Быстрый рецепт картофеля фри на сковороде в домашних условиях

Хрустящие и нежные картофельные дольки в ароматной поджаристой корочке – вкусное и сытное блюдо. Отлично подходит как для детской компании, так и для взрослой. Обычно от картошки фри не остаётся и следа, так что готовить её нужно побольше, тем более что в домашних условиях сделать это очень просто. Время приготовления - 30-40 минут.

Ингредиенты для приготовления картофеля фри на сковороде в домашних условиях:

Картофель – 8-9 клубней.

Подсолнечное масло – 1 ст.

Соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления картофеля фри на сковороде в домашних условиях:

Картофель фри должен получиться хрустящий и в то же время достаточно мягкий. Поэтому во время приготовления этого блюда нужно учесть несколько правил. Картофель – это крахмалистый продукт, однако есть сорта с меньшим содержанием крахмала. Они подойдут лучше всего. Обратите внимание, что картофель, который быстро разваривается, лучше использовать для пюре, а для этого блюда подберите другой сорт. Молодой картофель также не годится, лучше взять хорошо вызревший и отлежавшийся картофель.

1) Отберите клубни примерно одинакового размера, ровные, целые, без повреждений. Хорошо помойте их и очистите от кожуры.

2) При помощи ножа или специальной тёрки измельчите картофель на брусочки. Толщина-высота у них должна быть примерно 1 см. Это идеальный размер, при котором картофель прожарится и в то же время не начнёт подгорать.

3) Излишки крахмала, содержащиеся в картофеле, нужно убрать. Смело отправляйте картофельные бруски под душ. Хорошо промойте их под проточной водой.

4) Картофель практически готов к обжарке. Осталось только хорошо высушить его. Сделать это можно при помощи обычных бумажных салфеток или кухонного полотенца, которое хорошо впитывает влагу. Разложите картофельные бруски на слой салфеток, накройте их полотенцем и, аккуратно надавливая на брусочки, высушите картофель.

5) Сушить картофель фри перед обжаркой нужно обязательно, иначе раскалённое подсолнечное масло будет брызгать во все стороны, марая кухонный фартук и обжигая ваши руки. Обратите внимание, что картофель фри не солят перед обжаркой. Это нужно делать только после того, как картофель фри будет готов.

В сковороду налейте много подсолнечного масла (глубина примерно 0,5-1 см). Хорошо разогрейте его и выкладывайте картофельные бруски в горячее масло. Следите за тем, чтобы картофель лежал на сковороде в один слой. Периодически помешивая и переворачивая брусочки, жарьте картофель до образования золотистой аппетитной корочки.

6) Шумовкой вытаскивайте картофель из сковороды и кладите его на блюдо, выстеленное салфетками. Они заберут у картофеля фри излишки масла. После того, как весь картофель будет готов, подготовьте специи. Смешайте соль, душистый молотый перец и другие приправы по вашему вкусу.

Щедро посыпьте картофель фри приправами и подавайте на стол.

К этой картошке можно подать сметану или кетчуп. Приятного аппетита!