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Быстрый рецепт картошки дольками в духовке с корочкой с добавлением тмина и морской соли

Кто же не любит румяную запечённую или жареную картошечку? Да, это блюдо совсем не диетическое, но зато какое вкусное! Кстати, именно запечённая картошка гораздо полезнее жареного картофеля. Она сохраняет при приготовлении больше витаминов, к тому же такой картофель менее калориен. Ведь картофельные ломтики при запекании требуют куда меньше масла, чем при жарке.

 

Быстрый рецепт картошки дольками в духовке с корочкой с добавлением тмина и морской солью

 

Масло запечённой картошке нужно лишь для получения аппетитной румяной корочки. Ну, а если такой картофель сверху посыпать любимыми приправами или подать с острым соусом, то получится блюдо, достойное праздничного стола. Этот быстрый рецепт картошки дольками в духовке с корочкой с добавлением тмина и морской соли — станет вашим новым фаворитом. Чтобы получить на выходе красивые, золотистые картофельные дольки, нужно соблюсти несколько важных моментов в процессе приготовления блюда.

 

Выбирайте по возможности картофельные клубни одинакового размера. Лучше, если они будут ровненькие, так дольки получатся аккуратными. Картофельные ломтики нарезайте одинакового размера, тогда они пропекутся равномерно, и это гарантирует их одновременное приготовление. Не пренебрегайте процедурой обсушивания картофельных долек полотенцем. Для образования в процессе запекания ровной румяной корочки картофельные ломтики необходимо избавить от лишней влаги. Смазывайте картофельные дольки растительным маслом равномерно, так картошка получится золотистой со всех сторон.

 

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Ингредиенты для приготовления картошки дольками в духовке с корочкой с добавлением тмина и морской соли:

  • картофель – 700 г;
  • оливковое или растительное масло – 40 мл;
  • тмин – 1,5 ч.л.;
  • морская соль – 1 ч.л. или по вкусу.

Приготовление картошки дольками в духовке с корочкой с добавлением тмина и морской соли:

1) Для этого блюда отберите клубни картофеля одинакового размера. Тщательно вымойте картофель, очистите его от кожуры овощечисткой.

 

очистите картофель фото 1

 

2) Повреждённые места удалите. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам, а затем каждую половинку ещё раз вдоль пополам. Должны получиться картофельные дольки одинакового размера. Тщательно обсушите картофельные ломтики бумажным или полотняным полотенцем.

 

картофель нарезать фото 2

 

3) Налейте в просторную миску необходимое количество оливкового масла.

 

налейте масло фото 3

 

4) Выложите дольки картофеля в миску с оливковым маслом и хорошо перемешайте содержимое руками, так, чтобы все ломтики оказались обмазанными со всех сторон маслом.

 

добавьте картофель и перемешайте фото 4

 

5) Аккуратно выложите картофельные дольки по одной на жаропрочное блюдо или противень срезом вверх.

 

выложить катофель, фото 5

 

6) Равномерно посыпьте картофельные ломтики морской солью и тмином.

 

Посыпать солью и тмином, фото 6

 

7) Накройте картофель фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 45 минут.

 

запекать до готовности, фото 7

 

После снимите фольгу и запекайте ещё 25 минут или до образования золотистой корочки.

 

как запечь картошку с тмином, рецепт с фото

 

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Готовые картофельные ломтики выньте из духовки, выложите на блюдо и сразу же горячими подавайте к столу.


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:52

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