Жареная картошка с тыквой: рецепт с фото

Жареная картошка с тыквой - необычное и вкусное блюдо. Если вы любите тыкву и вас не пугает то, что овощи жарятся в масле - смело готовьте это осеннее блюдо. А наш рецепт с фото поможет всё приготовить быстро и без хлопот.

Ингредиенты для приготовления жареной картошки с тыквой

картофель - 3 шт.

тыква - 150 г

ялтинский лук - 1 шт.

растительное масло - 2 ст.л.

соль - щепотка

чёрный перец - по вкусу

зелень укропа или петрушки

Способ приготовления жареной картошки с тыквой

1) Подготавливаем все ингредиенты для приготовления жареной картошки с тыквой. Картошку, тыкву и лук чистим и моем.

Картошку нарезаем брусочками. На разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем картошку, немного обжариваем.

Картошка готовится немного дольше тыквы, поэтому мы сначала обжариваем её.

2) Тыкву нарезаем брусочками.

3) Добавляем тыкву к картошке и перемешиваем. Жарим до готовности.

4) Ялтинский лук нарезаем. Если у вас нет ялтинского лука, возьмите любой сладкий лук.

5) За 5 минут до окончания жарки картошки добавляем ялтинский лук.

6) Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и готовим до полной готовности картошки.

Жареная картошка с тыквой готова, переложите её на тарелки и посыпьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!