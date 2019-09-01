Жареная картошка с тыквой: рецепт с фото
Жареная картошка с тыквой - необычное и вкусное блюдо. Если вы любите тыкву и вас не пугает то, что овощи жарятся в масле - смело готовьте это осеннее блюдо. А наш рецепт с фото поможет всё приготовить быстро и без хлопот.
Ингредиенты для приготовления жареной картошки с тыквой
- картофель - 3 шт.
- тыква - 150 г
- ялтинский лук - 1 шт.
- растительное масло - 2 ст.л.
- соль - щепотка
- чёрный перец - по вкусу
- зелень укропа или петрушки
Способ приготовления жареной картошки с тыквой
1) Подготавливаем все ингредиенты для приготовления жареной картошки с тыквой. Картошку, тыкву и лук чистим и моем.
Картошку нарезаем брусочками. На разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем картошку, немного обжариваем.
Картошка готовится немного дольше тыквы, поэтому мы сначала обжариваем её.
2) Тыкву нарезаем брусочками.
3) Добавляем тыкву к картошке и перемешиваем. Жарим до готовности.
4) Ялтинский лук нарезаем. Если у вас нет ялтинского лука, возьмите любой сладкий лук.
5) За 5 минут до окончания жарки картошки добавляем ялтинский лук.
6) Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и готовим до полной готовности картошки.
Жареная картошка с тыквой готова, переложите её на тарелки и посыпьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|Новый год 2020
» Напитки
Популярные рецепты
Праздничные рецепты