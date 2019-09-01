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Жареная картошка с тыквой: рецепт с фото

Жареная картошка с тыквой - необычное и вкусное блюдо. Если вы любите тыкву и вас не пугает то, что овощи жарятся в масле - смело готовьте это осеннее блюдо. А наш рецепт с фото поможет всё приготовить быстро и без хлопот.

 

Жареная картошка с тыквой

 

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Ингредиенты для приготовления жареной картошки с тыквой

  • картофель - 3 шт.
  • тыква - 150 г
  • ялтинский лук - 1 шт.
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • соль - щепотка
  • чёрный перец - по вкусу
  • зелень укропа или петрушки

Ингредиенты для приготовления жареной картошки с тыквой

Способ приготовления жареной картошки с тыквой

1) Подготавливаем все ингредиенты для приготовления жареной картошки с тыквой. Картошку, тыкву и лук чистим и моем.

 

Картошку нарезаем брусочками. На разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем картошку, немного обжариваем.

 

Картошка готовится немного дольше тыквы, поэтому мы сначала обжариваем её.

 

Картошку нарезаем брусочками фото 1

 

2) Тыкву нарезаем брусочками.

 

Тыкву нарезаем брусочками фото 2

 

3) Добавляем тыкву к картошке и перемешиваем. Жарим до готовности.

 

Добавляем тыкву к картошке и перемешиваем фото 3

 

4) Ялтинский лук нарезаем. Если у вас нет ялтинского лука, возьмите любой сладкий лук.

 

Нарезать лук фото 4

 

5) За 5 минут до окончания жарки картошки добавляем ялтинский лук. 

 

Добавить лук фото 5

 

6) Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и готовим до полной готовности картошки.

 

Добавить соль и перец фото 6

 

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Жареная картошка с тыквой готова, переложите её на тарелки и посыпьте свежей зеленью.

 

Приятного аппетита!

 

жареная картошка с тыквой рецепт фото

 


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Автор:
Сегодня, 08:27

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