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Как просто сделать вазу из бутылки! Мастер-класс с пошаговыми фото

Для того, чтобы сделать вазочку, потребуется плоская бутылка подходящей формы. Чаще всего в таких бутылках продаётся дорогой коньяк. Декор для дома мы всегда воспринимаем как что-то дорогостоящее, но сейчас вы узнаете, как просто сделать вазу из бутылки с минимумом вложений.

 

Как просто сделать вазу из бутылки

 

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Материалы и инструменты для создания вазы из бутылки:

  • бутылка из-под коньяка,
  • моющее средство,
  • спирт,
  • алкидный грунт–спрей,
  • белая акриловая краска,
  • косметический спонж,
  • кисточка,
  • салфетка, 
  • клей для декупажа,
  • кусочек плотного полиэтиленового пакета,
  • алкидный спрей-лак.

Порядок работы для создания вазы из бутылки:

1) Бутылку промойте с моющим средством, затем протрите спиртом. Покройте бутылку алкидным грунтом в виде спрея. Лучше всего это делать на улице, так как алкидный грунт довольно неприятно пахнет, к тому же, летит во все стороны и может запачкать всё вокруг. В крайнем случае, можно заклеить газетами угол и участок пола в ванной комнате, поставить в угол бутылку и обработать её, направляя струю строго в угол. Не забудьте про донышко, его тоже нужно покрыть грунтом.

 

Прогрунтовать бутылку фото 1

 

2) Выберите для оформления вазы такую салфетку, из которой можно вырезать точно по контуру два одинаковых больших фрагмента, подходящих по размеру. 

 

Выделите часть салфетки фото 2

 

3) Загрунтованную и просушенную бутылку покройте акриловой краской. Краску наносите тампонирующими движениями косметическим спонжем, так она ложится тонким и ровным слоем. Краску просушите минут 10.

 

покройте акриловой краской фото 3

 

4) Теперь вырезанные фрагменты расслоите. Отделите самый верхний слой.

 

фрагменты расслоите фото 4

 

5) Чтобы наклеить салфетку, воспользуйтесь небольшим кусочком плотного полиэтилена. Вырезанный фрагмент салфетки уложите на полиэтилен лицевой стороной вниз.

 

уложить кусочек полителена фото 5

 

6) В центр салфетки налейте ложкой воду и разгоните её кистью во все стороны, едва прикасаясь к салфетке. Полностью смоченный фрагмент потяните во все стороны, так как под воздействием воды салфетка растянется, и он обязательно сморщится.

 

салфетки налейте ложкой воду фото 6

 

7) После того, как разравняете салфетку, поднимите её вместе с полиэтиленовой плёнкой и слейте излишек воды. Теперь возьмите сухую бумажную салфетку (можно использовать оставшиеся два слоя, которые вы отделили) и промокните фрагмент. Это поможет справиться с небольшими пузырьками воздуха под фрагментом.

 

разравняете салфетку фото 7

 

8) Перенесите фрагмент вместе с плёнкой на бутылку. 

 

Перенесите на бутылку фото 8

 

9) Поскольку бутылка не вся плоская, а имеет сложный рельеф, накладывать её нужно постепенно, сначала на нижнюю часть бутылки, придерживая остальную часть фрагмента в воздухе, после того, как нижняя часть будет приклеена, приподнимите нижнюю часть плёнки и уложите среднюю часть картинки на бутылку, продолжая придерживать в воздухе верхнюю часть. Средняя часть плоская, поэтому картина приклеится без проблем. И в самом конце уложите на бутылку сначала один верхний угол, и наконец, сняв с этого угла плёнку, уложите картинку на другой верхний угол. Процесс требует внимания и аккуратности.

 

Разровнять салфетку фото 9

 

10) Мокрую салфетку покройте клеем для декупажа, просушите и покройте финишным слоем матового алкидного спрея-лака. Лак имеет очень сильный неприятный запах, поэтому наносить его лучше на улице или при открытых окнах. Алкидный лак сохнет очень быстро.

 

красивая ваза из бутылки с помощью декупажа

 

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Вазу, покрытую алкидным лаком, можно мыть вручную, но нельзя замачивать надолго в воде и мыть в посудомоечной машине.


 (голосов: 1)
Автор: Милена
Вчера, 08:39

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