Как просто сделать вазу из бутылки! Мастер-класс с пошаговыми фото

Для того, чтобы сделать вазочку, потребуется плоская бутылка подходящей формы. Чаще всего в таких бутылках продаётся дорогой коньяк. Декор для дома мы всегда воспринимаем как что-то дорогостоящее, но сейчас вы узнаете, как просто сделать вазу из бутылки с минимумом вложений.

Материалы и инструменты для создания вазы из бутылки:

бутылка из-под коньяка,

моющее средство,

спирт,

алкидный грунт–спрей,

белая акриловая краска,

косметический спонж,

кисточка,

салфетка,

клей для декупажа,

кусочек плотного полиэтиленового пакета,

алкидный спрей-лак.

Порядок работы для создания вазы из бутылки:

1) Бутылку промойте с моющим средством, затем протрите спиртом. Покройте бутылку алкидным грунтом в виде спрея. Лучше всего это делать на улице, так как алкидный грунт довольно неприятно пахнет, к тому же, летит во все стороны и может запачкать всё вокруг. В крайнем случае, можно заклеить газетами угол и участок пола в ванной комнате, поставить в угол бутылку и обработать её, направляя струю строго в угол. Не забудьте про донышко, его тоже нужно покрыть грунтом.

2) Выберите для оформления вазы такую салфетку, из которой можно вырезать точно по контуру два одинаковых больших фрагмента, подходящих по размеру.

3) Загрунтованную и просушенную бутылку покройте акриловой краской. Краску наносите тампонирующими движениями косметическим спонжем, так она ложится тонким и ровным слоем. Краску просушите минут 10.

4) Теперь вырезанные фрагменты расслоите. Отделите самый верхний слой.

5) Чтобы наклеить салфетку, воспользуйтесь небольшим кусочком плотного полиэтилена. Вырезанный фрагмент салфетки уложите на полиэтилен лицевой стороной вниз.

6) В центр салфетки налейте ложкой воду и разгоните её кистью во все стороны, едва прикасаясь к салфетке. Полностью смоченный фрагмент потяните во все стороны, так как под воздействием воды салфетка растянется, и он обязательно сморщится.

7) После того, как разравняете салфетку, поднимите её вместе с полиэтиленовой плёнкой и слейте излишек воды. Теперь возьмите сухую бумажную салфетку (можно использовать оставшиеся два слоя, которые вы отделили) и промокните фрагмент. Это поможет справиться с небольшими пузырьками воздуха под фрагментом.

8) Перенесите фрагмент вместе с плёнкой на бутылку.

9) Поскольку бутылка не вся плоская, а имеет сложный рельеф, накладывать её нужно постепенно, сначала на нижнюю часть бутылки, придерживая остальную часть фрагмента в воздухе, после того, как нижняя часть будет приклеена, приподнимите нижнюю часть плёнки и уложите среднюю часть картинки на бутылку, продолжая придерживать в воздухе верхнюю часть. Средняя часть плоская, поэтому картина приклеится без проблем. И в самом конце уложите на бутылку сначала один верхний угол, и наконец, сняв с этого угла плёнку, уложите картинку на другой верхний угол. Процесс требует внимания и аккуратности.

10) Мокрую салфетку покройте клеем для декупажа, просушите и покройте финишным слоем матового алкидного спрея-лака. Лак имеет очень сильный неприятный запах, поэтому наносить его лучше на улице или при открытых окнах. Алкидный лак сохнет очень быстро.

Вазу, покрытую алкидным лаком, можно мыть вручную, но нельзя замачивать надолго в воде и мыть в посудомоечной машине.