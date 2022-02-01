Декупаж вазы из бутылки, простой мастер-класс

Здравствуйте! Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению красивой вазы из обычной стеклянной бутылки, с применением техники декупаж. Такая вазочка послужит прекрасным дополнением и украшением к вашему интерьеру. Итак, приступим к работе!

Для декупажа вазы из бутылки понадобятся следующие материалы:

бутылка из прозрачного стекла

белая акриловая краска

кисточка

акриловый лак на водной основе

обычная столовая трёхслойная салфетка с мотивом тюльпаны (или другим, подходящим именно вам)

клей ПВА

контур перламутровый розовый

губка

белая тонкая пряжа

обезжириватель

Как сделать декупаж вазы из бутылки

1) Для начала счищаем с бутылки все этикетки и смываем оставшийся на ней клей. Насухо вытираем бутылку полотенцем и обезжириваем всю поверхность (в качестве обезжиревателя можно использовать органические растворители, подойдёт спирт). Для этого берём ватный диск, смачиваем его в спирте и протираем поверхность бутылки. Теперь она готова к покраске. С помощью кисти наносим белую акриловую краску на губку и далее начинаем красить заготовку. Губку прикладываем к бутылке и убираем, такими поступательными движениями окрашиваем всю поверхность будущей вазы (размазывать и водить ей не надо). Ждём полного высыхания краски и наносим второй слой. Сушим её и, если виднеются просветы, то наносим ещё один завершающий слой.

2) Берём трёхслойную салфетку и, начиная с края, снимаем первый слой с мотивом.

3) Вырезаем два мотива тюльпанов. Так как основной фон бутылки белый, который соответствует фону на салфетке, можно отступить от контура рисунка на 3-4 мм, что значительно облегчит работу.

4) Примеряем аппликацию к бутылке, чтобы примерно знать, как её расположить. В данном случае большая часть рисунка сосредоточена в нижней части. Смазываем бутылку клеем ПВА и аккуратно постепенно прикладываем салфетку, для удобства можно воспользоваться кисточкой.

5) Разглаживаем рисунок пальцами и покрываем всё слоем клея ПВА.

6) Дожидаемся полного высыхания. С помощью контура выделяем некоторые части лепестков на тюльпанах, обводя их по контуру.

7) Дополняем рисунок волнообразными веточками. После высыхания контура покрываем всю бутылку акриловым лаком (2-3 слоя).

8) Горлышко закрываем с помощью белой пряжи. Обматываем его нитью для того, чтобы пряжа хорошо держалась на бутылке.

9) Смазываем поверхность горлышка клеем ПВА. Нить наматываем как можно туже и плотнее, для того, чтобы не просвечивало стекло.

10) Вазочка готова!!!

Для неё подойдут небольшие округлые букетики, как в данном мастер-классе, а также длинные волнообразные веточки.

Для декорирования бутылки можно использовать разные материалы, такие как ткань, открытки, вырезки из журналов, газет и т.д. Проявите свою фантазию и сделайте вазочку такой, какой видите её именно вы! Была рада поделится с вами данным мастер-классом. Всем удачи!!!