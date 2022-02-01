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Декупаж вазы из бутылки, простой мастер-класс

Здравствуйте! Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению красивой вазы из обычной стеклянной бутылки, с применением техники декупаж. Такая вазочка послужит прекрасным дополнением и украшением к вашему интерьеру. Итак, приступим к работе!

 

Декупаж вазы из бутылки, простой мастер-класс

 

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Для декупажа вазы из бутылки понадобятся следующие материалы:

  • бутылка из прозрачного стекла
  • белая акриловая краска
  • кисточка
  • акриловый лак на водной основе
  • обычная столовая трёхслойная салфетка с мотивом тюльпаны (или другим, подходящим именно вам)
  • клей ПВА
  • контур перламутровый розовый
  • губка
  • белая тонкая пряжа
  • обезжириватель

Для декупажа вазы из бутылки понадобятся следующие материалы:

Как сделать декупаж вазы из бутылки

1) Для начала счищаем с бутылки все этикетки и смываем оставшийся на ней клей. Насухо вытираем бутылку полотенцем и обезжириваем всю поверхность (в качестве обезжиревателя можно использовать органические растворители, подойдёт спирт). Для этого берём ватный диск, смачиваем его в спирте и протираем поверхность бутылки. Теперь она готова к покраске. С помощью кисти наносим белую акриловую краску на губку и далее начинаем красить заготовку. Губку прикладываем к бутылке и убираем, такими поступательными движениями окрашиваем всю поверхность будущей вазы (размазывать и водить ей не надо). Ждём полного высыхания краски и наносим второй слой. Сушим её и, если виднеются просветы, то наносим ещё один завершающий слой.

 

прокрашиваем бутылку, фото 1

 

2) Берём трёхслойную салфетку и, начиная с края, снимаем первый слой с мотивом. 

 

отделяем верхний слой салфетки фото 2

 

3) Вырезаем два мотива тюльпанов. Так как основной фон бутылки белый, который соответствует фону на салфетке, можно отступить от контура рисунка на 3-4 мм, что значительно облегчит работу.

 

вырезаем нужный фрагмент фото 3

 

4) Примеряем аппликацию к бутылке, чтобы примерно знать, как её расположить. В данном случае большая часть рисунка сосредоточена в нижней части. Смазываем бутылку клеем ПВА и аккуратно постепенно прикладываем салфетку, для удобства можно воспользоваться кисточкой.

 

постепенно прикладываем салфетку фото 4

 

5) Разглаживаем рисунок пальцами и покрываем всё слоем клея ПВА.

 

покрываем все слоем клея ПВА фото 5

 

6) Дожидаемся полного высыхания. С помощью контура выделяем некоторые части лепестков на тюльпанах, обводя их по контуру.

 

выделяем лепестки на тюльпанах фото 6

 

7) Дополняем рисунок волнообразными веточками. После высыхания контура покрываем всю бутылку акриловым лаком (2-3 слоя).

 

покрыть лаком, фото 7

 

8) Горлышко закрываем с помощью белой пряжи. Обматываем его нитью для того, чтобы пряжа хорошо держалась на бутылке.

 

Горлышко закрываем с помощью белой пряжей фото 8

 

9) Смазываем поверхность горлышка клеем ПВА. Нить наматываем как можно туже и плотнее, для того, чтобы не просвечивало стекло.

 

покрыть горлышко клеем фото 9

 

10) Вазочка готова!!!

 

Вазочка готова фото 10

 

Для неё подойдут небольшие округлые букетики, как в данном мастер-классе, а также длинные волнообразные веточки.

 

Декупаж вазы из бутылки

 

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Для декорирования бутылки можно использовать разные материалы, такие как ткань, открытки, вырезки из журналов, газет и т.д. Проявите свою фантазию и сделайте вазочку такой, какой видите её именно вы! Была рада поделится с вами данным мастер-классом. Всем удачи!!!


 (голосов: 1)
Автор: Сивцова Марина
Вчера, 08:02

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