Как чистить и варить кальмары. Рецепт с пошаговыми фото

Многие с аппетитом едят кальмаров, однако далеко не все любят их готовить. «Пока снимешь шкурку – семь потов сойдёт, потом провозишься у плиты, а они получаются резиновыми… Ну как тут не разочароваться?» Примерно так рассуждают некоторые хозяйки. На самом деле эти стереотипы имеют место быть только из-за неопытности. Кальмары готовятся очень просто и быстро, а результат при правильном подходе к делу всегда великолепен. Кальмары удаются мягкими, нежными и ароматными. Просто нужно понимать, что мясо кальмара – не рыба, не птица, не говядина. Принципы его приготовления совсем иные. Постараемся доходчиво объяснить технологию очищения и варки кальмаров, а наш рецепт с пошаговыми фото поможет вам. Ведь даже в таком приготовлении – просто варёном виде с небольшим добавлением специй – кальмары получаются вкусными и аппетитными. Ну и, конечно же, из них потом можно будет приготовить множество аппетитных закусок и салатов. Приступим!

Для приготовления кальмаров вам понадобится:

2 кальмара

Немного поваренной соли

Немного чёрного перчика горошком и 2 лавровых листа

1 ст. ложка уксуса или сока лимона

Как чистить и варить кальмары:

1) Для начала очистим кальмары. Их мы предварительно размораживаем. Готовим мисочку с охлаждённой водой, в которую кидаем несколько кусочков льда. Кальмаров кладём в другую миску и обдаём только что закипевшей водой.

2) Ошпаренных кальмаров живо перекладываем в миску с ледяной водичкой. От быстрого перехода из жары в холод кожица сама практически полностью слезает с тушки. Всё, что нам остаётся – это слегка поддеть пленку и стянуть её до конца.

3) Вытащить хребет из тушек – тоже дело двух минут. Нащупываем его на спинке, подцепляем пальцами и вытаскиваем. Он с лёгкостью выходит наружу.

4) Берёмся за варку. Наливаем в кастрюльку воды и ставим на плиту закипать. Отправляем в кастрюлю с водой перец, немного солим. Отмеряем уксус или выдавливаем сок из лимона. Выливаем в кастрюльку с закипающей водой. Пробуем раствор на вкус – он должен быть ощутимо кисленьким.

5) Далее выкладываем в воду кальмаров (она должна их полностью покрывать), можно прижать шумовкой и варим три-четыре минуты. Больше – нельзя!

Определять готовность кальмаров можно не только по времени, но и по внешним признакам. Как только они побелеют – варим ещё несколько секунд (5-10) и достаём.

Главное, чтобы они не успели уменьшиться и затвердеть (это как раз тот случай, когда вместо вкуснейших кальмаров придётся «жевать калошу»).

На самом деле это всё! Нежные сочные ароматные кальмары готовы!

Ещё тёплых кальмаров нарезаем на кусочки, красиво раскладываем на блюде, украшаем овощами и зеленью, по желанию добавляем соус для морепродуктов. И подаём к столу или используем для салатов.