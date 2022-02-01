Рецепты блюд » Вторые блюда » Как чистить и варить кальмары. Рецепт с пошаговыми фото

Как чистить и варить кальмары. Рецепт с пошаговыми фото

Многие с аппетитом едят кальмаров, однако далеко не все любят их готовить. «Пока снимешь шкурку – семь потов сойдёт, потом провозишься у плиты, а они получаются резиновыми… Ну как тут не разочароваться?» Примерно так рассуждают некоторые хозяйки. На самом деле эти стереотипы имеют место быть только из-за неопытности. Кальмары готовятся очень просто и быстро, а результат при правильном подходе к делу всегда великолепен. Кальмары удаются мягкими, нежными и ароматными. Просто нужно понимать, что мясо кальмара – не рыба, не птица, не говядина. Принципы его приготовления совсем иные. Постараемся доходчиво объяснить технологию очищения и варки кальмаров, а наш рецепт с пошаговыми фото поможет вам. Ведь даже в таком приготовлении – просто варёном виде с небольшим добавлением специй – кальмары получаются вкусными и аппетитными. Ну и, конечно же, из них потом можно будет приготовить множество аппетитных закусок и салатов. Приступим!

 

Как чистить и варить кальмары. Рецепт с пошаговыми фото

 

Смотрите также: Салат из кальмара и морской капусты: рецепт с фото.

Для приготовления кальмаров вам понадобится: 

  • 2 кальмара 
  • Немного поваренной соли
  • Немного чёрного перчика горошком и 2 лавровых листа
  • 1 ст. ложка уксуса или сока лимона

Для приготовления кальмаров вам понадобиться

Как чистить и варить кальмары:

1) Для начала очистим кальмары. Их мы предварительно размораживаем. Готовим мисочку с охлаждённой водой, в которую кидаем несколько кусочков льда. Кальмаров кладём в другую миску и обдаём только что закипевшей водой. 

 

облить кальмары кипятком фото 1

 

2) Ошпаренных кальмаров живо перекладываем в миску с ледяной водичкой. От быстрого перехода из жары в холод кожица сама практически полностью слезает с тушки. Всё, что нам остаётся – это слегка поддеть пленку и стянуть её до конца.

 

переложить в ледяную воду фото 2

 

3) Вытащить хребет из тушек – тоже дело двух минут. Нащупываем его на спинке, подцепляем пальцами и вытаскиваем. Он с лёгкостью выходит наружу.

 

Вытащить хребет из тушек фото 3

 

4) Берёмся за варку. Наливаем в кастрюльку воды и ставим на плиту закипать. Отправляем в кастрюлю с водой перец, немного солим. Отмеряем уксус или выдавливаем сок из лимона. Выливаем в кастрюльку с закипающей водой. Пробуем раствор на вкус – он должен быть ощутимо кисленьким.

 

добавить специи для варки фото 4

 

5) Далее выкладываем в воду кальмаров (она должна их полностью покрывать), можно прижать шумовкой и варим три-четыре минуты. Больше – нельзя!

 

Отварить 4-5 минут фото 5

 

Определять готовность кальмаров можно не только по времени, но и по внешним признакам. Как только они побелеют – варим ещё несколько секунд (5-10) и достаём.

 

Кальмары удаются мягкими, нежными и ароматными.

 

Главное, чтобы они не успели уменьшиться и затвердеть (это как раз тот случай, когда вместо вкуснейших кальмаров придётся «жевать калошу»).

На самом деле это всё! Нежные сочные ароматные кальмары готовы!

 

как сварить вкусные кальмары, рецепт с фото

 

Смотрите также: Фаршированные кальмары.

 

Ещё тёплых кальмаров нарезаем на кусочки, красиво раскладываем на блюде, украшаем овощами и зеленью, по желанию добавляем соус для морепродуктов. И подаём к столу или используем для салатов.


 (голосов: 0)
Автор:
Сегодня, 08:11

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Постные рецепты Постные рецепты

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху

Канал Синьорины в Дзене
Поиск