Быстрый рецепт сладких гренок из батона с молоком на сковороде
Многие маленькие дети и их большие папы любят выпечку к чаю. Редко кто откажется от мягких булочек с изюмом, рулета с джемом или душистого кекса с сухофруктами. Но не всегда хватает времени, сил, желания и нужных продуктов, чтобы удовлетворять гастрономические запросы домашних гурманов. Здесь нужен какой-то простой и быстрый рецепт. И этот быстрый рецепт сладких гренок из батона с молоком на сковороде - бесконечно вкусный и совсем домашний с бабушкиным вареньем.
А ещё такие гренки можно готовить из вчерашнего батона. Нас ведь с самого детства учили тому, что нельзя выбрасывать хлеб, а гренки в кляре – вариант домашнего безотходного производства. Это, кстати, отличительная черта хорошей хозяйки, когда не пропадают в доме продукты!
Ингредиенты для сладких гренок из батона с молоком на сковороде:
- батон – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 200 мл
- мука пшеничная – 5-7 ст.л.
- масло для жарки
- сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
Пошаговый рецепт приготовления сладких гренок из батона с молоком на сковороде
Для приготовления гренок в кляре лучше всего использовать вчерашний или даже позавчерашний батон. А масло – любое: растительное или сливочное, как вы любите.
Можно сделать несладкие гренки, а в кляр добавить специи, чеснок, сушёные травы и овощи.
Такие гренки (несладкие) можно подать с супом или борщом, положить в школьный рюкзачок на перекус или сытно ими позавтракать вприкуску с джемом.
Указанного количества продуктов для кляра хватает примерно на один батон.
1) Нарежьте батон на кусочки толщиной около 1,5-2 см.
2) Соедините яйца с сахаром и солью.
3) Слегка взбейте яйца венчиком, чтобы разбить структуру яйца.
4) Добавьте в яйца молоко и муку. Просеивать муку не обязательно.
5) Слегка взбейте кляр венчиком, чтобы получилась однородная масса без комочков.
Не делайте кляр слишком густым, но и старайтесь, чтобы он не был слишком жидким, иначе он будет растекаться по сковороде. Кляр должен получиться примерно как густой натуральный питьевой йогурт или немного гуще.
6) Обмакните каждый кусочек батона в кляр с двух сторон и слегка обжарьте каждую сторону на масле до красивой корочки.
Приятного вам аппетита!
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