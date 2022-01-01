Вопрос, кого предпочитают мужчины – блондинок или брюнеток, можно отнести к вечным и неразрешимым. Существует мнение, что сильный пол всё-таки предпочитает белокурых красоток. Но что парни на самом деле говорят и думают о блондинках, известно не всем. Психологи решили провести опрос и сделали соответствующие выводы.

Мужские мысли о блондинках

Игривые и кокетливые. Главная причина, почему сильный пол стал так думать о блондинках, - Мерилин Монро, культовая блондинка, которая, кстати, от природы имела тёмный цвет волос. Она привлекала мужчин своей кокетливостью и игривостью, тем самым распространяя миф, что все блондинки обладают таким же характером. Монро очень много сделала для того, чтобы сложилось такое мнение о белокурых красотках.

Главная причина, почему сильный пол стал так думать о блондинках, - Мерилин Монро, культовая блондинка, которая, кстати, от природы имела тёмный цвет волос. Она привлекала мужчин своей кокетливостью и игривостью, тем самым распространяя миф, что все блондинки обладают таким же характером. Монро очень много сделала для того, чтобы сложилось такое мнение о белокурых красотках. Весёлые . Светлые волосы как будто осветляют всё вокруг себя. Поэтому и возникает ощущение, что они более дружелюбные, счастливые и доступные для общения, чем рыжие или брюнетки. Кажется, что с ними проще и подружиться, и создать прекрасную семью, чем с темноволосыми.

. Светлые волосы как будто осветляют всё вокруг себя. Поэтому и возникает ощущение, что они более дружелюбные, счастливые и доступные для общения, чем рыжие или брюнетки. Кажется, что с ними проще и подружиться, и создать прекрасную семью, чем с темноволосыми. Глупые . Нет никакой научной теории о влиянии цвета волос на интеллект, но сложилось понятие, что девушки со светлыми волосами отличаются небольшим умом. Кстати, даже сами женщины шутят по этому поводу, например, допустив ошибку, они говорят: «Извините, я сейчас блондинка». Ну а мужчины не могут не поддержать их в этом вопросе.

. Нет никакой научной теории о влиянии цвета волос на интеллект, но сложилось понятие, что девушки со светлыми волосами отличаются небольшим умом. Кстати, даже сами женщины шутят по этому поводу, например, допустив ошибку, они говорят: «Извините, я сейчас блондинка». Ну а мужчины не могут не поддержать их в этом вопросе. Притягательные . Опять не обошлось без знаменитых блонди. На этот раз слава притягательности блондинок пришла от Пэм Андерсон. И даже если девушка не обладает таким пышным бюстом, как актриса, но при этом у неё светлые волосы, то парни её тут же запишут в категорию притягательных.

. Опять не обошлось без знаменитых блонди. На этот раз слава притягательности блондинок пришла от Пэм Андерсон. И даже если девушка не обладает таким пышным бюстом, как актриса, но при этом у неё светлые волосы, то парни её тут же запишут в категорию притягательных. Добрые и хорошие. Противовес тёмному и злому. Светловолосые красотки – это воплощение женского идеала в духовном смысле, который запускает романтические фантазии мужчины.

Противовес тёмному и злому. Светловолосые красотки – это воплощение женского идеала в духовном смысле, который запускает романтические фантазии мужчины. Американский типаж. И хотя считается, что больше всего блондинок в Финляндии, всё же для парней обладательницы светлых волос и голубых глаз ассоциируются с американками. Объяснить это можно американскими киношными образами, где девушка из США обязательно голубоглазая блондинка. Но на самом деле, такое сочетание напоминает флаг Америки, где синий – патриотический цвет.

У женщин существуют собственные стереотипы о цвете волос мужчины, однако то, что парни на самом деле говорят и думают о блондинках, иногда очень даже забавно.