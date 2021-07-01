6 вещей, о которых думают все мужчины, но никогда не скажут!

Каждая женщина хотя бы раз в жизни задавалась вопросом, что творится в голове у её мужчины, так как складывается впечатление, что у него всё устроено совсем иначе. И отчасти это так, сильный пол как будто прилетел с другой планеты, где царит иная атмосфера, поэтому они и мыслят по-другому. Но, чтобы не обижать своих вторых половинок, они стараются скрыть свои размышления. Интересно, о чём молчат парни, но никогда в этом не признаются, даже под пытками?

О чём думают все мужчины, но никогда не скажут!

«Зачем столько тратить времени и денег на свою внешность?» Нас учили, что женщины должны быть совершенны – стройные, подтянутые, без морщин и растяжек. Но всё это придумали сами девушки. Мужчина, который любит свою вторую половинку, не обращает внимания на такие нюансы. Ему важнее, чтобы женщина сама чувствовала себя уверенной в себе, тогда и он будет её воспринимать такой, какая она есть. Парни даже, напротив, влюбляются в наши какие-то недостатки, считают их привлекательными и особенными. Поэтому это только прекрасному полу страшно смотреть на себя утром в зеркало, их вторые половинки не видят никаких помятостей, а только милое личико с румянцем и взлохмаченные волосы, которые намного лучше смотрятся, чем после двухчасовой стрижки и укладки в салоне красоты. «Зачем играть в загадки, если можно всё сказать напрямую?» Наверняка, у каждой пары происходил такой диалог, когда мужчина спрашивает: «Что случилось?», а в ответ слышит: «Ничего». Даже если женщины думают, что таким образом смогут избежать проблемной ситуации, на самом деле парень в этот момент озадачен попыткой понять, что у неё на уме и какие эмоции она испытывает. Очень важно, чтобы в отношениях была честность, поэтому и не стоит отмалчиваться и использовать расплывчатые ответы. Лучше проговаривать со второй половинкой свои мысли, ну или же чётко отвечать «да» или «нет», не ходя вокруг да около. «Почему она так мало ест?» Практически все женщины едят меньше, чем им хотелось бы, только для того, чтобы быть стройнее. Мужчинам же нравятся девушки, которые без зазрения совести едят то, что им хочется. Не стоит тратить время на объяснение парням причин своей вечной диеты, лучше периодически давать себе расслабляться, хотя бы раз в неделю. Ведь мужчине так неприятно смотреть на кислое лицо, жующее тарелку салата и глядящее на него с завистью, когда он ест сочное мясо с вкусным гарниром и разными пряными соусами. «Я тоже бы не отказался от комплиментов!» Конечно, женщины более чувствительные по натуре, поэтому их нужно купать в комплиментах, но мужчинам тоже иногда хочется послушать хвалебные слова в свой адрес. Поэтому не стоит стесняться и обязательно надо похвалить своего любимого за вкусную яичницу, развешенные вещи после стирки или же просто за то, что он такой красивый и умный. «Не понимаю я её выбор в одежде». Все сталкивались с ситуацией, когда женщина, примеряя платье, ждёт рассуждений на тему, подходит оно ей или нет. Но мужчины, чтобы избежать конфликта, склонны говорить то, что хочет услышать любимая. Ведь если она выбрала этот наряд, то он, наверняка, ей нравится, так зачем нарываться на конфликт и критиковать, ведь по случайному совпадению именно этот образ как раз меньше всего пришёлся по душе мужчине. «Почему она не понимает, что я хочу посмотреть игру?» Парни знают, насколько женщины не любят футбол, но почему бы ей не потерпеть пару-тройку футбольных матчей, не беспокоя его своими вопросами и заданиями. Но часто девушки не готовы ждать, пока вторая половинка накричится, сидя у телевизора, ругая команды. И это большая ошибка. Нужно помнить, что у сильного пола есть свои интересы, поэтому они не могут 24/7 быть рядом с любимой. Так важно давать своему мужчине посвятить себе хотя бы пару таймов. А после он, возможно, горы свернёт.

Есть 6 вещей, о которых думают все мужчины, но никогда не скажут об этом, чтобы не обидеть свою любимую. Но каждой женщине желательно знать об этом. Тогда есть вероятность, что в отношениях будет меньше обид, а больше любви и взаимопонимания.