Женские уловки, которые больше всего привлекают мужчин

Только в сказках рыцари находят сами принцесс, заточённых в башнях, спасают их, и увозят в счастливое будущее. В реальности дамам приходится подталкивать кое-кого даже не на подвиги, а на элементарные шаги: знакомство и ухаживания. Лучший способ этого добиться – использовать женские особенности, которые больше всего привлекают мужчин. Обратить на себя внимание – первый шаг в романтических отношениях. Задача упрощается в разы, если знаешь алгоритмы решения. Запоминай. Действуй. Будь манящей и счастливой женщиной.

Прелести и уловки, которые больше всего привлекают мужчин

Губы.

Скромницы без макияжа гуляют с подружками, а яркие дамы – с кавалерами. Губы – один из первых моментов внешности, притягивающий мужской взгляд. Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон – живые тому доказательства. Когда нужно увлечь, заманить, вскружить голову, используй красную или розовую помаду. Сомневаешься в цвете? Выбирай второй вариант. Классика работает на 100%.

Зрительный контакт.

Глаза – окно в душу, они же – дверь для удержания внимания понравившегося человека. Когда смотришь на объект желания, зрачки автоматически расширяются. Противоположный пол бессознательно реагирует на такую метаморфозу. При каждой возможности старайся сосредоточить взгляд на нём. Только не пялься откровенно. Если поймаешься, кокетливо взмахни ресничками, опусти глазки.

Улыбка.

Чур не путать с гримасой вечного счастья на лице. Искренняя улыбка имеет десятки оттенков: от лёгкой загадочности до выражения полного блаженства. Выбирай подходящую по случаю. А набор печатных эмодзи – отличный пример для тренировки перед зеркалом.

Фигура.

Точнее, наличие талии. Пышные дамы, как и худышки, пользуются спросом у мужчин. Главное, чтобы индекс талия / бёдра варьировал возле значения 0,7. Сильному полу очень нравятся фигуры «гитары», они же – «песочные часы».

Яркая одежда.

И снова красный в приоритете. Доказательство – исследование цветовых стереотипов, в котором использовали два фото одной и той же дамочки. На первом она была одета в синее, на втором - в красное. Позировала одинаково. Фото в красном признали более привлекательным и желанным. Кроме того, респонденты отметили, что они с большей готовностью встретятся с женщиной в алом, и даже готовы потратить на неё значительную сумму денег. Синий цвет оказался аутсайдером.

Язык тела.

Если вы встретились в кафе, повернись немного к парню. Лёгкий наклон головы и указание ступней в сторону человека на подсознательном уровне выражают заинтересованность. Нежный румянец сигнализирует о влечении и привлекает внимание противоположного пола. Собираясь на свидание, захвати косметичку, пригодится, чтобы щёчки порозовели.

Уверенность в себе.

Дамы с низкой самооценкой обречены на одиночество или токсичные отношения. Не хочешь так, работай над собой. Даже откровенные крокодилицы умудряются завести уйму кавалеров, если они довольны своей внешностью и открыто посылают вселенной сигналы интереса.

Подлинность.

Все кричат, что нужно быть, а не казаться. Только немногие понимают истинный смысл сакраментальной фразы. Расшифровываем. Подлинность распознают по таким чертам, как адекватное восприятие реальности, принятие себя и других людей, вдумчивость, доброжелательное чувство юмора, способность свободно выражать эмоции, готовность исправлять свои ошибки, осознанная мотивация.

Уязвимость.

Позволь мужчине проявить героизм и всё, считай, он у твоих ног. Барышни забывают об этом, вживаясь в образ боевого или загнанного пони. От чего и страдают. Маленькие девичьи слабости – это так мило. Под страхом смерти не признавайся, что можешь сама починить сливной бачок, заменить колесо и убить паука тапком. Попроси о маленькой услуге потенциального ухажёра.

Флирт.

Именно в этом искусстве кроется главный секрет женской привлекательности. Учись кокетничать. Дразни. Показывай игривую сторону характера. Не прячь эмоции и смело умничай, если того требует ситуация. Когда начнёшь умело применять все эти приёмчики, кавалеры в очередь выстроятся, добиваясь внимания.

Пиши в комментариях, что из перечисленного доводилось использовать. Как реакция? И обязательно добавь, какие по-твоему женские черты и хитрости больше всего привлекают мужчин.