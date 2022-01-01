Какие знаки Зодиака выиграют в лотерею в 2022 году?

Многие считают, что выигрыш в лотерею полностью зависит от удачливости. И доля правды в этом есть. Хотя немалую роль в этом вопросе играет и зодиакальное созвездие, под которым родился человек, решивший испытать судьбу. Как предсказывают звёзды, в 2022 году выиграют в лотерею 5 знаков Зодиака.

Кто из этих знаков Зодиака выиграет в лотерею в 2022 году

Скорпион. У представителей этого созвездия настолько развита интуиция, что не стоит и удивляться их возможности оказаться среди счастливчиков. Там, где велика роль случайностей, звёзды всегда на их стороне – подскажут, намекнут или же прямо укажут на нужные цифры. К тому же Скорпионов ждёт неожиданный сюрприз – выигрышный билет они могут просто найти в кармане, забыв о покупке лотерейного билета, или же вдруг им его подарят знакомые. Водолей. Этот знак целенаправленно купит билет с надеждой выиграть хотя бы мелочь, а в итоге – может получить такой выигрыш, о котором даже не приходилось мечтать – круиз по Средиземному морю, дорогой автомобиль или же поездку в Париж. Главное, после приобретения лотереи не строить больших планов. Лучше не зацикливаться. Желательно перевести внимание на что-то другое, и выигрыш не заставит себя ждать. Стрелец. Этот знак занял третье место среди счастливчиков в 2022 году не случайно, так как выигрыш в руки Стрельцу придёт лишь потому, что он никогда не отчаивается. Его никогда не покидающий оптимизм поможет любые горы свернуть. Этот знак может ради хохмы приобрести лотерейный билет и по итогу стать обладателем шикарных апартаментов. Только есть большая вероятность, что полученный выигрыш после будет благополучно потрачен на безуспешные проекты. Но кто не рискует, тот не Стрелец. Рыбы. У них есть природное умение вытягивать счастливые билеты, но сами они не верят в свою эту особенность, поэтому редко когда покупают лотерею. Однако в 2022 году им даже не придётся это делать. Билет окажется случайно в их руках – кто-то отдаст, забудет в журнале в салоне красоты или же просто найдётся среди книг в шкафу во время наведения порядка в рабочих бумагах. Рыбам только останется проверить его на выигрыш и удивиться результату. Есть большая вероятность, что благодаря лотерее они смогут воплотить свою мечту в реальность. Дева. Этот рассудительный знак, особенно когда речь идет о финансах, не привык тратиться на покупку лотерейных билетов. Но в 2022 году Дев как будто кто-то за руку приведёт к месту с продажей лотерей, и они рискнут. Билет окажется счастливым. Однако есть вероятность, что часть выигрыша они потратят на благотворительность или подарки друзьям и родственникам, так как считают, что правильнее делиться, иначе деньги не принесут радости. Но это уже дело Дев.

Теперь вы знаете, какие знаки Зодиака выиграют в лотерею в 2022 году, а значит можете с уверенностью покупать билеты или же попросить об этом вышеуказанных счастливчиков. Рискуйте. У вас всё получится!