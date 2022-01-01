7 причин, почему он не доверяет мне и нашим отношениям

Когда вы только начинаете встречаться с мужчиной, то сразу не замечаете его недостатков, но проходит время, и вы начинаете осознавать, что он не идеален. И одним из его изъянов является его подозрительность. Тут же возникает логический вопрос, почему он не доверяет мне? Неужели у него есть основания быть таким скептиком по отношению ко мне или же это его натура? Понятно, что настоящая близость может быть только между партнёрами, которые прошли через многое и поняли, что рядом надёжный человек. Однако бывает и такое, что мужчина просто никому не доверяет. И на то есть несколько причин.

7 причин, почему он не доверяет мне

Неуверенность. Если ваш мужчина относится к неуверенным в себе личностям, то ему нужно постоянно убеждаться, что его любят и ценят. И даже если он видит доказательства данного отношения к себе, то всё равно он не может поверить, что его можно полюбить. По его мнению, это невозможно. Не научился доверять. Часто проблемы с доверием у парней возникают ещё в детском возрасте, когда предполагается, что они научатся ему у родителей. Но это не произошло, так как родительские обещания обычно были пустыми словами, поэтому мальчики воспринимали их как предательство, что не самым положительным образом отразилось на способности доверять во взрослой жизни. Сам изменял. Он не доверяет вам, потому что сам привык изменять, юлить и лгать. Как подметили психологи, люди, склонные к предательству, очень ревнивые, потому что им проще обвинить кого-то в обмане, чтобы защититься самому. Ведь если в глазах партнёра вы – коварная обманщица, то он уже не такой уж и плохой человек. Нет поддержки. Мужчина не доверяет вам свои проблемы, так как понимает, что вы никак ему не сможете помочь с ними справиться. Возможно, вы не способны исправить его ошибки в работе, но вы же можете его поддержать словом, советом или поцелуем, объятиями. А признание в любви и вовсе придаст ему веру в то, что вы на его стороне. Однако стоит помнить, что ни в коем случае не стоит проблемы мужчины воспринимать, как свои. Человеку с проблемами доверия нужен партнёр, а не созависимая вторая половинка. Зацикленность на контроле. Если мужчина привык держать всегда руку на пульсе, то в отношениях он постарается всё контролировать. Он может читать ваши сообщения в телефоне, отслеживать телефонные звонки, прислушиваться к разговорам с подругами. И если вдруг у него это не выходит, то он думает, что вы хотите от него что-то скрыть. Тут уж точно не приходится говорить о доверии. Его когда-то предала женщина. Предательство любимой - событие, которое может навсегда закрыть мужское сердце и помешать ему снова доверять женщинам. Человек, которого предали и подавили его чувства, не готов опять попасть в такую же ситуацию. Избавиться от страха быть обманутым довольно сложно, поэтому парень не может довериться даже самому искреннему человеку, каковым вы являетесь. В данной ситуации только время лечит. Вы его однажды обманули. Речь идёт не об измене, а о любой ситуации, когда вы сказали ему неправду. Если такое произошло единожды, то есть вероятность, что повторится снова, поэтому парень перестаёт вам доверять, помня о том, что вы умеете хорошо врать.

Прежде чем задавать себе вопрос, почему он не доверяет мне, нужно покопаться в себе и своём мужчине, проанализировать собственное поведение и расспросить его о прошлом. Скорее всего, причина его недоверия к вам кроется именно там.