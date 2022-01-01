7 причин, почему он не доверяет мне и нашим отношениям
Когда вы только начинаете встречаться с мужчиной, то сразу не замечаете его недостатков, но проходит время, и вы начинаете осознавать, что он не идеален. И одним из его изъянов является его подозрительность. Тут же возникает логический вопрос, почему он не доверяет мне? Неужели у него есть основания быть таким скептиком по отношению ко мне или же это его натура? Понятно, что настоящая близость может быть только между партнёрами, которые прошли через многое и поняли, что рядом надёжный человек. Однако бывает и такое, что мужчина просто никому не доверяет. И на то есть несколько причин.
7 причин, почему он не доверяет мне
- Неуверенность. Если ваш мужчина относится к неуверенным в себе личностям, то ему нужно постоянно убеждаться, что его любят и ценят. И даже если он видит доказательства данного отношения к себе, то всё равно он не может поверить, что его можно полюбить. По его мнению, это невозможно.
- Не научился доверять. Часто проблемы с доверием у парней возникают ещё в детском возрасте, когда предполагается, что они научатся ему у родителей. Но это не произошло, так как родительские обещания обычно были пустыми словами, поэтому мальчики воспринимали их как предательство, что не самым положительным образом отразилось на способности доверять во взрослой жизни.
- Сам изменял. Он не доверяет вам, потому что сам привык изменять, юлить и лгать. Как подметили психологи, люди, склонные к предательству, очень ревнивые, потому что им проще обвинить кого-то в обмане, чтобы защититься самому. Ведь если в глазах партнёра вы – коварная обманщица, то он уже не такой уж и плохой человек.
- Нет поддержки. Мужчина не доверяет вам свои проблемы, так как понимает, что вы никак ему не сможете помочь с ними справиться. Возможно, вы не способны исправить его ошибки в работе, но вы же можете его поддержать словом, советом или поцелуем, объятиями. А признание в любви и вовсе придаст ему веру в то, что вы на его стороне. Однако стоит помнить, что ни в коем случае не стоит проблемы мужчины воспринимать, как свои. Человеку с проблемами доверия нужен партнёр, а не созависимая вторая половинка.
- Зацикленность на контроле. Если мужчина привык держать всегда руку на пульсе, то в отношениях он постарается всё контролировать. Он может читать ваши сообщения в телефоне, отслеживать телефонные звонки, прислушиваться к разговорам с подругами. И если вдруг у него это не выходит, то он думает, что вы хотите от него что-то скрыть. Тут уж точно не приходится говорить о доверии.
- Его когда-то предала женщина. Предательство любимой - событие, которое может навсегда закрыть мужское сердце и помешать ему снова доверять женщинам. Человек, которого предали и подавили его чувства, не готов опять попасть в такую же ситуацию. Избавиться от страха быть обманутым довольно сложно, поэтому парень не может довериться даже самому искреннему человеку, каковым вы являетесь. В данной ситуации только время лечит.
- Вы его однажды обманули. Речь идёт не об измене, а о любой ситуации, когда вы сказали ему неправду. Если такое произошло единожды, то есть вероятность, что повторится снова, поэтому парень перестаёт вам доверять, помня о том, что вы умеете хорошо врать.
Прежде чем задавать себе вопрос, почему он не доверяет мне, нужно покопаться в себе и своём мужчине, проанализировать собственное поведение и расспросить его о прошлом. Скорее всего, причина его недоверия к вам кроется именно там.
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