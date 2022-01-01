Они читают ваши мысли! Эти 3 знака зодиака - телепаты

Каждый из нас хотел бы иногда залезть в голову собеседника и понять, о чём он думает, чтобы выяснить, насколько он осведомлён о наших секретах и наших действиях, словах. Но не всем дана способность к телепатии, а только лишь некоторым знакам Зодиака. Они словно сканируют окружающих, чтобы при случае даже управлять ими. Вот они, прирождённые телепаты, которые читают ваши мысли.

3 знака зодиака, которые читают ваши мысли

Девы. Их чувствительность настолько обострена, что иногда они и сами не рады тому, что настолько «впитывают» мысли и чувства окружающих. Лучше всего это получается с близкими, на остальных они могут даже не обратить внимания, если в данный момент заняты решением собственных проблем. Но если родной человек чем-то обеспокоен или же безумно чему-то рад, то Дева тут же это поймёт, как бы от неё ни скрывали мысли. Они быстро устанавливают доверительные отношения, поэтому некоторые могут даже сами рассказать то, что у них творится на душе, как только Дева начнёт с ними разговор. Правда, нередко представители этого знака, опять же благодаря своему умению читать чужие мысли, не задают вопросы, понимая последствия откровенного разговора. На это способны не многие, а только сверхчувствительные Девы. Весы. Они очень внимательны к чувствам и эмоциям других, поэтому часто используют это для собственной выгоды – получить необходимую информацию. В отличие от Девы, они редко когда приходят на помощь, даже чувствуя, что собеседник расстроен и подавлен. Они могут даже не выслушивать его, понимая, что им после придётся предлагать руку помощи. Будучи очень хитрым человеком, переводят тему в другое русло, не давая человеку возможности поделиться своими горестями и печалями. Но, если Весам что-то нужно, то они могут, используя природную телепатию, вызвать собеседника на нужный разговор, заполучив своё. Хотя нужно отдать должное: представители этого зодиакального знака очень редко используют свой дар в меркантильных целях по отношению к очень близким. Им они всегда помогут и поддержат, прочитав мысли дорогих людей. Водолей. Они обладают повышенной эмоциональностью, которая и делает их прекрасными телепатами. Водолеи с лёгкостью определяют ложь, фальшь и обман, а также лицемерие. С такими людьми они стараются тут же прекратить общение, поэтому не стоит удивляться, если вдруг представители этого зодиакального созвездия исчезают из вашей жизни. Нужно задуматься, насколько вы с ними были честны. Хотя нередко Водолеи настолько погружаются в собственные мысли, что забывают об окружающих, что тоже может стать причиной некоторой паузы в общении. Но как только они решат их, обязательно выйдут на связь. Этот знак не только читает мысли, но и способен предсказать будущее, точно определяя намерения и действия конкретного человека, поэтому с ним лучше не юлить. Он всё равно узнает правду.

Не стоит обманывать эти 3 знака зодиака, которые читают ваши мысли, всё равно они всё почувствуют и поймут, что у вас на душе. Однако и сильно откровенничать со знаками, обладающими телепатическими способностями, тоже не стоит, ведь ваша откровенность может быть использована против вас.