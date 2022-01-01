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Ключевые даты 2022 года: что нужно сделать в этот день?
На всех нас влияют звёзды и планеты, поэтому так важно знать, когда они к нам благосклонны, а когда могут и помешать намеченному. Астрологи уже рассказали, в какие ключевые даты 2022 года не стоит планировать важные события, и что же нужно сделать в этот день, так как есть вероятность, что всё пойдёт не так, как хотелось бы. В принципе, 2022 год не предвещает больших проблем, однако четыре ретроградных Меркурия всё-таки внесут свои коррективы в спокойную и размеренную жизнь.
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Какие самые важные, ключевые даты 2022 года: что нужно обязательно сделать в этот день?
- 8 января 2022 года. Венера в Козероге. Идеальный день для романтических свиданий, а также признания в любви. Немаловажно избегать ссор и конфликтов. Желательно все недопонимания решать мирным путём. Если же это невозможно, то рекомендуется проигнорировать негатив в свой адрес. В целом всё будет складываться как нельзя лучше.
- 14 января 2022 года. Меркурий в Козероге. Сложный день, так как есть вероятность испортить отношения даже с бесконфликтными людьми. Поэтому рекомендуется свести любое общение к минимуму. Лучше провести сегодня в одиночестве, например, работая над индивидуальным проектом.
- 29 января 2022 года. Венера в Козероге. Возможны мелкие проблемы, как в любовных отношениях, так и в деловых, но они легко решатся, если над исправлением ситуации будут работать оба партнёра. Также в этот день не рекомендуется делать крупные подарки, так как они окажутся бесполезными и неоценёнными получателем.
- 12 февраля 2022 года. Марс и Венера встретятся в Козероге. Марс – более могущественная планета в данной комбинации, поэтому сегодня не стоит принимать решения о партнёрстве и финансовом планировании. Денежный вопрос вовсе стоит поставить на последнее место. Возможны большие материальные потери.
- 12 марта 2022 года. Марс и Венера встретятся в Водолее. Момент спокойствия и благодарности тому, что было достигнуто сложным путём. Сегодня можно признаться в любви – чувства будут взаимны. Только стоит это сделать с напором. Только так можно добиться желаемой цели.
- 12 апреля 2022 года. Юпитер и Нептун в Рыбах. Лучший день для безусловной и чистой любви. Именно сегодня желательно заключить брак. Он будет долгим и счастливым. Также идеальный период для признания в своих чувствах.
- 29 апреля 2022 года. Плутон в Тельце. Не стоит сегодня планировать никаких важных дел. Лучше посвятить его отдыху и релаксации, а также быту и решению мелких задач. Можно отправиться к водоёму, чтобы отключиться от навалившихся проблем.
- 30 апреля 2022 года. Солнечное затмение. Оно укрепит отношения. Избавит от проблем с костями, а также болезней головы. Раскроет творческие таланты.
- 10 мая 2022 года. Меркурий в Тельце. Сегодня не стоит совершать серьёзных дорогостоящих покупок. Они очень быстро поломаются. То же самое касается и важных решений – толку от них не будет. Лучше день провести в общении с друзьями и близкими.
- 16 мая 2022 года. Лунное затмение. Оно может негативно повлиять на нервную систему, поэтому сегодня лучше не планировать важных дел. Возможны сильные головные боли, от которых тяжело избавиться.
- 23 мая 2022 года. Юпитер в Овне. Хороший день для решения непростых финансовых вопросов. Решатся они положительно. Негативные последствия возможны у тех, кто решится на денежные авантюры.
- 5 июня 2022 года. Сатурн в Близнецах. Он будет мешать планированию и построению планов, поэтому нужно сконцентрироваться на текущих делах. Они будут решаться быстро и легко. Хорошо бы на сегодня запланировать шопинг. Он пройдёт удачно.
- 28 июня 2022 года. Нептун в Раке. Этот день пройдёт в ссорах. Притом возникать они будут буквально на пустом месте. Не стоит выяснять отношения с близким человеком. После сегодняшнего разговора будет сложно вернуть прежнюю гармонию и взаимопонимание.
- 24 августа 2022 года. Уран в Деве. Сегодня надо остерегаться мошенничества, так как избежать обмана будет довольно сложно. Прежде чем кому-то довериться, надо взвесить все за и против.
- 10 сентября 2022 года. Меркурий в Весах и движется обратно в Деву. Сегодня все получат по заслугам. Тайны станут явными, а обманы тут же раскроются. Поэтому, если есть что скрывать, лучше не общаться, лгунам и вовсе отсидеться дома.
- 22 октября 2022 года. Венера в Весах. Время осеннего равноденствия пройдёт в эмоциях и страсти. Не стоит торопиться с делами и брать на себя большие обязательства. Невозможно будет выполнить всё запланированное. Сегодня приветствуется размеренность.
- 25 октября 2022 года. Солнечное затмение. Хороший день для реализации задуманного, особенно если оно касается финансов. Очень сильный денежный поток.
- 30 октября 2022 года. Марс в Скорпионе. Это один из самых опасных дней в этом году. Возможны провокации, которые приведут к выяснению отношений и серьезным конфликтам с применением физической силы. Необдуманные поступки тоже могут стать причиной больших проблем в будущем.
- 8 ноября 2022 года. Лунное затмение. Хорошее время, чтобы мечтать. Есть вероятность, что задуманное в этот день может очень скоро воплотиться в жизнь. Сегодня лучше не заниматься самокопанием.
- 15 декабря 2022 года. Юпитер в Овне. Тяжёлый день. Ссор и скандалов смогут избежать только самые спокойные и уравновешенные. Склонные к вспыльчивости и агрессии могут не выдержать давления планеты и сорваться, применив физическую силу.
- 29 декабря 2022 года. Меркурий в Козероге. Сложный день, когда придётся делать всё быстро, иначе можно опоздать. Притом это коснётся как мелочей – поездки, покупок, так и чего-то важного – признания в любви, приобретения бытовой техники и т.п.
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Зная ключевые даты 2022 года и что нужно сделать в эти дни, можно заранее спланировать важные дела или же, напротив, отказаться от них, если планеты именно сегодня излучают негатив.
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