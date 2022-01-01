Ключевые даты 2022 года: что нужно сделать в этот день?

На всех нас влияют звёзды и планеты, поэтому так важно знать, когда они к нам благосклонны, а когда могут и помешать намеченному. Астрологи уже рассказали, в какие ключевые даты 2022 года не стоит планировать важные события, и что же нужно сделать в этот день, так как есть вероятность, что всё пойдёт не так, как хотелось бы. В принципе, 2022 год не предвещает больших проблем, однако четыре ретроградных Меркурия всё-таки внесут свои коррективы в спокойную и размеренную жизнь.

Какие самые важные, ключевые даты 2022 года: что нужно обязательно сделать в этот день?

8 января 2022 года. Венера в Козероге. Идеальный день для романтических свиданий, а также признания в любви. Немаловажно избегать ссор и конфликтов. Желательно все недопонимания решать мирным путём. Если же это невозможно, то рекомендуется проигнорировать негатив в свой адрес. В целом всё будет складываться как нельзя лучше.

Венера в Козероге. Идеальный день для романтических свиданий, а также признания в любви. Немаловажно избегать ссор и конфликтов. Желательно все недопонимания решать мирным путём. Если же это невозможно, то рекомендуется проигнорировать негатив в свой адрес. В целом всё будет складываться как нельзя лучше. 14 января 2022 года. Меркурий в Козероге. Сложный день, так как есть вероятность испортить отношения даже с бесконфликтными людьми. Поэтому рекомендуется свести любое общение к минимуму. Лучше провести сегодня в одиночестве, например, работая над индивидуальным проектом.

Меркурий в Козероге. Сложный день, так как есть вероятность испортить отношения даже с бесконфликтными людьми. Поэтому рекомендуется свести любое общение к минимуму. Лучше провести сегодня в одиночестве, например, работая над индивидуальным проектом. 29 января 2022 года. Венера в Козероге. Возможны мелкие проблемы, как в любовных отношениях, так и в деловых, но они легко решатся, если над исправлением ситуации будут работать оба партнёра. Также в этот день не рекомендуется делать крупные подарки, так как они окажутся бесполезными и неоценёнными получателем.

Венера в Козероге. Возможны мелкие проблемы, как в любовных отношениях, так и в деловых, но они легко решатся, если над исправлением ситуации будут работать оба партнёра. Также в этот день не рекомендуется делать крупные подарки, так как они окажутся бесполезными и неоценёнными получателем. 12 февраля 2022 года. Марс и Венера встретятся в Козероге. Марс – более могущественная планета в данной комбинации, поэтому сегодня не стоит принимать решения о партнёрстве и финансовом планировании. Денежный вопрос вовсе стоит поставить на последнее место. Возможны большие материальные потери.

Марс и Венера встретятся в Козероге. Марс – более могущественная планета в данной комбинации, поэтому сегодня не стоит принимать решения о партнёрстве и финансовом планировании. Денежный вопрос вовсе стоит поставить на последнее место. Возможны большие материальные потери. 12 марта 2022 года. Марс и Венера встретятся в Водолее. Момент спокойствия и благодарности тому, что было достигнуто сложным путём. Сегодня можно признаться в любви – чувства будут взаимны. Только стоит это сделать с напором. Только так можно добиться желаемой цели.

Марс и Венера встретятся в Водолее. Момент спокойствия и благодарности тому, что было достигнуто сложным путём. Сегодня можно признаться в любви – чувства будут взаимны. Только стоит это сделать с напором. Только так можно добиться желаемой цели. 12 апреля 2022 года. Юпитер и Нептун в Рыбах. Лучший день для безусловной и чистой любви. Именно сегодня желательно заключить брак. Он будет долгим и счастливым. Также идеальный период для признания в своих чувствах.

Юпитер и Нептун в Рыбах. Лучший день для безусловной и чистой любви. Именно сегодня желательно заключить брак. Он будет долгим и счастливым. Также идеальный период для признания в своих чувствах. 29 апреля 2022 года. Плутон в Тельце. Не стоит сегодня планировать никаких важных дел. Лучше посвятить его отдыху и релаксации, а также быту и решению мелких задач. Можно отправиться к водоёму, чтобы отключиться от навалившихся проблем.

Плутон в Тельце. Не стоит сегодня планировать никаких важных дел. Лучше посвятить его отдыху и релаксации, а также быту и решению мелких задач. Можно отправиться к водоёму, чтобы отключиться от навалившихся проблем. 30 апреля 2022 года. Солнечное затмение. Оно укрепит отношения. Избавит от проблем с костями, а также болезней головы. Раскроет творческие таланты.

Солнечное затмение. Оно укрепит отношения. Избавит от проблем с костями, а также болезней головы. Раскроет творческие таланты. 10 мая 2022 года. Меркурий в Тельце. Сегодня не стоит совершать серьёзных дорогостоящих покупок. Они очень быстро поломаются. То же самое касается и важных решений – толку от них не будет. Лучше день провести в общении с друзьями и близкими.

Меркурий в Тельце. Сегодня не стоит совершать серьёзных дорогостоящих покупок. Они очень быстро поломаются. То же самое касается и важных решений – толку от них не будет. Лучше день провести в общении с друзьями и близкими. 16 мая 2022 года. Лунное затмение. Оно может негативно повлиять на нервную систему, поэтому сегодня лучше не планировать важных дел. Возможны сильные головные боли, от которых тяжело избавиться.

Лунное затмение. Оно может негативно повлиять на нервную систему, поэтому сегодня лучше не планировать важных дел. Возможны сильные головные боли, от которых тяжело избавиться. 23 мая 2022 года. Юпитер в Овне. Хороший день для решения непростых финансовых вопросов. Решатся они положительно. Негативные последствия возможны у тех, кто решится на денежные авантюры.

Юпитер в Овне. Хороший день для решения непростых финансовых вопросов. Решатся они положительно. Негативные последствия возможны у тех, кто решится на денежные авантюры. 5 июня 2022 года. Сатурн в Близнецах. Он будет мешать планированию и построению планов, поэтому нужно сконцентрироваться на текущих делах. Они будут решаться быстро и легко. Хорошо бы на сегодня запланировать шопинг. Он пройдёт удачно.

Сатурн в Близнецах. Он будет мешать планированию и построению планов, поэтому нужно сконцентрироваться на текущих делах. Они будут решаться быстро и легко. Хорошо бы на сегодня запланировать шопинг. Он пройдёт удачно. 28 июня 2022 года. Нептун в Раке. Этот день пройдёт в ссорах. Притом возникать они будут буквально на пустом месте. Не стоит выяснять отношения с близким человеком. После сегодняшнего разговора будет сложно вернуть прежнюю гармонию и взаимопонимание.

Нептун в Раке. Этот день пройдёт в ссорах. Притом возникать они будут буквально на пустом месте. Не стоит выяснять отношения с близким человеком. После сегодняшнего разговора будет сложно вернуть прежнюю гармонию и взаимопонимание. 24 августа 2022 года. Уран в Деве. Сегодня надо остерегаться мошенничества, так как избежать обмана будет довольно сложно. Прежде чем кому-то довериться, надо взвесить все за и против.

Уран в Деве. Сегодня надо остерегаться мошенничества, так как избежать обмана будет довольно сложно. Прежде чем кому-то довериться, надо взвесить все за и против. 10 сентября 2022 года. Меркурий в Весах и движется обратно в Деву. Сегодня все получат по заслугам. Тайны станут явными, а обманы тут же раскроются. Поэтому, если есть что скрывать, лучше не общаться, лгунам и вовсе отсидеться дома.

Меркурий в Весах и движется обратно в Деву. Сегодня все получат по заслугам. Тайны станут явными, а обманы тут же раскроются. Поэтому, если есть что скрывать, лучше не общаться, лгунам и вовсе отсидеться дома. 22 октября 2022 года. Венера в Весах. Время осеннего равноденствия пройдёт в эмоциях и страсти. Не стоит торопиться с делами и брать на себя большие обязательства. Невозможно будет выполнить всё запланированное. Сегодня приветствуется размеренность.

Венера в Весах. Время осеннего равноденствия пройдёт в эмоциях и страсти. Не стоит торопиться с делами и брать на себя большие обязательства. Невозможно будет выполнить всё запланированное. Сегодня приветствуется размеренность. 25 октября 2022 года. Солнечное затмение. Хороший день для реализации задуманного, особенно если оно касается финансов. Очень сильный денежный поток.

Солнечное затмение. Хороший день для реализации задуманного, особенно если оно касается финансов. Очень сильный денежный поток. 30 октября 2022 года. Марс в Скорпионе. Это один из самых опасных дней в этом году. Возможны провокации, которые приведут к выяснению отношений и серьезным конфликтам с применением физической силы. Необдуманные поступки тоже могут стать причиной больших проблем в будущем.

Марс в Скорпионе. Это один из самых опасных дней в этом году. Возможны провокации, которые приведут к выяснению отношений и серьезным конфликтам с применением физической силы. Необдуманные поступки тоже могут стать причиной больших проблем в будущем. 8 ноября 2022 года. Лунное затмение. Хорошее время, чтобы мечтать. Есть вероятность, что задуманное в этот день может очень скоро воплотиться в жизнь. Сегодня лучше не заниматься самокопанием.

Лунное затмение. Хорошее время, чтобы мечтать. Есть вероятность, что задуманное в этот день может очень скоро воплотиться в жизнь. Сегодня лучше не заниматься самокопанием. 15 декабря 2022 года. Юпитер в Овне. Тяжёлый день. Ссор и скандалов смогут избежать только самые спокойные и уравновешенные. Склонные к вспыльчивости и агрессии могут не выдержать давления планеты и сорваться, применив физическую силу.

Юпитер в Овне. Тяжёлый день. Ссор и скандалов смогут избежать только самые спокойные и уравновешенные. Склонные к вспыльчивости и агрессии могут не выдержать давления планеты и сорваться, применив физическую силу. 29 декабря 2022 года. Меркурий в Козероге. Сложный день, когда придётся делать всё быстро, иначе можно опоздать. Притом это коснётся как мелочей – поездки, покупок, так и чего-то важного – признания в любви, приобретения бытовой техники и т.п.

Зная ключевые даты 2022 года и что нужно сделать в эти дни, можно заранее спланировать важные дела или же, напротив, отказаться от них, если планеты именно сегодня излучают негатив.