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Предсказания Василисы Володиной на 2022 год

Нравится стабильность? Не спешите воодушевляться, постоянство бывает не только положительным. Так, с 2020 наблюдаем стабильно негативную динамику, пандемия зацепила все сферы. Предсказания Василисы Володиной на 2022 год особым оптимизмом не отличаются, впрочем, как и прогнозы других астрологов. Положительный момент в том, что сложные периоды относительно короткие. Зима и лето – застой. Кое-кому в это время даже удастся выдохнуть с облегчением.

 

Предсказания Василисы Володиной на 2022 год

 

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Общие аспекты: предсказания Василисы Володиной на 2022 год

Вернёмся к стабильности, которую определяет квадратура Сатурн-Уран. Планеты определили действительность в 2021, захватив значительный период 2022 года. Задача №1: уравновесить ограничения и свободу.

Астролог пророчит долгосрочный глобальный спад и системный кризис не только России, но и большей части продвинутых стран. По её словам, ремиссия наступит лишь в 2025, а влияние положительных тенденций мы сможем ощутить и того позже.

Наиболее сложные моменты в 2022 году: вторая половина весны и осени. Это – время социально-значимых катастроф: обострение ситуации с коронавирусом, экономические тяготы, политические провокации.

В личных делах важно учитывать периоды ретроградности Меркурия, которых будет четыре. Нужно ли напоминать, что в это время лучше не планировать и не начинать ничего архиважного.

Экономика

Основополагающие тенденции те же, что и в 2021: тотальное ужесточение и удорожание.

Усилится контроль над бизнесом.

Январь, февраль и, скорее всего, осень ознаменуются рекордными скачками цен.

Весна – время дестабилизации ресурсного и валютного рынков.

Ситуация с пандемией не улучшится. По мере обострения – очередные карантинные ограничения, а с ними массовое недовольство.

Ситуация в мире

Вторая по значимости астрологическая сигнатура – Нептун и Юпитер в Рыбах. Она определяет глобальные общемировые процессы.

Володина говорит о системном стратегическом вранье, сокрытии важнейшей информации от населения, усугублении пропаганды и информационного манипулирования.

Мы в начале пути повсеместной трансформации, которая произойдёт не раньше 2025 года.

Рекомендации Василисы Володиной

Не потакайте слабостям! В тяжёлые времена, устав от обыденности, люди пытаются отвлечься от грустных мыслей, заедают проблемы, запивают их алкоголем.

Астролог предупреждает об усилении рисков зависимостей, первое место среди которых делят пьянство и наркомания.

Володина советует заранее подобрать безопасную эмоциональную отдушину, не отрываться от реальности, не поддаваться иллюзорным мечтам. 

Актуальное хобби – повышение финансовой грамотности: вопросы инвестирования, оптимизация затрат и сбережений. Зона повышенной опасности – вклады в недвижимость, ипотека.

Движение Сатурна в Водолее благоприятно для творческих личностей. Звёзды на стороне тех, кто не боится демонстрировать индивидуальность, но умеет соблюдать правила.

 

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12 месяцев пролетают быстро. Скоро мы поймём, сбылись ли предсказания Василисы Володиной на 2022 год, а заодно определимся в степени доверия к астрологу.


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Автор: Анастасия Педич
Сегодня, 08:11

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