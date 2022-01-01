Нравится стабильность? Не спешите воодушевляться, постоянство бывает не только положительным. Так, с 2020 наблюдаем стабильно негативную динамику, пандемия зацепила все сферы. Предсказания Василисы Володиной на 2022 год особым оптимизмом не отличаются, впрочем, как и прогнозы других астрологов. Положительный момент в том, что сложные периоды относительно короткие. Зима и лето – застой. Кое-кому в это время даже удастся выдохнуть с облегчением.

Общие аспекты: предсказания Василисы Володиной на 2022 год

Вернёмся к стабильности, которую определяет квадратура Сатурн-Уран. Планеты определили действительность в 2021, захватив значительный период 2022 года. Задача №1: уравновесить ограничения и свободу.

Астролог пророчит долгосрочный глобальный спад и системный кризис не только России, но и большей части продвинутых стран. По её словам, ремиссия наступит лишь в 2025, а влияние положительных тенденций мы сможем ощутить и того позже.

Наиболее сложные моменты в 2022 году: вторая половина весны и осени. Это – время социально-значимых катастроф: обострение ситуации с коронавирусом, экономические тяготы, политические провокации.

В личных делах важно учитывать периоды ретроградности Меркурия, которых будет четыре. Нужно ли напоминать, что в это время лучше не планировать и не начинать ничего архиважного.

Экономика

Основополагающие тенденции те же, что и в 2021: тотальное ужесточение и удорожание.

Усилится контроль над бизнесом.

Январь, февраль и, скорее всего, осень ознаменуются рекордными скачками цен.

Весна – время дестабилизации ресурсного и валютного рынков.

Ситуация с пандемией не улучшится. По мере обострения – очередные карантинные ограничения, а с ними массовое недовольство.

Ситуация в мире

Вторая по значимости астрологическая сигнатура – Нептун и Юпитер в Рыбах. Она определяет глобальные общемировые процессы.

Володина говорит о системном стратегическом вранье, сокрытии важнейшей информации от населения, усугублении пропаганды и информационного манипулирования.

Мы в начале пути повсеместной трансформации, которая произойдёт не раньше 2025 года.

Рекомендации Василисы Володиной

Не потакайте слабостям! В тяжёлые времена, устав от обыденности, люди пытаются отвлечься от грустных мыслей, заедают проблемы, запивают их алкоголем.

Астролог предупреждает об усилении рисков зависимостей, первое место среди которых делят пьянство и наркомания.

Володина советует заранее подобрать безопасную эмоциональную отдушину, не отрываться от реальности, не поддаваться иллюзорным мечтам.

Актуальное хобби – повышение финансовой грамотности: вопросы инвестирования, оптимизация затрат и сбережений. Зона повышенной опасности – вклады в недвижимость, ипотека.

Движение Сатурна в Водолее благоприятно для творческих личностей. Звёзды на стороне тех, кто не боится демонстрировать индивидуальность, но умеет соблюдать правила.

12 месяцев пролетают быстро. Скоро мы поймём, сбылись ли предсказания Василисы Володиной на 2022 год, а заодно определимся в степени доверия к астрологу.