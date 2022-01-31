Открытие своего дела – важное событие для каждого владельца бизнеса. От него требуется не только правильно выбранное место, но и верно выбранное время. Астрологи, проанализировав звёздное расположение, предсказали благоприятные даты для начала бизнеса в 2022 году, которые привлекут успех, известность и процветание.

В какие даты открывать новый бизнес в 2022 году?

3 января. Это один из самых лучших дней для того, чтобы открыть магазин косметики, салон красоты, косметологический, массажный или любое другое заведение, которое подарит привлекательность, расслабление и любовь к себе.

Это один из самых лучших дней для того, чтобы открыть магазин косметики, салон красоты, косметологический, массажный или любое другое заведение, которое подарит привлекательность, расслабление и любовь к себе. 17 января. Сегодня бизнес-партнёры проявят себя с самой позитивной стороны, поэтому открытие своего дела привлечёт не только множество клиентов, но и честных бизнесменов, которые не обманут и поддержат. Главное, в этот день вести себя уверенно, никакого самокопания.

Сегодня бизнес-партнёры проявят себя с самой позитивной стороны, поэтому открытие своего дела привлечёт не только множество клиентов, но и честных бизнесменов, которые не обманут и поддержат. Главное, в этот день вести себя уверенно, никакого самокопания. 30 января. Отличнейшая дата для налаживания контактов с новыми партнёрами, поставщиками и заказчиками, поэтому сегодня можно не только открыть выгодный бизнес, но и заключить сделки с достойными людьми. Совместными усилиями получится добиться большого успеха.

Отличнейшая дата для налаживания контактов с новыми партнёрами, поставщиками и заказчиками, поэтому сегодня можно не только открыть выгодный бизнес, но и заключить сделки с достойными людьми. Совместными усилиями получится добиться большого успеха. 7 февраля. Открытие бизнеса принесёт большую выгоду, но при одном важном условии – ни в коем случае не стоит ввязываться в пустые разговоры и бесполезные выяснения отношений. Рутинные задачи лучше перенести на другое время.

Открытие бизнеса принесёт большую выгоду, но при одном важном условии – ни в коем случае не стоит ввязываться в пустые разговоры и бесполезные выяснения отношений. Рутинные задачи лучше перенести на другое время. 28 февраля. Если проявить сегодня красноречие и самоуверенность, то открытие нового дела пройдёт на ура. Поддержка влиятельных лиц обеспечена. Особенно, если бизнес связан с драгоценностями или недвижимостью.

Если проявить сегодня красноречие и самоуверенность, то открытие нового дела пройдёт на ура. Поддержка влиятельных лиц обеспечена. Особенно, если бизнес связан с драгоценностями или недвижимостью. 8 марта. Баланс между желанием высказаться и способностью услышать окружающих самым благоприятным образом отразится на открытии бизнеса в эту дату. Он очень скоро пойдёт в гору. Есть большая вероятность его роста в сеть предприятий или магазинов.

Баланс между желанием высказаться и способностью услышать окружающих самым благоприятным образом отразится на открытии бизнеса в эту дату. Он очень скоро пойдёт в гору. Есть большая вероятность его роста в сеть предприятий или магазинов. 22 марта. Официальное открытие бизнеса лучше перенести на другой день, но именно сегодня нужно начать работу – закупку, оформление витрин, подготовку предприятия к приёму клиентов. Его нужно продумать до мелочей, начиная от всяких акций и заканчивая угощениями.

Официальное открытие бизнеса лучше перенести на другой день, но именно сегодня нужно начать работу – закупку, оформление витрин, подготовку предприятия к приёму клиентов. Его нужно продумать до мелочей, начиная от всяких акций и заканчивая угощениями. 2 апреля. Идеальный день для претворения своего желания в жизнь. Особенно вторая половина суток. Поэтому открытие бизнеса лучше назначить на послеобеденное время и сделать это максимально громко. Привлечение внимания пойдёт только на пользу.

Идеальный день для претворения своего желания в жизнь. Особенно вторая половина суток. Поэтому открытие бизнеса лучше назначить на послеобеденное время и сделать это максимально громко. Привлечение внимания пойдёт только на пользу. 10 апреля. Именно сегодняшний день можно назвать наилучшим для открытия бизнеса, связанного с продажами. Они принесут немалый доход, а также станут стартовой точкой для расширения бизнеса в будущем.

Именно сегодняшний день можно назвать наилучшим для открытия бизнеса, связанного с продажами. Они принесут немалый доход, а также станут стартовой точкой для расширения бизнеса в будущем. 27 апреля. Открыть бизнес сегодня, значит, стать богаче уже завтра. Прибыль будет расти на глазах. Только не стоит бояться рисковать. Некий авантюризм даже приветствуется. Он поможет достичь больших успехов, чем продумывание каждого шага.

Открыть бизнес сегодня, значит, стать богаче уже завтра. Прибыль будет расти на глазах. Только не стоит бояться рисковать. Некий авантюризм даже приветствуется. Он поможет достичь больших успехов, чем продумывание каждого шага. 13 мая. Улавливайте и впитывайте новую информацию, полученную сегодня, она очень пригодится для развития бизнеса, открытие которого придётся на эту дату. Немаловажно сейчас действовать, отдыхать можно и позже, на заработанный первый миллион.

Улавливайте и впитывайте новую информацию, полученную сегодня, она очень пригодится для развития бизнеса, открытие которого придётся на эту дату. Немаловажно сейчас действовать, отдыхать можно и позже, на заработанный первый миллион. 19 мая. Нужно следить за своими словами и поступками. Они станут фундаментом для достижения успеха в открытом сегодня бизнесе. Нужно стараться со снисходительностью относиться даже к самым заносчивым партнёрам.

Нужно следить за своими словами и поступками. Они станут фундаментом для достижения успеха в открытом сегодня бизнесе. Нужно стараться со снисходительностью относиться даже к самым заносчивым партнёрам. 31 мая. В вас проснётся неуёмный аппетит к деньгам, который сможет утолить бизнес, начало которого пришлось на эту дату. С его помощью можно получить большие доходы, которые с каждым днём будут только расти.

В вас проснётся неуёмный аппетит к деньгам, который сможет утолить бизнес, начало которого пришлось на эту дату. С его помощью можно получить большие доходы, которые с каждым днём будут только расти. 5 июня. День обладает мощной энергией, поэтому сегодня открытый бизнес станет первым кирпичиком в будущую империю, приносящую огромные доходы. Главное, объединиться в компании, так как коллективные решения будут благоприятны.

День обладает мощной энергией, поэтому сегодня открытый бизнес станет первым кирпичиком в будущую империю, приносящую огромные доходы. Главное, объединиться в компании, так как коллективные решения будут благоприятны. 13 июля. В эту дату желательно открыть сеть предприятий. Только так получится добиться стабильного и постоянно растущего дохода. Также немаловажно сегодня пожертвовать собственными интересами и проявить активность.

В эту дату желательно открыть сеть предприятий. Только так получится добиться стабильного и постоянно растущего дохода. Также немаловажно сегодня пожертвовать собственными интересами и проявить активность. 20 июля. Один из самых благоприятных дней для открытия бизнеса, связанного с бытовой техникой. Это может быть как магазин, так и перевозки или же вовсе сборка техники. Важно, чтобы вливания в компанию шли из нескольких источников. Иначе невозможно будет получить желаемый результат.

Один из самых благоприятных дней для открытия бизнеса, связанного с бытовой техникой. Это может быть как магазин, так и перевозки или же вовсе сборка техники. Важно, чтобы вливания в компанию шли из нескольких источников. Иначе невозможно будет получить желаемый результат. 26 июля. Прекрасная дата для открытия сети продовольственных магазинов, в которые покупатели будут идти без остановки, принося большие доходы. Есть огромная вероятность, что бизнес буквально через полгода просто взлетит в гору.

Прекрасная дата для открытия сети продовольственных магазинов, в которые покупатели будут идти без остановки, принося большие доходы. Есть огромная вероятность, что бизнес буквально через полгода просто взлетит в гору. 30 июля. Есть желание отрыть салон красоты? Тогда сегодня – идеальное время для этого. Никакие конкуренты не смогут помешать успеху предприятия.

Есть желание отрыть салон красоты? Тогда сегодня – идеальное время для этого. Никакие конкуренты не смогут помешать успеху предприятия. 7 августа. Идеальный день для открытия свадебного салона, а также магазинов свадебной атрибутики. С таким товаром можно будет легко разбогатеть.

Идеальный день для открытия свадебного салона, а также магазинов свадебной атрибутики. С таким товаром можно будет легко разбогатеть. 15 августа. Именно сегодня нужно открыть свой автомобильный салон, в котором может быть представлен как новый товар, так и подержанный. Отбоя от клиентов не будет.

Именно сегодня нужно открыть свой автомобильный салон, в котором может быть представлен как новый товар, так и подержанный. Отбоя от клиентов не будет. 22 августа. День принесёт множество знакомств, поэтому сегодня, открывая бизнес, нужно быть внимательнее с собеседниками. Возможно, среди них есть и влиятельные личности, с помощью которых получится быстрее раскрутить своё предприятие.

День принесёт множество знакомств, поэтому сегодня, открывая бизнес, нужно быть внимательнее с собеседниками. Возможно, среди них есть и влиятельные личности, с помощью которых получится быстрее раскрутить своё предприятие. 12 сентября. Хороший день для открытия бизнес-центра. Он принесёт большой доход буквально через полгода, только не стоит бояться новшеств, которые предлагают соучредители. У них могут быть весьма удачные предложения.

Хороший день для открытия бизнес-центра. Он принесёт большой доход буквально через полгода, только не стоит бояться новшеств, которые предлагают соучредители. У них могут быть весьма удачные предложения. 20 сентября. Эмоциональный день, благоприятствующий творческим людям, поэтому именно им нужно сегодня задуматься о начале своего дела. Без помощи инвесторов не обойтись, соответственно рекомендуется начать с них.

Эмоциональный день, благоприятствующий творческим людям, поэтому именно им нужно сегодня задуматься о начале своего дела. Без помощи инвесторов не обойтись, соответственно рекомендуется начать с них. 17 октября. Отличный период для открытия своего дела, связанного со спортом. Это может быть как спортивный магазин, так и бассейн, тренажёрный или фитнес зал. Важно самому разбираться в бизнесе, иначе большой прибыли не будет.

Отличный период для открытия своего дела, связанного со спортом. Это может быть как спортивный магазин, так и бассейн, тренажёрный или фитнес зал. Важно самому разбираться в бизнесе, иначе большой прибыли не будет. 3 ноября. Прекрасная дата для открытия юридических компаний или же нотариальной конторы. Принесёт большой доход и в последующем может стать целой сетью предприятий.

Прекрасная дата для открытия юридических компаний или же нотариальной конторы. Принесёт большой доход и в последующем может стать целой сетью предприятий. 10 ноября. Хороший день, чтобы открыть небольшое кафе, где посетители смогут расслабиться после трудового дня. Есть вероятность, что именно сегодняшняя дата поспособствует развитию бизнеса и расширения его до сети.

Хороший день, чтобы открыть небольшое кафе, где посетители смогут расслабиться после трудового дня. Есть вероятность, что именно сегодняшняя дата поспособствует развитию бизнеса и расширения его до сети. 23 ноября. Именно сегодня рекомендуется начать свой бизнес, связанный с куплей-продажей недвижимости. Он будет настолько успешным, что в будущем может поступить предложение о его покупке по огромной цене.

Именно сегодня рекомендуется начать свой бизнес, связанный с куплей-продажей недвижимости. Он будет настолько успешным, что в будущем может поступить предложение о его покупке по огромной цене. 9 декабря. Сложно сказать, какой именно бизнес может принести прибыль, но любое начатое сегодня дело будет выгодным. Главное, не бояться. Страх только повредит.

Сложно сказать, какой именно бизнес может принести прибыль, но любое начатое сегодня дело будет выгодным. Главное, не бояться. Страх только повредит. 20 декабря. Этот день можно назвать лучшим днём для открытия бизнеса, связанного с одеждой. Главное, чтобы она была не банальная и каждодневная. Приветствуется праздничная, тематическая или же для определённого возраста.

Теперь вы знаете благоприятные даты для начала бизнеса в 2022 году, поэтому можете заранее запланировать, чем и когда заняться, чтобы получить и удовольствие, и пользу.