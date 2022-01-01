Все мы ждём от Нового года хорошее, тем более если предыдущий год был не самый лучший - полон проблем и неприятностей. Однако астрологи предрекают, что в будущем тоже возможны преграды на пути к достижению поставленных целей. У каждого зодиакального созвездия будет хотя бы один месяц, когда удача отвернётся и придётся решать множество вопросов. Хотите знать, какой худший месяц вашего знака зодиака в 2022 году и почему?

Плохой период для каждого зодиакального знака

Овен. Обычно лето ассоциируется с отдыхом и счастьем, но для вас июнь будет напряжённым и конфликтным. Поссоритесь с родными и друзьями, так как станете на них сбрасывать весь накопившийся за день негатив. Если вовремя не исправить ситуацию, одиночества не избежать. Телец. К декабрю вы настолько будете эмоционально вымотаны, что единственным желанием станет уехать куда-нибудь подальше, чтобы никто не нашёл. Ваши проблемы на работе негативно скажутся на романтических и дружеских отношениях. Однако нужно взять себя в руки, проявить свою природную выдержку и продолжить общение даже через силу. Вы это умеете. Близнецы. Беспричинное беспокойство захлестнёт вас в феврале. Вы много времени проведёте за самокопанием и рассуждениями о лучшей жизни. Доведя себя до точки отчаяния, можете наломать дров – решитесь на финансовую авантюру или же вступите в отношения с человеком, не внушающим никому, кроме вас, доверия. Несмотря на то, что вы не склонны слушать чьи-то советы, всё-таки в феврале желательно к ним прислушаться. Рак. Мартовские проблемы, а именно этот месяц считается самым неудачным для вас, будут вызваны ретроградным Меркурием. Вас ждут любовные разочарования, даже налаженные и давние отношения могут дать трещину. Поэтому любовь нужно поставить на паузу и заняться работой, но только не следует браться за новые проекты. Они не увенчаются успехом. Лев. Неприятно осознавать, что самым несчастливым для вас месяцем станет июль - месяц вашего рождения, от которого ждёшь приятные сюрпризы и тёплые слова. Однако в середине лета вы успеете выразить своё недовольство в адрес всех близких и знакомых. Но если одни не обратят на это внимание, то другие могут сильно обидеться и прекратить общение. Чтобы не допустить такого развития событий, несколько раз подумайте, прежде чем что-то говорить. Дева. В мае вам придётся работать в разы больше, чем кто-либо другой, чтобы достичь поставленной цели. Особенно, когда они связаны и с дорогостоящей покупкой. Не позволяйте под влиянием полного разочарования отказаться от своих идей. Наоборот, следует взять всю волю в кулак и решительно действовать, несмотря ни на что. Весы. В январе самой главной проблемой станет внутреннее состояние. Перепады настроения сведут вас с ума, а поиск ответа, в чём смысл жизни, вовсе доведёт до депрессии. Вы будете чувствовать себя потерянным и сбитым с толку. Однако, как только январь закончится, всё тут же изменится к лучшему. Вы как будто воскреснете и начнёте всё с белого листа. Скорпион. Начало осени станет переломным периодом в семейных отношениях. Вы узнаете информацию о своём члене семьи, которая просто выбьет вас из колеи. Захочется рвать и метать, но не стоит делать поспешных выводов. Займите в сентябре выжидательную позицию, тогда остаток года пройдёт спокойно и без проблем. Стрелец. Апрель будет самым неудачным месяцем 2022 года и благодарить за это нужно Юпитер, который негативно скажется на повседневных событиях – нехватка финансов из-за нерациональной траты денег, ссоры с коллегами, которые приведут к недоразумениям и с начальством, а также обманы со стороны друзей. Вы будете на грани депрессии, но не стоит отчаиваться. Ведь на любовном фронте у вас всё прекрасно. Козерог. Хотя 2022 год для вас будет одним из удачливых, всё же некоторые неприятности вас ждут. В ноябре вы вдруг решите говорить всем окружающим правду, которая, конечно же, не всем придётся по вкусу. Некоторые решат с вами и вовсе порвать отношения. И в тот момент для вас это не станет ударом, но позже вы обязательно пожалеете об этом, поэтому постарайтесь, прежде чем говорить, – думать. Водолей. Август – месяц разочарований, и в первую очередь в себе. Вы будете много думать, почему так произошло, что лето – самое любимое ваше время года, вдруг ознаменовалось душевными терзаниями. Вам лучше отпустить ситуацию. Всё наладится само собой, и любовные отношения, а именно они выбьют вас из седла, тоже нормализуются. Рыбы. Практически весь год вы будете сталкиваться с денежными проблемами, но именно в октябре они будут сыпаться, как из рога изобилия. Не торопитесь принимать финансовые решения: они принесут ещё больше сложностей. Наберитесь терпения и дождитесь лучшего периода, который, кстати, наступит уже в следующем месяце.

Теперь вы в курсе, какой худший месяц вашего знака зодиака в 2022 году и почему. Так постарайтесь предупредить неприятности, чтобы свести к минимуму их влияние на весь год.