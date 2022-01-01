Три жизненно важных урока, которые вы должны усвоить в 2022 году (на основе вашего знака зодиака)

Ежедневно жизнь преподносит нам уроки, какие-то нами усваиваются, а какие-то проходят мимо, и мы снова наступаем на те же грабли, допуская ошибки, нередко непоправимые. Поэтому так важно прислушиваться к советам Вселенной, тем более астрологи считают, что она приготовила три жизненно важных урока для каждого зодиакального созвездия.

Три жизненных урока, предстоящих вам в 2022 году по знаку зодиака

Овен

Покажите свои чувства. Вы привыкли сдерживать свои эмоции, не давая себе расслабляться, даже если есть серьёзный повод. В 2022 году постарайтесь стать немного слабее. Жёсткостью вы ничего не добьётесь.

Поработайте над своим отношением к людям. Вас все раздражают, притом больше всего те, кто, несмотря на все ваши вспышки гнева, выслушивают и продолжают общение. Если так будет продолжаться дальше, то в 2022 году вы останетесь в одиночестве.

Не бойтесь сказать «Я тебя люблю». Не нужно чувствовать себя уязвимым, признаваясь в своих чувствах. Эта фраза очень много значит как для вас, так и для людей, которые её услышат.

Телец

Не болтайте. Держите язык за зубами. Ваша коммуникабельность может негативно сказаться на вашей личной и деловой жизни.

Перестаньте бояться будущего. Вечное беспокойство о завтрашнем дне не даёт вам жить сегодня. Страх ни к чему хорошему не приведёт. Остановитесь и насладитесь моментом, в котором вы живёте именно сейчас. Он – прекрасен.

Прислушайтесь. У вас есть на всё своё мнение. И это великолепно. Но в 2022 году чужие советы могут помочь решить многие сложные вопросы. Просто помолчите и послушайте.

Близнецы

Проявите эгоизм. Хватит жить целями и желаниями близких и родных. Они всё равно это не оценят. Полюбите наконец-то себя. Вы знаете, как это сделать. Общение с чужими людьми тому пример.

Примите позицию наблюдателя. Если невозможно избежать потерь, то нужно просто принять ситуацию, сохраняя спокойствие и трезвость ума.

Прислушайтесь к внутреннему голосу. В 2022 году он вас не подведёт. Даже если вам и кажется, что принятое решение абсурдно, то всё равно дайте себе возможность действовать согласно интуиции. В итоге всё сложится как нельзя лучше.

Рак

Путешествуйте. Вы опять хотите найти оправдание, чтобы не отправляться в поездку своей мечты? Ни в коем случае не делайте этого. Всех дел не переделать, а отдых поможет перезагрузиться и с новыми силами приступить к реализации своих целей.

Откажитесь от того, что вам не нравится. Если вы застряли в токсичных отношениях, то поставьте на них точку. Да, сложно. Но это надо сделать. Поверьте, потом вы только поблагодарите себя за решение не стоять на пути своего счастья.

Плывите по течению своей жизни. Вы настолько не уверены в себе, что даже стали жить выдуманной жизнью. Подумайте о своих желаниях и отпустите чужие проблемы. Плывите по течению и примите то, что предложит вам жизнь.

Лев

Отпустите прошлые отношения. Если вы этого не сделаете, то так и не сможете найти новую любовь. Ваша бывшая вторая половинка сейчас наверняка уже с другим человеком. Так почему вы снова и снова возвращаетесь к вашему прошлому?

Не бойтесь перемен. Вы бегаете по одному и тому же кругу. Каждый день похож на предыдущий. Попробуйте что-то новое. Ваш страх перемен делает вас одиноким человеком. Начните с маленьких изменений – причёска, смена стиля одежды, парфюма… Потом вы сможете рискнуть и совершить более глобальные перемены в жизни.

Не берите всё на себя. Вы постоянно всё берёте на себя – решаете проблемы в семье, на работе, финансовые и деловые. Переложите эти обязательства на других. Поверьте. Они справятся.

Дева

Будьте ответственней. Если вы совершили ошибку, признайтесь в ней и разберитесь самостоятельно. Ваши вечные обвинения других в собственных проблемах только портят отношения с окружающими. Начните наконец-то в своих бедах винить себя.

Станьте целеустремлённее. Перестаньте кормить себя обещаниями и жить мечтами. Сделайте хотя бы что-то для реализации их в жизнь. В 2022 году у вас не получится отсидеться в стороне.

Забудьте о негативе. Вы так часто думаете о плохом, что уже не видите ничего позитивного в своей жизни. Даже счастливые моменты вы воспринимаете как преддверие чего-то негативного. Смените пластинку нытья и недовольства на удачу, и она постучится в ваш дом.

Весы

Проявите терпение. У вас не самый лёгкий жизненный период, но вам нужно просто терпеливо переждать его. Поделитесь своими печалями и неприятностями с окружающими. Они не только выслушают, но и помогут.

Извините обидчика. Да, вам больно, но разве вы никого не обижаете? Простите того, кто вас ранил. Ведь тот негатив, который копится в душе, вас съедает. Вам от него только хуже. Если вы не пойдёте на прощение сейчас, то никогда не сможете обрести покой.

Любите себя. Вы привыкли отдавать – силы, эмоции, любовь. Но никогда не берёте взамен, считая, что недостойны доброты окружающих. Пришло время полюбить себя, иначе от вашей души ничего не останется.

Скорпион



Перестаньте обижаться. Вы долго не можете простить обиду, делая хуже только себе. Вы себя ужасно чувствуете, если находитесь с кем-то в конфронтации. Прощение – вот выход, чтобы ощутить счастье от жизни.

Снимите маску. Вы постоянно играете чью-то роль, так как боитесь, что кто-то может воспользоваться вашими слабостями. Перестаньте это делать, потому что в какой-то момент можете себя поймать на мысли, что потеряли себя, как личность.

Прекратите волноваться по пустякам. Вы просчитываете каждый свой шаг, боясь оступиться, и если вдруг что-то идёт не так, как планировалось, можете впасть в отчаяние или же в агрессию. В 2022 году постарайтесь отпустить свои страхи. Вы будете в восторге от того, насколько жизнь прекрасна!

Стрелец

Проявляйте эмоции. Ненормально постоянно держать себя в руках. Эмоции – это не проявление слабости, а открытость, которой вам так не хватает для налаживания гармоничных отношений с окружающими. От этого страдаете в первую очередь именно вы.

Не бойтесь любить. Любовь – прекрасное чувство, от которого вы постоянно бежите, потому что боитесь разочароваться. Да, возможно, она ранит, но она же дарит такой всплеск эмоций! Как только вы откроетесь чувствам, сразу же поймёте, как прекрасно любить и быть любимым.

Не ищите в себе изъянов. Все люди – не идеальны. Но они себе прощают промахи, в отличие от вас. Вы ставите себя в настолько жёсткие рамки, что просто загоняете в угол, постоянно претерпевая неудачи. Повышайте планку своих желаний постепенно.

Козерог

Отправьтесь в путешествие. Сколько можно планировать и отказываться от своей мечты? В 2022 году, несмотря на препятствия, которые, кстати, вы обычно сами себе и придумываете, купите билет туда, куда хотите. Если вы это не сделаете, то потом об этом сильно пожалеете.

Вы заслуживаете лучшего. Если каждое утро вы встаёте с мыслью о нежелании двигаться и к чему-то стремиться, то значит, в вашей жизни появился человек, который просто высасывает из вас энергию. Постарайтесь к минимуму свести с ним общение, а в идеале вовсе прекратите с ним видеться. Вы достойны лучшего.

Не бойтесь начинать всё с белого листа. Не выдумывайте предлогов, мешающих начать всё сначала. У вас всё получится. Главное - захотеть перемен.

Водолей

Хватит бездействовать. Если вы о чём-то мечтаете, то попробуйте хотя бы что-то для этого сделать. Нет смысла ждать золотую рыбку, исполняющую желания, потому что вы сами всё можете, только не хотите. Даже если не сразу всё получится, то примите промах как полезный опыт.

Сами протяните руку помощи. Вы настолько привыкли, что вам все должны, что у вас даже мысли не возникает, что кто-то нуждается в вашей помощи. Задумайтесь об этом и начните творить добрые дела. Вам воздастся.

Радуйтесь победам других. Для вас радоваться удаче другого человека очень сложно, но попробуйте хотя бы раз так сделать. Только искренне, а не только потому, что так принято в обществе. Вам очень понравится чувство тепла, растекающегося по всему телу приятной негой.

Рыбы

Откройтесь близкому человеку. Вы боитесь снова обжечься, доверившись кому-то. Но на этот раз всё будет по-другому. Вас не обманут и не ранят. Отношения будут искренними и тёплыми.

Не нужно во всём винить себя. Когда в вашей жизни что-то не складывается, вы тут же начинаете винить себя. Перестаньте брать на себя ответственность за собственные и чужие ошибки. Всем от этого удобно, но только не вам. Начните уже ценить себя.

Разрешите себе брать. Вы привыкли всем всё давать, но в 2022 году постарайтесь построить свою жизнь таким образом, чтобы давали вам – деньги, поддержку, советы, рекомендации. Оглянитесь, вокруг вас множество людей, готовых бескорыстно вам помочь, только вы боитесь принять от них помощь.

Найдите себя в этом списке и сделайте свою жизнь лучше, воспользовавшись этими жизненными уроками на своё благо.