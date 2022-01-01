Расставание для кого-то – шанс отправиться навстречу новым отношениям и эмоциям, а для кого-то маленькая смерть, которую перенести могут не все, отравляя вокруг себя атмосферу, особенно тому, кто инициатором разрыва отношений. По наблюдениям астрологов, обычно токсичное поведение после расставания присуще определенным зодиакальным знакам. Хотите знать, как будет вести себя твой парень, если вы расстанетесь, чтобы заранее быть готовой к его, возможно, агрессивным действиям.

Как будет вести себя ваш парень, если вы расстанетесь? Зависит от знака Зодиака

Овен . После расставания от парня данного знака Зодиака можно ждать всего, что угодно. Вспыльчивая натура Овна не даст ему спокойно отреагировать на то, что его отвергли. Он постарается причинить максимальную вам боль: узнаете о его близости с вашей хорошей знакомой после расставания с вами, сплетнях о вас и подробностях вашей личной жизни, которые вы доверяли только своему партнеру.

. После расставания от парня данного знака Зодиака можно ждать всего, что угодно. Вспыльчивая натура Овна не даст ему спокойно отреагировать на то, что его отвергли. Он постарается причинить максимальную вам боль: узнаете о его близости с вашей хорошей знакомой после расставания с вами, сплетнях о вас и подробностях вашей личной жизни, которые вы доверяли только своему партнеру. Телец . Не нужно бояться Тельца, которому вы сказали о желании расстаться. Он не опасен, потому что умеет контролировать свои эмоции. Не станет планировать ужасную месть, потому что понимает, как это низко и что она точно не сработает. Будет молча страдать, читая книги и вспоминаю о хорошем в ваших отношениях. Постепенно обретет покой, и внутренне отпустит вас.

. Не нужно бояться Тельца, которому вы сказали о желании расстаться. Он не опасен, потому что умеет контролировать свои эмоции. Не станет планировать ужасную месть, потому что понимает, как это низко и что она точно не сработает. Будет молча страдать, читая книги и вспоминаю о хорошем в ваших отношениях. Постепенно обретет покой, и внутренне отпустит вас. Близнецы . Обычно коммуникабельные и счастливые Близнецы перестают общаться. Закрываются в своем мирке, в который никого не допускают. Парень не станет строить план, чтобы вернуть вас, потому что уверен, что дважды вступить в одну и ту же воду просто невозможно. Отпустит и займется восстановлением своего душевного равновесия, чтобы с новыми силами начать новые отношения.

. Обычно коммуникабельные и счастливые Близнецы перестают общаться. Закрываются в своем мирке, в который никого не допускают. Парень не станет строить план, чтобы вернуть вас, потому что уверен, что дважды вступить в одну и ту же воду просто невозможно. Отпустит и займется восстановлением своего душевного равновесия, чтобы с новыми силами начать новые отношения. Рак . Рак найдет утешение в работе. Его график будет настолько загружен, что ему просто некогда страдать. Правда, тут же на свидание с другой девушкой он точно не пойдет. Пока не поймет для себя, что вашим отношениям точно пришел конец. Кстати, на это может уйти очень много времени.

. Рак найдет утешение в работе. Его график будет настолько загружен, что ему просто некогда страдать. Правда, тут же на свидание с другой девушкой он точно не пойдет. Пока не поймет для себя, что вашим отношениям точно пришел конец. Кстати, на это может уйти очень много времени. Лев . Будет вести себя так, как будто все в порядке. Он даже пошутит по этому поводу, но правда в том, что внутри у него будет твориться эмоциональный беспорядок. Хотя Лев никогда в этом не признается. Не хочет, чтобы сложилось впечатление, что он в чем-то потерпел неудачу. На самом деле ему очень больно, но не в его правилах позволять это кому-то видеть.

. Будет вести себя так, как будто все в порядке. Он даже пошутит по этому поводу, но правда в том, что внутри у него будет твориться эмоциональный беспорядок. Хотя Лев никогда в этом не признается. Не хочет, чтобы сложилось впечатление, что он в чем-то потерпел неудачу. На самом деле ему очень больно, но не в его правилах позволять это кому-то видеть. Дева . Он помешан на контроле, и когда что-то идет не так, то теряется. Такой организованный человек просто не выносит никаких беспорядков - физических или эмоциональных. Поэтому он потребует ответов от вас. И пока не получит их – не отстанет. Но это не означает, что Дева не может смириться с фактом расставания. Ему нужна во всем ясность, и как только вы все проясните ему, тут же оставит вас в покое.

. Он помешан на контроле, и когда что-то идет не так, то теряется. Такой организованный человек просто не выносит никаких беспорядков - физических или эмоциональных. Поэтому он потребует ответов от вас. И пока не получит их – не отстанет. Но это не означает, что Дева не может смириться с фактом расставания. Ему нужна во всем ясность, и как только вы все проясните ему, тут же оставит вас в покое. Весы . Он сделает практически все, чтобы заглушить свою боль. Обычно Весы рациональны и жаждут стабильности, во всем ищут баланс. Но когда дело доходит до разрыва, сразу теряют контроль. Он как будто теряет разум, его поведение становится непредсказуемо. Хотя вы об этом можете не узнать. Парень этого знака не будет вас преследовать и беспокоить.

. Он сделает практически все, чтобы заглушить свою боль. Обычно Весы рациональны и жаждут стабильности, во всем ищут баланс. Но когда дело доходит до разрыва, сразу теряют контроль. Он как будто теряет разум, его поведение становится непредсказуемо. Хотя вы об этом можете не узнать. Парень этого знака не будет вас преследовать и беспокоить. Скорпион . Втайне он надеется, что вы снова будете вместе, потому что Скорпион просто не может принять то, что его отвергли. К тому же обладателя чувственной натуры перемены выбивают из колеи. Но вы можете быть на сто процентов уверены, что он не станет требовать от вас объяснений или устраивать публичных сцен.

. Втайне он надеется, что вы снова будете вместе, потому что Скорпион просто не может принять то, что его отвергли. К тому же обладателя чувственной натуры перемены выбивают из колеи. Но вы можете быть на сто процентов уверены, что он не станет требовать от вас объяснений или устраивать публичных сцен. Стрелец . Мужчина-Стрелец не очень хорошо переносит расставания. Он взорвется от ярости, если вы его бросите, поэтому нужно быть готовой к любому развитию событий. Однако как только успокоится, и страсти утихнут, он тут же начнет жалеть о содеянном и обязательно извинится. Позвольте ему это сделать. Как только помиритесь, тут же отпустит, пожелав искренне счастья.

. Мужчина-Стрелец не очень хорошо переносит расставания. Он взорвется от ярости, если вы его бросите, поэтому нужно быть готовой к любому развитию событий. Однако как только успокоится, и страсти утихнут, он тут же начнет жалеть о содеянном и обязательно извинится. Позвольте ему это сделать. Как только помиритесь, тут же отпустит, пожелав искренне счастья. Козерог . Как только вы ему объявите о расставании, он внешне спокойно воспримет эту новость. Может даже показаться, что он никогда ничего не чувствовал к вам, поэтому такой холодный и бесстрастный, но на самом деле это все маска. После разрыва отношений Козерог закроется и очень долго станет выходить из своего депрессивного состояния, боясь, что его опять ранят.

. Как только вы ему объявите о расставании, он внешне спокойно воспримет эту новость. Может даже показаться, что он никогда ничего не чувствовал к вам, поэтому такой холодный и бесстрастный, но на самом деле это все маска. После разрыва отношений Козерог закроется и очень долго станет выходить из своего депрессивного состояния, боясь, что его опять ранят. Водолей . Он разумно отнесется к разрыву, без сцен и обид. Займется анализом допущенных ошибок в отношениях, чтобы не повторить их после. Но а после отыщет решение, чем себя занять, чтобы спокойно спать по ночам. Вы можете даже расстроиться, что вас так легко отпустили и переключились на что-то или кого-то другого. На самом деле, Водолей всегда так ведет себя с целью не загнать себя в угол.

. Он разумно отнесется к разрыву, без сцен и обид. Займется анализом допущенных ошибок в отношениях, чтобы не повторить их после. Но а после отыщет решение, чем себя занять, чтобы спокойно спать по ночам. Вы можете даже расстроиться, что вас так легко отпустили и переключились на что-то или кого-то другого. На самом деле, Водолей всегда так ведет себя с целью не загнать себя в угол. Рыбы. Брошенный парень, рожденный под этим знаком, тут же уплывет в мир своих грез, пытаясь забыть об этих отношениях. Он постарается избавиться от каждого маленького напоминания о вашем присутствии в его жизни, по-другому просто не сможет забыть вас. Возможно, он себя уж слишком накручивает, но только так Рыбы способны идти дальше.

Предугадав, как будет вести себя ваш парень, если вы расстанетесь, сможете ему подать правильно информацию о разрыве, а также подготовиться к последствиям.