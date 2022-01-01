20 вещей, от которых нужно избавиться в 2022 году

Новый год – это не просто праздник, а время, чтобы подвести итоги и начать жизнь с чистого листа. Поэтому основное, что нужно сделать, вступая в новый год, - это провести генеральную уборку, как в доме, так и в голове. Психологи составили список, от чего стоит отказаться в следующем году, чтобы почувствовать себя счастливым и здоровым человеком.

20 привычек, которые нужно забыть в 2022 году

Курение и употребление спиртного. Зависимость – это серьёзно, так как она становится хозяином вашего разума. Не верите? Тогда попробуйте отказаться, например, от курения. Будет сложно. Но вы точно справитесь, держа всё под контролем. Безграничное использование телефона. Найдите себе хобби, чтобы оно отвлекало вас от желания с кем-то поговорить по телефону, который, во-первых, вредит эмоциональному и физическому здоровью, а во-вторых, превращает вас в социального инвалида. Неправильное питание. Безусловно, никто не пытается вас сделать человеком, который вдруг 1 января начнёт есть только здоровую пищу. Просто уменьшите её количество. Постарайтесь постепенно отказаться от газированных напитков и пиццы в качестве ужина в пользу более полезного питания. Просмотр страниц в социальных сетях перед сном. Вы должны расслабиться перед сном, а не получать кучу ненужной информации, которая даст команду мозгу включить рабочий режим. Соответственно, ни о каком расслаблении не идёт и речи. Поэтому не стоит удивляться возникшим «вдруг» бессоннице или беспокойным сновидениям. Во время общения с родными и друзьями сидеть в телефоне. Вы же для чего-то решили встретиться с этим людьми? Так почему вы думаете, что им приятно разговаривать с вами, когда вы настолько увлечены своим телефоном? В такие моменты он должен быть последним, о чём вам нужно думать. Постоянное комментирование. Это прекрасно, что вы имеете на всё свою точку зрения, но иногда лучше её придержать при себе. Ваши комментарии могут ненамеренно ранить собеседника. Поэтому постарайтесь думать, кому, как и что вы говорите. Не откладывайте на завтра то, что нужно сделать сегодня. Если у вас рутинная работа, то распределите своё время так, чтобы её не оставлять на потом. Вдруг вы не успеете в обозначенный срок, из-за чего окажетесь под давлением окружающих или же обстоятельств, что может негативно сказаться на качестве работы и вашем эмоциональном состоянии. Избавление от вещей, которые вы не носили больше года. Вы можете отдать их тому, кто в них больше нуждается, сделав этого человека счастливее. Да и себя порадуете освободившимся местом в набитом от бесполезных вещей шкафу. Складирование хлама. Ответьте себе, зачем вам перегоревшие лампочки, старые газеты и журналы, засохшие кисточки с краской, а также другие бесполезности, лежащие в кладовой? Вы никогда не воспользуетесь ими. Поэтому даже не стоит думать, а надо просто выбросить их и забыть навсегда. Накапливание лекарственных препаратов. Все лекарства имеют срок годности, поэтому важно периодически заглядывать в свою аптечку, чтобы проверить дату изготовления. Приём просроченных таблеток может привести к весьма печальным последствиям. Их лучше выбросить. Откладывание обследований. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть, поэтому, даже не имея никаких симптомов, лучше проверьте, всё ли у вас в порядке в организме. Лицемерие. Не стоит делать вид, что вам интересно, или же делать комплименты просто так. Не стоит лгать, всё равно скоро ваша ложь выйдет наружу. Если вам нечего сказать, то лучше промолчать, или же объяснить собеседнику, что вам его рассказ не очень интересен. Поверьте, это меньше обидит, чем то, что вы говорите о нём за глаза. Отношение к критике. Научитесь воспринимать критику так, чтобы она не била по вашему самолюбию. Поймите, что критикуют либо чтобы помочь дружественным советом, либо чтобы уколоть вас. Второй вариант вовсе не должен вас беспокоить. Относитесь к злобным людям соответственно их поведению. Токсичные отношения. Вступить в них легко, а вот выйти – не очень просто. Поэтому нужно научиться, как можно быстрее, избавляться от токсичных людей. Никогда не позволяйте вами манипулировать. Скрывать свои чувства. Если вы кого-то любите, то обязательно скажите об этом. Ведь наша жизнь слишком коротка, чтобы играть в кошки-мышки. Может стать слишком поздно, чтобы признаться в своих чувствах. Избегание ответственности. Если вы допустили промах, то признайтесь в этом. Конечно, это нелегко, но зато потом у вас не будет страха и боязни быть раскрытым. Неуверенность в себе. Вы всё можете, только смотрите на жизнь реалистично, стремясь к своей цели шаг за шагом. И никаких сомнений. Они - самый большой враг в достижении желаемого. Гордость. Если вы на весь мир будете смотреть свысока, то можете оказаться в неприятной ситуации, вплоть до одиночества. Лучше стремитесь к улучшенной версии себя, постоянно самосовершенствуясь и самообучаясь. Оправдываться нехваткой времени. У нас у всех 24 часа в сутки, но кто-то успевает много, а кто-то, как вы, даже не стремится выполнить всё в срок. Научитесь самоорганизовываться. И тогда точно не придётся оправдываться. Делать всё самому. Это прекрасно, что вы настолько самодостаточная личность, что не нуждаетесь в помощи окружающих, однако не стоит всё взваливать на себя. Потому что вам всё равно когда-нибудь понадобится чья-то помощь, но к тому моменту вы оттолкнёте от себя всех помощников.

В преддверие самого волшебного праздника станьте сами себе магом, изменившим жизнь к лучшему. Для этого вам понадобится избавиться от 20 вещей в 2022 году, чтобы стать более счастливой, любимой, здоровой и радостной.