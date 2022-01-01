10 лучших итальянских ресторанов в мире

Паста, соусы, пицца – всеми признанные лучшие блюда солнечной страны Италии, их имитация никогда не сможет достичь оригинала, поэтому логично, что рестораны итальянской кухни пользуются большой популярностью и за рубежом.

Самые лучшие заведения итальянской кухни в мире. Топ-10



MERCANTE (ПЕКИН). Всего 10 столов, которые спрятались в кирпичном переулке этого прекрасного города. Казалось бы, предпосылок у этого скромного ресторана завоевать сердце и желудок жителей и гостей Пекина нет никаких. Однако это не так. Ресторан настолько уютный и гостеприимный, что попасть в него совсем не просто. Приходится бронировать столик заранее. Шеф-повар Омар Мазероли готовит по-домашнему вкусно – паста, мясо, изысканные сыры, а также фокачча в его руках превращаются в кулинарный шедевр. На десерт подаётся домашнее тирамису, пироженое с мороженым и молочное желе. OSTERIA ITALIA (БЕРЛИН). Изюминка этого ресторана в том, что всё готовится в нём сугубо вручную из продуктов, поставляемых обязательно из Италии – мясо, сыры доставляют непосредственно из Пармы, а ньокко и тортеллини изготавливают согласно эмилианской традиции. Изюминку блюдам добавит вкусное итальянское вино. OSTERIA TOUR (КРОННУЛА) Кроннула Бич Уай Эйч Эй. Этот прекрасный ресторан разместился всего в 20 км от Сиднея в тихом и уютном месте, где можно насладиться не только вкусной кухней, но и спокойной атмосферой. Возглавляет его шеф-повар Рубен Мартинес – мастер своего дела. Возможно, кого-то удивит тот факт, что в итальянском ресторане не подают пиццу, но зато Рубен готовит неповторимые спагетти с крабом и разные пасты. IL BUTTERO (ТОКИО). В районе Сибуя можно вкусно поесть в итальянском ресторане, где готовят согласно тосканским традициям, так как его хозяин - синьор Сильвано - уроженец Тосканы. Это место ещё называют «Единственный итальянский оазис в Токио», ведь здесь предлагают мясные блюда лучшего качества, от фиорентины до говяжьего филе и смешанного гриля. После основных блюд подаются изысканные итальянские десерты – тирамису, панакота и фруктовые пироги. Приятным дополнением станут тосканские вина Кьянти и Брунелло. OSTERIA MOZZA (СИНГАПУР). Это даже не ресторан, а целая сеть ресторанов, первый из которых открылся в Лос-Анджелесе известными поварами Марио Батали и Нэнси Сильвертон. Шеф-повар Дэвид Джордан Алмани умело перенёс атмосферу простой итальянской таверны для изысканной публики в самое сердце Сингапура. Здесь можно попробовать блюда лигурийской кухни, а также сытную и ароматную риболлиту и пиццу с 16 видами сыров регионального происхождения. DEL POSTO (НЬЮ-ЙОРК). Это ещё один ресторан, владельцем которого, как ресторана и OSTERIA MOZZA, является Марио Бартали. Шеф-повар в нём – Марк Ладнер, коронное блюдо которого - «100-слойная лазанья». Она настолько восхитительна, что практически каждый посетитель, съев единожды, заказывает её снова и снова. LE MUSCADIN (МОНРЕАЛЬ). Хотя этот ресторан и имеет французское название, кухня в нём типично итальянская. Эмилианские ньокки в томатном соусе из баранины и эскалопы из телятины по-катански (то есть, замаринованные в белом вине, покрытые баклажанами и помидорами) являются изюминкой этого популярнейшего ресторана, расположенного в историческом районе города. Лев Яконо, очаровательный хозяин LE MUSCADIN, обязательно выходит к посетителям, чтобы поговорить по душам, тем самым создавая домашнюю и непринуждённую обстановку. OSTERIA LANGHE (ЧИКАГО). Здесь можно попробовать лучшую пьемонтскую кухню в Америке. Сыры первого выбора, такие как робиола и Кастельманьо, таджарин и вареное мясо, а также знаменитый трюфель Альба – никого не оставят равнодушным. Кроме того, для тех, кто торопится, есть «plin to go», «быстрая» версия пьемонтской пасты, которую можно взять прямо домой. Ценителям вина обязательно стоит попробовать вино Пьемонта, доставленное из Италии. Оно добавит изюминку любому блюду и подарит приятное послевкусие. HEART AND SOUL (ЛОНДОН). В этом небольшом ресторане, который снаружи выглядит как бар, подаются одни из лучших итальянских блюд во всей английской столице. Еда самого высокого качества: паста с рыбой, сардины в саоре и полента с сыром. VETRI (ФИЛАДЕЛЬФИЯ). Шеф-повар Марк Ветри готовит лучшие итальянские блюда на Восточном побережье. Миндальные тортеллини с трюфельным соусом, жареный козлёнок с полентой и фисташковый флан с шоколадным мороженым. Пицца в этом ресторане просто божественная - хрустящая и вкусная корка. Начинка представляет собой полную симфонию вкусов, усиленный вкус грибного аромата, подчёркнутый сладчайшим сыром и приправами. В ресторане впечатляющая винная карта: более 2500 предложений, поэтому каждый найдёт что-то изысканное и незабываемое для себя.

Полезный и интересный кулинарный мини-тур по всему миру позволил вам узнать много нового, необычного и интересного об этих чудесных местах. Прикоснуться к высокому миру кулинарии высочайшего качества. Узнать тонкости и особенности каждого ресторана. А, может, вы уже знали про эти места и даже бывали в них? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!

