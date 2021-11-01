Астрология стала неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому и новогодние наряды многие подбирают таким образом, чтобы угодить хозяину года. Так что же надеть на Новый год 2022, когда бразды правления перейдут от Металлического Быка к Водяному Тигру? Прежде чем ответить на этот вопрос, хотелось бы напомнить о бирманской легенде, в которой рассказано о победе Быка над Тигром. Соответственно, чтобы не напоминать об этом поражении, ни в коем случае нельзя надевать праздничные вещи 2021 года. Это может разозлить Тигра. Поэтому астрологи подобрали каждому зодиакальному созвездию наряд, который наверняка понравится хозяину года.

Что надеть на Новый год 2022?

Овен. Этому знаку запрещается надевать вещи тигровой расцветки, так как Овны, обладая волевым и непокорным характером, Тигром воспринимаются как соперники, а в вещах, напоминающих его окрас, вовсе выведут его из себя. Чтобы угодить хозяину года и не потерять свою индивидуальность, нужно приобрести вещи приглушённого красного, коричневого или же оранжевого цвета простого кроя. Можно добавить золотые украшения, притягивающие материальное благополучие. Телец. Практичный знак Зодиака обычно выбирает такие наряды, в которых можно потом будет ходить на работу. Но в 2022 году нужно разрешить себе оторваться: новогодние вещи желательно подобрать с изюминкой – открытая спина, высокий разрез, асимметрия, воланы и оборки, чтобы немного поиграть с Тигром. Цвет рекомендуется молочный, зелёный, голубой, синий (его можно надеть тем, кто хочет преуспеть в карьере). Близнецы. Обладателям неутомимой энергии и жизнерадостности идеально подойдёт жёлтый цвет. Это может быть весёленькое платье, шикарная блузка, брюки или же пиджак. Главное, чтобы наряд был не чересчур откровенным. Притягивание внимания может не понравиться символу года, который и сам не прочь покрасоваться. Немаловажно подобрать правильного оттенка аксессуары – песочные или золотые, чтобы привлечь большее количество знакомств, благоприятно влияющих на финансовое положение. Рак. Романтичному знаку Зодиака подойдёт серебристая, молочная или же серая одежда, которую следует украсить неброскими украшениями из серебра. Неплохо к своему образу добавить и макияж с блёстками. Он привлечёт внимание Тигра, который оценит желание Рака ему понравиться. Вещи могут быть многослойными или же прозрачными, чтобы была некая загадка в образе. Лев. Этот знак обожает блистать и блестеть, и Тигр это не только понимает, но и принимает, поэтому в 2022 году Львы могут надеть на себя вещи из золотой или золотисто-оранжевой ткани. В качестве дополнения к образу рекомендуются браслеты, кольца, заколки из металла. К тому же, золото и блеск в новый год притягивает деньги, а значит, Львам обещаны любимые роскошь и богатство. Девы. Строгие и элегантные Девы могут надеть на себя аристократические луки белого, жёлтого, голубого или зелёного цветов, напоминающих любимый мир Тигра – небо, песок, траву и облака. Он просто не сможет на них злиться, даже если в течение года они где-то и допустят промах. Для завершения образа можно добавить лаконичные дорогие украшения, желательно без камней. Весы. Стильные и модные представители этого знака всегда знают, как угодить любому символу года, и Тигр не исключение. Можно его порадовать белыми, голубыми или розовыми цветами одежды, выполненной из прозрачной ткани. Юбка должна быть плиссированной или же из струящегося материала, но только не в полоску. Украшения нужно подобрать такие, чтобы идеально сочетались с созданным образом. Скорпион. Этот знак любит одеваться ярко и несколько вызывающе, но только не в 2022 году. Хозяину года это точно не придётся по вкусу. Новогодний наряд должен быть приглушённых тонов – коричневый, кирпичный, винный или же даже чёрный. А чтобы Скорпион не заскучал, рекомендуется отдать предпочтение оригинальному крою и шикарным аксессуарам, ну и, конечно, можно «поиграть» с нижним бельём, в этом вопросе представители данного созвездия – точно мастера соблазнения. Стрельцы. В 2022 году этому знаку рекомендуется подумать в первую очередь о комфорте в новогоднюю ночь, поэтому наряды должны быть максимально простые, но с изюминкой – игривые вырезы и декольте, прозрачные ткани. Цвета желательно подобрать белые, синие, серые или же фиолетовые. Что же касается украшений, то их должно быть минимум. Лучше выбрать дорогую цепочку или колечко, браслет. Козерог. Этот знак может выбрать для себя синий цвет и его оттенки, которые притянут финансовый и карьерный рост, что для Козерога важнее всего. Однако не стоит забывать и о любимых цветах символа года – молочном, серебристом, сером и кофейном. Их можно сочетать с синим. Также следует обратить внимание на то, что Тигр – игривое животное, поэтому стоит добавить своему образу шарма, надев, например, струящуюся или пышную юбку и сверкающую блузу. Водолей. Этот знак умеет себя подать с помощью элегантного наряда. Поэтому не стоит изменять себе и лучше порадовать Тигра красивым костюмом, платьем или же юбкой с блузой молочных, голубых, синих оттенков. Также эффектно будут смотреться вещи цвета слоновой кости или шампанского. Но только не стоит экспериментировать с экспрессивными образами. Благородство и достоинство – вот, что ждёт символ года от Водолея. Рыбы. Нежно-зелёный или светло-розовый наряд не только подчеркнёт природную романтичность этого знака, но и порадует простотой и нежностью Тигра. К ним можно добавить оригинальные украшения из металла. А вот от тёмных цветов и бижутерии стоит отказаться, иначе можно сильно разозлить хозяина года. Разъярённый Тигр способен всё смести на своём пути, не обратив внимания на хрупкость Рыбок.

Зная, что надеть на Новый год 2022, можно угодить Тигру, сделав его ласковым и покладистым. Однако не стоит забывать о хорошем новогоднем настроении. Оно важнее любого наряда.