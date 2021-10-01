Как загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно сбылось обязательно?

Большинство ждёт 31 декабря, как день, когда можно попрощаться с неприятностями в прошлом и начать всё с нового листа, загадав заветное желание. Однако не все знают, как сделать так, чтобы оно обязательно исполнилось. Нужно лишь поверить в чудо и проделать некоторые манипуляции, которые притянут энергию, помогающую достичь желаемого. Существует 5 способов загадать желание в Новогоднюю ночь 2022, чтобы оно точно исполнилось в короткий срок.

5 способов, как загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно обязательно сбылось

1. Отпустить и поблагодарить. Всё, что не сработало в 2021 году, нужно отпустить. Нужно взять лист бумаги, нарезать его на полоски, на которых написать прошлогодние неприятности. Например: «Развод родителей», «Травма колена», «Операция сестры», «Безденежье» и т.п. Когда всё, что накопилось на душе, будет написано, взять керамическую или металлическую посуду, положить полоски бумаги и сжечь. Глядя на огонь, поблагодарить неприятности за преподнесённый жизненный урок и отпустить их.

После этого приобрести блокнот и записать в него приятности 2021 года. Например: «Муж подарил машину», «Родилась дочь», «Сын получил диплом ВУЗа», «Родители отметили золотую свадьбу» и т.п. Чем больше хороших событий будет записано, тем больше их придёт в 2022 году. Затем закрыть глаза и поблагодарить судьбу за подаренное счастье. Теперь блокнот надо открыть с другой стороны. Написать на нём 2022 и написать свои новогодние желания в виде положительных утверждений. Например, «У меня высокий постоянный доход», «Я счастлива в браке» (одинокие могут тоже написать это пожелание, даже не имея рядом с собой возлюбленного), «Я здорова», «Я путешествую по Европе». Как только список будет закончен, нужно вернуться к каждому желанию, представляя, как оно исполняется. В течение года можно обновлять свои желания в блокноте. Хранить его нужно в тайном от всех месте, чтобы никто не прочитал задуманное, иначе оно не исполнится.

2. Тигр в помощь. Надо купить игрушку Тигра – символ 2022 года, и положить рядом с ним знак желания, выполненный своими руками. Если есть мечта выйти замуж, можно сделать кольцо из бисера; отправиться к морю – морскую звезду из пластилина, фольги; разбогатеть – нарисованные деньги. После этого Тигра с символом своей мечты положить на видимое место, но недоступное остальным, например, в свой одёжный шкаф, комод с нижним бельём, рабочий стол и другое, чтобы каждый день его видеть и трогать.

3. Бутылка желания. Нужно написать своё желание на бумаге золотого или серебряного цвета, можно взять картон. Затем скрутить его в трубочку и поместить в бутылку от шампанского, выпитого под бой курантов. Закопать в землю.

4. Съедобное желание. Если по какой-то причине нет возможности выпить под бой часов шампанское и загадать желание, можно взять 12 виноградинок, изюминок, кураги или же малины, клубники (не важно, что, главное, чтобы они были небольшие) и загадать на них желание. Как только начнут бить куранты, нужно съесть их, думая о своей мечте.

5. Магические свечи. Когда желание связано с любовными отношениями, надо приобрести 12 свечек красного цвета. Расставить их зажжёнными по всему дому и задуть под бой курантов. Для свершения мечты, связанной с деньгами, надо приобрести жёлтые свечки, для здоровья – зелёные, для дружбы – синие, для успеха на работе – золотые, а для гармонии в семье – серебряные.

Эти 5 способов помогут загадать желание в Новогоднюю ночь 2022, чтобы оно непременно исполнилось, помогут достичь любой цели. Главное - верить и быть позитивно настроенным!