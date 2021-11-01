В преддверие новогодних праздников в магазинах начинается ажиотаж – все заняты поиском подарков для родных и близких, коллег и друзей, начальников и подчинённых, детей и взрослых. Умением выбрать, чтобы наверняка презент понравился, обладает не каждый, поэтому многие и приобретают стандартные сладкие, алкогольные или же парфюмерные наборы, которые, конечно, радуют, но не дарят ощущения волшебства от полученного сюрприза. Чтобы в следующем году подарить окружающим радость, поднять настроение и удивить, нужно просто прислушаться к советам астрологов, которые точно знают, что подарить каждому знаку Зодиака на Новый год 2022.

Что подарить? Подарки 2022 для каждого зодиакального созвездия на Новый год

Овен. Этот знак обычно старается следить за своей фигурой, занимаясь спортом, поэтому идеальным презентом может стать коврик для йоги или же спортивный инвентарь, аксессуар. А будучи огненным знаком, Овну по душе придутся красивые свечи или же сверкающие новогодние игрушки с изображением символа 2022 года. К тому же, представители этого созвездия обожают готовить, соответственно, они с удовольствием примут в подарок кулинарную книгу или посуду, специи и многие другие интересные кухонные штучки. Телец. Угодить этому знаку легко, так как он любит роскошь и комфорт, поэтому ему понравятся красиво упакованные дорогие духи, косметические наборы, сумки, ремни или шарфики. Телец обожает уют, а значит ему понравятся такие подарки, как плед, подушка, коврик и хорошо, вкусно поесть, поэтому ему принесёт удовольствие корзина с деликатесами или коробка дорогих сладостей. Близнецы. Представители этого знака умны, любознательны и активны, поэтому им будет приятно получить как книгу, канцелярские принадлежности, гаджеты, так и дорожные аксессуары. Ну а если есть финансовая возможность, то, конечно, Близнецам следует подарить путёвку, они обожают путешествовать. Однако всё-таки лучший презент для этого знака – это подарочный сертификат, так как представители данного созвездия часто сами не знают, что хотят сейчас. После они определятся и используют подаренное по собственному желанию. Рак. Для этого знака в первую очередь в подарке важно, как он преподнесён – упаковка, время дня, поздравления и приложенные усилия. В качестве презента Ракам можно преподнести фотоальбом, плед, полотенце, постельное бельё или же набор посуды, чтобы пользоваться всем этим семьёй, которая для них превыше всего. Если же есть желание подарить личный подарок, то это может быть серебряное украшение или украшение с лунным камнем, упакованное в красивую обёртку. Лев. Ценители искусства, творчества и моды с радостью примут подарок в виде картины, билета в театр, красивого и модного аксессуара, зеркала для туалетного столика. Ещё одна черта Львов – это их желание быть всегда в центре внимания, поэтому им можно подарить яркий шарфик, колготы, платье или же блестящее украшение, а также сертификат в салон красоты, массажный или косметический салон, где их будут холить, лелеять и массажировать, угощая вкусным шампанским или дорогим кофе. Дева. Практичность этого знака просто зашкаливает, поэтому им можно презентовать что-то, связанное с заботой об их внешности или здоровье. Немаловажно и качество подарка. Им не стоит дарить дешёвые безделушки, лучше приобрести миксер, фен, кофейник или же набор полотенец для кухни. Ну а близкий человек, хорошо знающий вкус Девы, может позволить себе подарить одежду или же офисную сумку. Весы. Чем больше подарков, тем счастливее Весы, поэтому им можно дарить всякие мелочи. Главное, завернуть каждую отдельно. Это может быть банальный шоколад, фоторамка или же специи, они обожают готовить что-то оригинальное. Ещё одно пристрастие этого знака – музыка, поэтому им можно презентовать компакт-диск любимой группы или билет на её концерт. Также с удовольствием они примут в подарок уютные тапочки или тёплый свитер, шарф, связанные любимым человеком. Скорпион. Представители этого знака обожают мистические подарки, поэтому им нужно выбирать что-то интригующее, например, карты Таро, эзотерическую книгу или же прогноз на 2022 год, рассчитанный астрологами только для Скорпиона. Также по душе придётся криминальный фильм, триллеры и то, что придаст загадочности образу – большие очки, шляпу или шарф. Брачный партнёр может сделать интимный подарок. Он точно будет оценён по достоинству. Стрелец. Авантюрист и любитель путешествовать с удовольствием примет в дар путёвку в экзотическое место. А так как Стрелец всегда чему-то учится, ему очень понравится книга, над которой придётся задуматься. Это может быть литература о кулинарии, путешествии, интересных местах. Представители этого созвездия обожают оригинальные подарки, например, билет на спектакль с участием любимого актёра, концерт любимой группы или на художественную выставку. Козерог. По своей натуре этот знак очень практичный, поэтому и подарки ему нужно дарить полезные и в красивой упаковке. Ему понравится тёплое одеяло, шерстяной свитер, мягкий плед, махровый халат или же пушистые полотенца, которые при использовании очаруют комфортом и уютом. Следует помнить, что Козерог не очень ценит сюрпризы, поэтому есть смысл заблаговременно поинтересоваться, что бы он хотел получить на Новый год. Водолей. Он обожает общение и быть в центре внимания, а также спонтанность и непредсказуемость, поэтому ему рекомендуется подобрать оригинальный новогодний подарок – уникальное произведение искусства, что-то экзотическое, например, необычный кристалл или же аромалампу в виде тигра. Удивить же Водолея можно телескопом, ведь он так любит наблюдать за звёздами. А ещё этот знак славится своим желанием быть всегда в тренде, поэтому его счастью не будет предела, если в качестве презента ему преподнесут модную одежду или же аксессуар. Рыбы. Артистичный мечтатель, полный романтики и сентиментализма, любит разные фонарики, необычные украшения с аметистом, аквамарином и другие минералы оттенка воды, а также оригинальную еду, о чём нужно помнить при выборе новогоднего подарка. Так как Рыбы – водный знак, им очень нравятся сюрпризы, связанные с водой – масла, мочалки, гели и пенные средства, чтобы побаловать своё тело.

Зная, что подарить каждому знаку Зодиака на Новый год 2022, можно осчастливить не только человека, которому предназначен подарок, но и себя, почувствовав на душе радость от того, что получилось угодить с презентом.