Эти цвета принесут вам удачу в 2022 году! Самые удачные цвета по фен-шую для знаков Зодиака

Китайский новый год, который начнется 1 февраля 2022 года, пройдет под покровительством Водного Тигра, отличающегося амбициозностью, конкурентоспособностью и некоторым безрассудством, поэтому важно ему угодить и в некоторой степени подольститься. Только так можно будет привлечь в свою жизнь счастье, любовь, радость и везение. И помогут в этом самые удачные цвета 2022 года по фен-шую, каковыми являются синий, зеленый, красный и желтый, оттенки которых будут варьироваться в зависимости от зодиакального знака.

Самые удачные цвета 2022 года по фен-шую