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Эти цвета принесут вам удачу в 2022 году! Самые удачные цвета по фен-шую для знаков Зодиака
Китайский новый год, который начнется 1 февраля 2022 года, пройдет под покровительством Водного Тигра, отличающегося амбициозностью, конкурентоспособностью и некоторым безрассудством, поэтому важно ему угодить и в некоторой степени подольститься. Только так можно будет привлечь в свою жизнь счастье, любовь, радость и везение. И помогут в этом самые удачные цвета 2022 года по фен-шую, каковыми являются синий, зеленый, красный и желтый, оттенки которых будут варьироваться в зависимости от зодиакального знака.
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Самые удачные цвета 2022 года по фен-шую
- Овен (золотой, лимонный, белый алебастр). В этом году Овну не будет ни на что хватать времени, особенно на отдых, поэтому для восстановления сил и энергии рекомендуется носить золотые украшения, а также использовать в своем гардеробе лимонные оттенки. Чтобы навести порядок в своей жизни, нужно в интерьер помещения, в котором этот знак проводит много времени, добавить оттенок белого алебастра. Это могут быть шторы, обои или же обивка мебели. Но при этом стоит убрать красное, оно будет нервировать и раздражать и без того вспыльчивого Овна.
- Телец (апельсиновый, неаполитанский желтый, слоновая кость). 2022 год ознаменуется новыми знаниями и новыми проектами. Телец почувствует прилив энергии и вдохновения, увлекшись творчеством, если приобретет для своего дома статуэтки цвета слоновой кости. У него даже появится стимул создать что-то уникальное. Одиноким представителям этого знака для привлечения противоположного пола надо добавить в свой гардероб вещи апельсинового цвета. Можно использовать платки, перчатки или же шарфики. Только ни в коем случае не сочетать их с синим цветом – нарушится гармонизация, необходимая для любовного потока.
- Близнецы (красный, алебастр белый, зеленое яблоко). 2021 год было непростой для этого знака. Он забрал много сил, которую можно восполнить сменой цветов в спальне. Нужно подумать о сочетании красного, белого и зеленого. Только так появится желание двигаться вперед. Тем более в 2022 году фортуна на стороне Близнецов, весь мир будет лежать у их ног. За что бы они ни взялись, все получится, притом без особых усилий, при одном только условии – нужно много времени проводить на улице, глядя на зеленую траву и белоснежные облака, а также на закаты в ветреную и морозную погоду.
- Рак (бирюзовый, лазурный, оранжево-красный). Впереди этот знак ждут большие испытания. Придется многое поменять в жизни. И чтобы спокойно реагировать на перемены, нужно встречать их в своих удачливых цветах. Важно, чтобы они сопровождали Раков повсюду – на работе, во время свиданий, встреч с деловыми партнерами, друзьями и неприятелями. В этом году нужно доверять своей интуиции, развить которую поможет рабочая зона, выполненная в бирюзовых оттенках.
- Лев (изумрудный, титановый, потускневшее золото). Представители этого созвездия могут уверенно двигаться вперед, если украсят себя золотыми изделиями своих предков – идеальный вариант золотое кольцо с изумрудом. С помощью такого талисмана Львы перестанут колебаться и сильно много раздумывать перед принятием решений, это сильно мешало в реализации поставленной цели. Этот знак должен прислушаться к своим желаниям, а чтобы воплотить их жизнь, нужно больше носить вещей своих удачных цветов.
- Дева (масляно-желтый, клубничный, медовый). Чтобы использовать свои сильные стороны, представителям этого знака нужно приобрести платок медового оттенка, который зарядит энергией и силой. Он поможет справиться со всеми трудностями. Его нужно надевать перед важными событиями. В зоне отдыха надо поставить лампу с медовым плафоном. Ее свет поспособствует налаживанию отношений в семье, которые в 2022 году будут непростые. Также под его светом можно загадывать желания, строить планы – все реализуется, пусть и не очень быстро, как хотелось бы.
- Весы (малахитовый, зеленый, кремовый). Этот знак сможет много достичь, если пересмотрит свой гардероб, добавив в него как можно больше зеленого. Также рекомендуется носить малахитовые украшения. Они не дадут Весам растеряться в сложных ситуациях, а также гармонизируют отношения с окружающими, так как 2022 год – время, когда придется постоянно к чему привыкать и адаптироваться в новых условиях. Представители этого зодиакального созвездия, мечтающие о пополнение в семействе, могут украсить спальню кремовыми шторами или покрывалом. Только к этому цвету желательно добавить что-то красное.
- Скорпион (цвет фуксия, парма и слоновая кость). Тяжелый год ждет этот знак – будут сложности с деньгами, в отношениях со второй половинкой, а также некоторые проблемы со здоровьем. Чтобы избежать их, рекомендуется сделать ремонт в доме, изменив цвет обоев на фуксии, пармы или слоновой кости. Скорпион, находясь в такой обстановке, сможет подумать и найти выход из сложных ситуаций. Представителям этого знака следует отказаться от вредных привычек и поможет им в этом статуэтка из слоновой кости.
- Стрелец (сапфировый, индиго и белый). Даже имея врожденную способность справляться со всеми жизненными испытаниями, в 2022 году этот знак не все сможет решить их самостоятельно. Ему понадобится помощь друзей, знакомых и влиятельных людей, которых можно будет расположить к себе, правильно подобрав цвет одежды. Надо обязательно надеть вещи, сочетая индиго и белый, а также носить украшения с сапфиром. Стрельцам следует прислушиваться к своим инстинктам, которые смогут раскрыться в белоснежном помещении с синими портьерами или такого цвета мебелью.
- Козерог (белоснежный, красный и желтый). Чтобы сосредоточиться на личностном развитии, а это будет главная цель для Козерогов в 2022 году, нужно окружить себя мебелью белого или желтого цвета. Именно сидя на ней можно будет рассуждать о важных вещах, которые дадут правильное направление в жизни. Представители этого знака смогут контролировать свою судьбу больше, чем когда-либо ранее.
- Водолей (абрикосовый, янтарный и серый). Жизнь преподнесет этому знаку немало сюрпризов. Некоторые будут не самые приятные. И чтобы справиться с их последствиями, рекомендуется обустроить рабочую зону в абрикосовых тонах. Этот цвет поможет не только изменить ситуацию к лучшему, но и привлечь удачу. Для успеха в деловой сфере нужно носить серые вещи с украшениями из янтаря, в любовных делах на помощь придут янтарные браслеты – они притянут внимание противоположного пола.
- Рыбы (алый, ванильный и миндальный). 2022 год для Рыб будет не самым легким – возможны сложности в семейных отношениях. Для их налаживания и гармонизации в браке нужно внести некоторые коррективы – приобрести постельное белье цвета ванили, развесить красные сердечки, а также постелить рядом с кроватью ковер миндального оттенка. Для решения проблем в других жизненных сферах надо носить пояса, перчатки или платки вышеперечисленных цветов.
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