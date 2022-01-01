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5 знаков Зодиака, которым нужно позаботиться о своём здоровье в 2022 году
Самое дорогое, что есть у человека, - это здоровье, которое некоторых знаков зодиака в 2022 году может подкачать. Астрологи рассказали, у представителей каких зодиакальных созвездий проснутся хронические болезни и кому рекомендуется поберечь организм.
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5 знаков Зодиака, которым нужно поберечься в 2022 году
- Овен. 2022 год для этого знака Зодиака будет травмоопасным. Ему нужно поберечь себя и отказаться от злоупотребления спиртного, которое может негативно сказаться на здоровье, приведя к серьёзным болезням. Немаловажно Овнам следить и за своим весом – пересмотреть питание, исключить солёное и жареное, заняться спортом и обязательно записаться на массаж.
- Рак. Довольно хлопотный год ждёт этот знак, который будет халатно относиться к своему здоровью, что приведёт к развитию множества недугов. Ракам нельзя игнорировать даже небольшие беспокойства и тем более заниматься самолечением. При первых симптомах болезни нужно тут же обращаться к хорошему специалисту. Также им стоит избегать стрессов – больше отдыхать, заняться медитацией и контролировать свои эмоции.
- Стрелец. Любители силовых физических занятий могут получить серьёзную травму, занимаясь спортом. Не стоит браться за то, в чём Стрельцы не уверены. Кроме этого, им нужно ограничить в своём рационе жирную, острую и сладкую пищу, а также не переохлаждаться. Простуды могут перерасти в пневмонии, ангины и другие заболевания. При необходимости нужно обязательно обследоваться, чтобы не запустить болезнь.
- Водолей. Нужно теплее одеваться, иначе представители этого знака могут подхватить грипп или же ОРВИ. Также не стоит пускать на самотёк свои хронические заболевания. Желательно пройти обследование и курс лечения. Эмоциональный фон тоже будет нестабилен, из-за чего могут начаться проблемы со сном. Нужно больше проводить времени на свежем воздухе, гуляя по лесу или парку, рекомендуются небольшие пробежки. Главное, чтобы они не утомляли, а были в радость.
- Рыбы. Этот знак Зодиака будут мучить желудочные проблемы, которые возникнут на фоне неразборчивого питания и злоупотребления вредными привычками. Для нормализации состояния здоровья необходимо будет сесть на диету и пройти лечение у специалиста. Иначе можно попасть в руки хирурга. Также Рыбам надо заняться закаливанием – контрастный душ поможет не только оздоровиться, но и улучшит внешний вид.
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Эти 5 знаков Зодиака, которым нужно позаботиться о своём здоровье в 2022 году, а также и другие зодиакальные созвездия, не вошедшие в этот список, должны помнить, что только профилактика болезней поможет избежать многих проблем. Не болейте!
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