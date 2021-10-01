ТОП-7: Что волнует мужчину в женщине, мифы и реальность

Сложилось обманчивое мнение, что мужчин в женщинах волнует только большая грудь, длинные ноги, накачанные ягодицы и раскрепощённость. На самом деле это не так. Конечно, парни обращают внимание на женскую фигуру, но существует кое-что другое, что может покорить мужское сердце в один миг. Так давайте развеем мифы о сильном поле, узнав истинную правду.

Что волнует мужчину в женщине: мифы и реальность

Женская идеальность. Безусловно, приятно смотреть на красивую девушку, движения которой продуманны. Однако мужчин больше возбуждает женщина, уснувшая на его плече. Она в этот момент такая хрупкая и беззащитная, а он – такой сильный, что девушка в прямом смысле слова опирается на него. Своей расслабленностью она как бы намекает на то, что полностью доверяет своему партнёру. Ей хорошо с ним. И это в нём вызывает просто всплеск эмоций. Женщина в форменной одежде. Медсестра, форма стюардессы или школьницы – это красиво, однако не всем мужчинам нравятся девушки в такой одежде. Ведь вторые половинки не всегда работают в полицейском участке или в больнице. Так что теперь, их не любить? И, в конце концов, если сильно захочется заняться любовью с девушкой в униформе, всегда придут на помощь ролевые игры. Женщина в восхитительном нижнем белье. Мужчинам больше по душе, когда на избраннице вовсе нет бюстгальтера, так как его отсутствие указывает на её дерзость. А парням очень нравятся «отчаянные» дамы, рядом с ними фантазия просто зашкаливает. Если же на ней ещё и простые хлопковые или бесшовные спортивные трусики, то мужская страсть на пике, ведь ему удалось склонить к интиму ту, которая даже не собиралась заниматься любовью. Сильный пол эта победа над недотрогой заводит. Женщина-секретарь или подчинённая. Скорее, наоборот, практически любой парень мечтает склонить к интиму ту, которая привыкла раздавать указания. Рядом с дамой, занимающей руководящий пост, он чувствует себя опытным альфа-самцом. Женщина с большой грудью. Сколько женщин легло под нож врача, чтобы увеличить себе грудь, но на самом деле парням больше нравится небольшая грудь, так как она легко помещается в руке. К тому же, она более упругая, если сравнивать с пышной; а это, как считают мужчины, смотрится намного моложе и от неё веет «Лолитой». Женщина с идеальной фигурой. Глядя на обложки журналов для мужчин, может сложиться мнение, что парней возбуждают сугубо идеальные девушки. Но специалисты по семейным делам давно выяснили, что во время интима сильный пол совсем не замечает изъяны своей партнёрши. Важнее, что она обнажена. И если женщина принимает себя такой, какая она есть, то и мужчина примет её. Женщина, основательно подготовившаяся к свиданию. Этот миф создали сами девушки, которые к свиданию могут готовиться несколько суток – наклеенные ресницы, наращенные волосы, уложенные в причёску, макияж, накачанные силиконом губы, а также ногти, как у тигрицы. Вот так выглядит дама, готовая к свиданию, которая не привлечёт парня, а испугает, потому что он побоится к ней прикоснуться, чтобы не испортить красоту. Сильному полу нравятся ухоженные женщины, от которых веет чистотой и естественностью. А сделанные куклы, напротив, навевают на мысль как можно быстрее прекратить общение.





Теперь вы знаете, что волнует мужчину в женщине: мифы и реальность кардинально отличаются. Девушка должна быть настоящей и искренней. Это намного больше возбуждает сильный пол, чем неестественная красота из салона.