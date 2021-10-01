2022 год будет полон сюрпризов. Так, Юпитер – планета «огромного счастья», которая первое полугодие будет находиться в Рыбах, сулит удачу в делах любовных, а после того, как планета перейдёт в знак Овнов, фортуна повернётся лицом к бизнесменам и деловым людям. Так что можно с уверенностью сказать, что следующий год будет удачливым, особенно для некоторых знаков Зодиака. Так кому же особенно повезёт в 2022?

Каким знакам Зодиака больше всего повезёт в 2022 году

Овен. Фортуна на стороне этого знака, но при небольшом условии. Ему не нужно никуда спешить. Чётко продуманные действия помогут добиться больших вершин как в работе, так и в личной жизни. В карьере ожидается повышение по службе, а также рост заработной платы. На любовном фронте всё складывается как нельзя лучше – одиночки встретят свою вторую половинку, а состоящие в отношениях смогут оставить свои обиды в прошлом и начать с чистого листа, где нет места ссорам и обманам. Близнецы. Свою удачливость этот знак почувствует буквально с первых дней нового года. Ему сделают интересное деловое предложение, которое в будущем принесёт немалый доход. Этот знак наконец-то поверит в свои силы, к нему придёт осознание, что именно он кузнец своего счастья в любви. Близнецы поймут, что в романтических отношениях главное не распыляться, тщательно присматриваясь к потенциальной второй половинке и лишь потом уже действовать. Впрочем, рассудительность поможет достичь успеха не только в любовных отношениях, но и в дружеских. Поэтому никакого легкомысленного поведения! Тогда всё получится. Рак. В начале года этому знаку может показаться, что шансов на успех у него вовсе нет, но на самом деле это не так. 2022 год подарит массу возможностей для реализации задуманного. Нужно только собрать свою волю в кулак, отказавшись от вредных привычек, мешающих достичь поставленной цели, но при этом не стоит себя и сдерживать. Надо делать то, что подсказывает интуиция. Она не подведёт. В личной жизни ожидаются благоприятные перемены, особенно они коснутся одиноких Раков. Появится возможность наладить отношения с друзьями, с которыми произошла ссора на почве недопонимания. Гармония во всех сферах жизни поможет свернуть горы, которые казались когда-то непокоряемыми. Весы. 2022 год подарит этому знаку уверенность и настойчивость, которой так не хватает для того, чтобы поймать везение за хвост. Наконец-то этот знак перестанет строить воздушные замки и разочаровываться, что они так и не воплощаются в жизнь. Всё будет настоящим. Только важно иметь рядом с собой верных союзников, которые помогут достичь желаемого результата. Найти их можно среди друзей и новых знакомых. Они поддержат не только морально, но и физически. С такими партнёрами Весы добьются расположения звёзд, которые поспособствуют удаче как в любви, так и в бизнесе. Стрельцы. Перед ними откроется целый горизонт возможностей сделать свою жизнь лучше, ярче и насыщенней. Всё это они получат, если научатся держать свои эмоции под контролем. Звёзды, заметив перемены Стрельцов к лучшему, тут же вознаградят их реализацией собственных амбиций на профессиональном поприще и в делах сердечных, где нужно проявить настойчивость. Этот знак обзаведётся надёжным партнёром, который и сделает его счастливым, даже если романтические отношения и не перерастут в брак. Рыбы. Это главные удачники 2022 года. Им будет везти по-крупному: они не встретят никаких помех в реализации себя в деловой сфере. Хотя желающих вставить палки в колёса будет много, однако они ничего не смогут сделать. В личной жизни тоже белая полоса – Рыбы будут настолько притягательны в глазах противоположного пола, что на дефицит внимания с их стороны не придётся жаловаться. Одинокие уже в середине года однозначно поменяют свой социальный статус. Кстати, привлекательность может сыграть на руку Рыбам и в бизнесе. Благодаря своему очарованию они смогут заключить выгодные контракты, которые помогут выйти в деловом мире на более высокий уровень.

Ни в коем случае не стоит думать, что не вошедшие в этот список везунчиков люди будут несчастны. Просто они не будут баловнями судьбы, поэтому многого придётся добиваться, приложив немалые усилия, но от этого они станут ещё мудрее и предусмотрительнее, а значит лучше.