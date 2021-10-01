Рецепт быстрого завтрака из яиц в булке на сковороде, с фото

Простой и быстрый вариант завтрака. В блюдо пойдёт всё, что есть у вас в холодильнике, строгого рецепта нет. Булочки для бутербродов - очень хороший вариант, из них можно приготовить столько разных бутербродов и закусок! Этот рецепт быстрого завтрака из яиц в булке на сковороде - просто основа. Этот рецепт можно дополнить, разнообразить как вам угодно. Судя по фото, всё очень просто.

Включим фантазию и приготовим аппетитные булочки с яйцом, запечённые в духовом шкафу.

Ингредиенты для приготовления яиц в булке на завтрак:

булочки бутербродные - 3 шт.,

помидор - 2 шт.,

яйцо - 3 шт.,

масло сливочное - 1 ст. ложка,

сыр адыгейский - 50 г,

горчица в зёрнах - 1 ч. ложка,

зелень для украшения,

соль по вкусу.

Время подготовки - 10 минут.

Время приготовления - 20 минут.

Способ приготовления яиц в булке на сковороде

1) Первым шагом включим разогреваться духовой шкаф, тогда приготовление займёт всего 20 минут.

Срезаем острым ножом верх булочки, как можно меньше, чтобы остались борта повыше.

2) Вынимаем мякоть булочки, стараясь не повредить бока.

3) В каждую булочку кладём сливочное масло, столовой ложки как раз хватит разделить на 3 булки.

4) Нарезаем предварительно помытый помидор на кружочки или кусочки. Зависит от размера помидора: если плод большой, круг помидора поделить на четыре части.

Кладём в каждую булочку по кружку помидора, прямо на сливочное масло.

5) Теперь нарезаем сыр, у меня адыгейский, но тут вы можете использовать любой.

6) Кладём по кусочку сыра в булочки. Добавляем горчицу в зёрнах: когда булочки запекутся, она очень интересно хрустит в готовых булочках. Если вы не любите горчицу, не кладите её.

7) Теперь самый ответственный момент. Каждую булочку заполним сырым яйцом. Если яйцо большое, предварительно расколите его в мисочку, а потом вылейте в булочку. Так наполним все булочки.

8) В горячую духовку, разогретую до 200 градусов, отправляем булочки с яйцом для запекания. Булочки поставим на противень или в какую-то форму, на случай, если потечёт яйцо или сыр.

9) Через 20 минут яйцо запекается и булочки готовы.

Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Если вы любите желток жидкий, запекайте меньше по времени.

Отлично сочетается с овощами или тёплым молоком.