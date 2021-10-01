Быстрые яблочные сырники с манкой на завтрак, рецепт с фото
Удивительно вкусно. Сочетание яблока и творога настолько тонко и искусно, что хочется назвать этот рецепт классическим. Нежное и ароматное яблоко дополняет чуть кисловатый творог, и результат получается потрясающим. Такие быстрые яблочные сырники с манкой на завтрак — отличная идея. Рецепт с фото простой и доходчивый. А в результате — шикарное начало дня вам гарантировано.
Ингредиенты для приготовления яблочных сырников с манкой:
- Сахар – 0,5 стакана
- Творог – 250 гр.
- Куриное яйцо – 1 шт.
- Пшеничная мука – 1 ст. ложка с горкой
- Манная крупа – 2 ст. ложки
- Яблоко – 1 шт.
- Подсолнечное масло
Время подготовки и приготовления: 25 минут.
Способ приготовления яблочных сырников с манкой:
1) Творог нужно обязательно подготовить, прежде чем замешивать тесто для сырников. Дело в том, что этот кисломолочный продукт часто бывает слишком жёстким. Раньше творог приходилось перетирать через сито или тёрку с мелкими отверстиями. Сегодня с этим заданием легко справится блендер. Некоторые хозяйки советуют добавлять в творог столовую ложку сметаны, тогда творожная масса получается более нежной и однородной.
В измельчённый творог разбейте одно яйцо и всыпьте половину стакана сахара.
2) Яблоко помойте, очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке. Если яблоко слишком сочное, можно чуть отжать его, чтобы убрать излишки жидкости. Соедините натёртое яблоко с творожно-яичной смесью.
3) Хорошо перемешайте и добавьте в тесто столовую ложку пшеничной муки и пару столовых ложек манной крупы. Мука нужна для образования теста, а манка впитает в себя излишнюю влагу и придаст тесту рассыпчатость.
4) Половина пути пройдена, осталось только сформировать сырники и обжарить их до готовности. Сейчас у вас есть возможность сдобрить сырники приправами или другими ингредиентами. Вы ведь не забыли про эксперимент? Именно он рождает новые вкусы и сочетания.
Список ингредиентов наших сырников можно пополнить мягкими и ароматными сухофруктами. Изюм, курага, чернослив, мягкие цукаты – выбирайте на своё усмотрение, смешивайте и ищите идеальность. Тоже самое касается и приправ – ваниль, корица, гвоздика и так далее. Они созданы для того, чтобы дарить вашим близким удовольствие от ароматов.
Итак, формируем из теста небольшие сырники. Пока в сковороде нагревается подсолнечное масло, поместите в тарелку немного пшеничной муки. Обваливайте каждый сырник в этой муке и обжаривайте с двух сторон.
5) Лучше готовить сырники на среднем огне, прикрывая их крышкой. Несколько минут обжаривайте их с одной стороны, затем переверните на другую сторону.
Румяные, чуть золотистые сырники источают такой аппетитный аромат, что хочется сразу же приступать к чаепитию. И правильно, не откладывайте. Зовите всех пить вкусный чай с ароматными яблочными сырниками.
Приятного аппетита!
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