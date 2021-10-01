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Быстрые яблочные сырники с манкой на завтрак, рецепт с фото

Удивительно вкусно. Сочетание яблока и творога настолько тонко и искусно, что хочется назвать этот рецепт классическим. Нежное и ароматное яблоко дополняет чуть кисловатый творог, и результат получается потрясающим. Такие быстрые яблочные сырники с манкой на завтрак — отличная идея. Рецепт с фото простой и доходчивый. А в результате — шикарное начало дня вам гарантировано.

 

Быстрые яблочные сырники с манкой на завтрак, рецепт с фото

 

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Ингредиенты для приготовления яблочных сырников с манкой:

  • Сахар – 0,5 стакана
  • Творог – 250 гр.
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Пшеничная мука – 1 ст. ложка с горкой
  • Манная крупа – 2 ст. ложки
  • Яблоко – 1 шт.
  • Подсолнечное масло

Время подготовки и приготовления: 25 минут.

Способ приготовления яблочных сырников с манкой:

1) Творог нужно обязательно подготовить, прежде чем замешивать тесто для сырников. Дело в том, что этот кисломолочный продукт часто бывает слишком жёстким. Раньше творог приходилось перетирать через сито или тёрку с мелкими отверстиями. Сегодня с этим заданием легко справится блендер. Некоторые хозяйки советуют добавлять в творог столовую ложку сметаны, тогда творожная масса получается более нежной и однородной.

В измельчённый творог разбейте одно яйцо и всыпьте половину стакана сахара.

 

К творогу добавить яйцо и сахар, фото 1

 

2) Яблоко помойте, очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке. Если яблоко слишком сочное, можно чуть отжать его, чтобы убрать излишки жидкости. Соедините натёртое яблоко с творожно-яичной смесью.

 

Добавить тертое яблоко, фото 2

 

3) Хорошо перемешайте и добавьте в тесто столовую ложку пшеничной муки и пару столовых ложек манной крупы. Мука нужна для образования теста, а манка впитает в себя излишнюю влагу и придаст тесту рассыпчатость.

 

Добавить муку и манку, фото 3

 

4) Половина пути пройдена, осталось только сформировать сырники и обжарить их до готовности. Сейчас у вас есть возможность сдобрить сырники приправами или другими ингредиентами. Вы ведь не забыли про эксперимент? Именно он рождает новые вкусы и сочетания. 

Список ингредиентов наших сырников можно пополнить мягкими и ароматными сухофруктами. Изюм, курага, чернослив, мягкие цукаты – выбирайте на своё усмотрение, смешивайте и ищите идеальность. Тоже самое касается и приправ – ваниль, корица, гвоздика и так далее. Они созданы для того, чтобы дарить вашим близким удовольствие от ароматов.

Итак, формируем из теста небольшие сырники. Пока в сковороде нагревается подсолнечное масло, поместите в тарелку немного пшеничной муки. Обваливайте каждый сырник в этой муке и обжаривайте с двух сторон.

 

Сформировать сырники, фото 4

 

5) Лучше готовить сырники на среднем огне, прикрывая их крышкой. Несколько минут обжаривайте их с одной стороны, затем переверните на другую сторону. 

 

Рецепт сырников с манкой и яблоком, пошагово с фото

 

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Румяные, чуть золотистые сырники источают такой аппетитный аромат, что хочется сразу же приступать к чаепитию. И правильно, не откладывайте. Зовите всех пить вкусный чай с ароматными яблочными сырниками.

 

Приятного аппетита!


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:08

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