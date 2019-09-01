Диетические ленивые вареники из творога без муки. Рецепт с фото

Почти все, кто придерживается диетического питания, вводят творог в свой рацион. И не зря, ведь этот продукт содержит белки, которые помогают худеть. Но творог в чистом виде очень быстро надоедает, поэтому рекомендую вам приготовить диетические ленивые вареники с манкой.

Диетические ленивые вареники из творога без муки можно приготовить всего за 20-30 минут. Для начала поставьте на плиту кастрюлю с водой и быстро приготовьте тесто для вареников. Варятся вареники всего лишь 5 минут.

Ингредиенты для приготовления диетических ленивых вареников из творога без муки

нежирный творог - 250 г

куриное яйцо - 1 шт.

сахар - 1 ст.л.

манка - 5-6 ст.л.

пшеничная мука - 1-2 ст.л.

малиновое варенье - 2 ст.л.

Способ приготовления диетических ленивых вареников из творога без муки

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления диетических вареников с добавлением манки.

Поставьте на плиту кастрюлю с водой, а пока она закипает, приготовьте тесто для ленивых вареников.

В миске соединяем манку, сахар и нежирный творог. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной. Если вы используете домашний творог, его можно перетереть через сито или измельчить блендером.

2) Затем добавьте куриное яйцо и ещё раз хорошо перемешайте. Получится мягкое тесто для вареников.

3) Возьмите немного муки и сделайте вот такие колбаски из теста.

4) Нарежьте колбаску на небольшие кусочки. Это и будут наши вареники. Вареники можно делать разного размера, но мне больше нравятся небольшие.

5) Опустите вареники в кипящую воду и варите примерно 5 минут.

6) Готовые ленивые вареники достаньте из кастрюли шумовкой и выложите их по тарелкам.

Можно кушать варенички без добавок, они получаются нежные и мягкие.

А можно добавить к вареникам немного мёда или варенья. Я добавила малиновое варенье и, конечно, вареники стали вкусней.