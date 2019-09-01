Диетические ленивые вареники из творога без муки. Рецепт с фото
Почти все, кто придерживается диетического питания, вводят творог в свой рацион. И не зря, ведь этот продукт содержит белки, которые помогают худеть. Но творог в чистом виде очень быстро надоедает, поэтому рекомендую вам приготовить диетические ленивые вареники с манкой.
Диетические ленивые вареники из творога без муки можно приготовить всего за 20-30 минут. Для начала поставьте на плиту кастрюлю с водой и быстро приготовьте тесто для вареников. Варятся вареники всего лишь 5 минут.
Ингредиенты для приготовления диетических ленивых вареников из творога без муки
- нежирный творог - 250 г
- куриное яйцо - 1 шт.
- сахар - 1 ст.л.
- манка - 5-6 ст.л.
- пшеничная мука - 1-2 ст.л.
- малиновое варенье - 2 ст.л.
Способ приготовления диетических ленивых вареников из творога без муки
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления диетических вареников с добавлением манки.
Поставьте на плиту кастрюлю с водой, а пока она закипает, приготовьте тесто для ленивых вареников.
В миске соединяем манку, сахар и нежирный творог. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной. Если вы используете домашний творог, его можно перетереть через сито или измельчить блендером.
2) Затем добавьте куриное яйцо и ещё раз хорошо перемешайте. Получится мягкое тесто для вареников.
3) Возьмите немного муки и сделайте вот такие колбаски из теста.
4) Нарежьте колбаску на небольшие кусочки. Это и будут наши вареники. Вареники можно делать разного размера, но мне больше нравятся небольшие.
5) Опустите вареники в кипящую воду и варите примерно 5 минут.
6) Готовые ленивые вареники достаньте из кастрюли шумовкой и выложите их по тарелкам.
Можно кушать варенички без добавок, они получаются нежные и мягкие.
А можно добавить к вареникам немного мёда или варенья. Я добавила малиновое варенье и, конечно, вареники стали вкусней.
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