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Быстрый десерт на завтрак из печёных яблок в мультиварке с мёдом, рецепт с фото

Печёные яблоки, фаршированные орехами и мёдом, считаются очень полезным и вкусным блюдом. Особая польза будет от шкурки печёных яблок. Орехи помогут утолить голод, а мёд сделает яблоки сладкими.

 

Быстрый десерт на завтрак из печеных яблок в мультиварке с медом, рецепт с фото

 

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Чтобы приготовить такой десерт для взрослых и малышей, вам нужно будет выделить примерно 40-45 минут, не более. Время ещё будет зависеть от количества порций.

Рецепт простой, бюджетный, поэтому справиться смогут абсолютно все. Тем более мультиварка значительно упрощает работу, и приготовление такого блюда можно доверить даже детям.

Ингредиенты для приготовления печёных яблок с мёдом

  • яблоки красные, сладкие – 4 шт.,
  • мёд – 4 ч. ложки,
  • орехи грецкие – 8 шт.,
  • растительное масло – смазать чашу.

Рецепт приготовления печёных яблок с мёдом в мультиварке

1) Яблоки хорошо помойте под проточной водой.

 

Яблоки промыть, фото 1

 

2) Срежьте ножом верх яблок, чтобы получились «крышечки» для яблок.

 

Срежьте верх яблок, фото 2

 

3) В нижней части яблок сделайте углубление с помощью маленькой ложки. Обязательно выньте все косточки и прожилки, и немного мякоти.

 

Сделайте углобление, фото 3

 

4) В каждое углубление положите по чайной ложке мёда.

 

Добавить мед, фото 4

 

5) Грецкие орехи очистите от скорлупы, прожилок. Орехи можно измельчить в специальном приборе, а можно ножом порезать, но это долго. Выложите орешки в каждое яблоко и сверху накройте яблочными «крышками».

 

Добавить измелченные орехи, фото 5

 

6) Чашу мультиварки смажьте растительным маслом. Поместите все фаршированные яблоки в чашу. Включите режим «Выпечка» на 35 минут. Сорт и размер яблок может отличаться, и они могут выпекаться от 25 до 35 минут, чтобы быть полностью готовыми. Если не хотите, чтобы яблоки треснули, то уже после 20 минут следите за их мягкостью. Что касается вкусовых качеств, то ничего плохого в треснувшей шкурке яблок нет. Это говорит о том, что они точно готовы и будут мягкими и нежными.

 

Выпекать яблоки в мультиварке до готовности, фото 6

 

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7) Готовые печёные яблоки выложите на тарелку и подавайте к столу в тёплом виде. Сверху можно полить топпингами или растопленным шоколадом, притрусить сахарной пудрой или корицей по вашему вкусу.

 

Как приготовить печеные яблоки в мультиварке

 

Рецепт печеных яблок в мультиварке с пошаговыми фото

 

Приятного аппетита!


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 07:48

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