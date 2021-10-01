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Тыквенные блины на молоке с апельсиновым соусом, изюмом и орехами, рецепт быстрого завтрака

Тыквенные блинчики получаются очень вкусными и ароматными. В состав теста входит не только тыквенное пюре, но и апельсиновая цедра, и эти ингредиенты, сливаясь воедино, источают просто божественный аромат. Тыквенное пюре придаёт этим блинчикам мягкость и эластичность, они получаются очень нежные. А так как тыква - кладезь витаминов, то блинчики получаются ещё и полезные.

 

Тыквенные блины на молоке с апельсиновым соусом, изюмом и орехами, рецепт быстрого завтрака

 

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Всем любителям тыквы рекомендую приготовить блинчики по этому рецепту. А тем, кто её не очень любит, обязательно дайте попробовать тыквенные блинчики, тогда они, может быть, оценят этот полезный продукт. Этот рецепт быстрого завтрака никого не оставит равнодушным. Такие тыквенные блины вы до сих пор не пробовали! Мягкие, сдобные, на молоке с апельсиновым соусом. Красочные фото отлично настроят вас на приготовление и исключат всевозможные ошибки.

Ингредиенты для приготовления тыквенных блинов на молоке с апельсиновым соусом

Для блинчиков:

  • тыква - 250 гр.
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 150 гр.
  • сахар - 4 ст.л.
  • цедра апельсина - 1 ст.л.
  • молоко - 350 мл.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • сода - 0,5 ч.л.
  • растительное масло (в тесто) - 2 ст.л.

Для апельсинового соуса:

  • апельсин - 1 шт.
  • сахар - 1 ст.л.
  • изюм - 50 гр.
  • орехи грецкие или любые другие - 50 гр.
  • масло сливочное - 20 гр.

Ингредиенты для приготовления тыквенных блинов на молоке с апельсиновым соусом

Способ приготовления быстрого завтрака - тыквенных блинов на молоке с апельсиновым соусом

1) Подготавливаем все ингредиенты для приготовления тыквенных блинчиков.

Тыкву нарезаем тонкими кусочками и кладём в пароварку, выставляем время - 15 минут. Можно просто отварить тыкву до мягкости. Из мягкой тыквы сделать пюре.

 

Отварить тыкву фото 1

 

2) В миску разбить 2 яйца, добавить 4 ст.л. сахара.

 

Соединить яйца и сахар, фото 2

 

3) Взбить до однородности венчиком, блендером или миксером.

 

Взбить массу, фото 3

 

4) Апельсин помыть и натереть 1 ст.л. цедры.

 

Натереть цедру апельсина, фото 4

 

5) В другой миске смешиваем тыквенное пюре и тёплое молоко.

 

смешиваем тыквенное пюре и теплое молоко, фото 5

 

6) Добавляем натёртую цедру апельсина, соль и соду. 

 

Ввести цедру, соль и соду, фото 6

 

7) Теперь добавляем просеянную муку. Взбиваем блендером до однородного состояния.

 

Ввести муку, фото 7

 

8) В готовое тесто для блинчиков добавляем 2 ст.л. растительного масла.

 

Добавить масло, фото 8

 

9) Сковороду нагреваем, смазываем растительным маслом. Ожидаем, чтобы масло прогрелось, и только потом наливаем немного теста на сковороду. Жарим тыквенный блинчик в течение 2-3 минут на среднем огне.

 

Вылить тесто на сковороду, фото 9

 

10) Переворачиваем на другую сторону и жарим ещё 1-2 минуты. 

 

Обжарить блины с другой стороны, фото 10

 

11) Теперь начнём готовить соус. Изюм распарьте, грецкие орехи немного измельчите.

 

Изюм распарить, орехи ихмельчить, фото 11

 

12) Сливочное масло растопите на сковородке. Из апельсина выжмите сок. Когда масло разогреется, добавьте апельсиновый сок и 1 ст.л. сахара. Прогрейте соус на сковороде 1 минуту.

 

Растопить масло, фото 12

 

13) Изюм и орехи заливаем смесью масла и сока апельсина.

 

Залить соусом изюм и орехи, фото 13

 

 

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14) Готовые блинчики скручиваем.

 

Блины скрутить, полить соусом, фото 14

 

Подавайте тыквенные блинчики, полив их апельсиновым соусом.

 

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Блины с апельсиновым соусом с изюмом и орехами


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 12:48

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