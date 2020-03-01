9 безошибочных признаков, что твой бывший парень жалеет о том, что вы расстались

Вы расстались, и ты снова в поиске? Не торопись. Имей в виду, ситуацию можно исправить. Минутная вспышка гнева и даже скандал с битьём посуды – не повод кардинально менять жизнь и отказываться от настоящей любви. Если бывший парень тебе так уж необходим, включи режим «перемотки». Понять его чувства помогут конкретные поведенческие показатели. Читай. Анализируй. Действуй.

Признаки того, что твой бывший парень жалеет о расставании

1. Романтические грёзы

Он напоминает о ваших счастливых моментах. Красиво. Детально. Смакуя каждый миг. Ностальгирует при любой встрече, которая якобы случайна. Не понять, что он осознал ошибку, можно, только если категорически этого не хотеть. Готова повернуть время вспять? Намекни.

2. Сцены ревности

Такая ситуация типична на этапе, когда ты уже отпустила прошлое и наслаждаешься свободой. Бывший бойфренд начинает вести себя как ребёнок, который месяцами не смотрит на игрушку, но, если её забирают, хочет только эту забаву. Не факт, что данный вариант развития событий нормален. Хотя он готов вернуться.

3. Бесконечные месседжи

Не всегда осмысленные, но наполненные эмоциями, сообщения от него прилетают днём и ночью. WhatsApp, Telegram, Viber сигналят безостановочно. Ох, уж эти бывшие. И неймётся же. Если надоел, отшивай без сожалений. Но он точно жалеет и хочет вернуться.

4. Он «отбил» твоего лучшего друга

Не ради мести, а для получения свежих новостей. Угадай, что именно, точнее - кто, его интересует? Беда! Твоя коллекция «бывших» основательно пополнилась: теперь в ней не только парень, но и приятель.

5. Слежка в социальных сетях

Что бы ты ни написала, тут же появляются лайки и комментарии. Лента пестрит сердечками и смайликами. Автор всегда один – бывший возлюбленный. Показательное внимание, конечно же, неспроста. Как минимум, он стремится напомнить о себе, как максимум – хочет вернуться.

6. Знаки внимания

Подарки, небывалая забота, трогательный интерес к твоей жизни. Всё именно сейчас и в избытке. Это – не чудо, а высший уровень покаяния. Подумай, нужно ли оно тебе? Если нет – откажись, или возьми, что нравится, а остальное верни отправителю.

7. Он ведёт себя, словно ничего не случилось

Эту тактику называют «мастер художественного мороза». Редко, но срабатывает! Он звонит и спрашивает, как прошёл твой день. Заходит на чай и не только… Зовёт в кино. Расставания будто и не было. Ты и не замечаешь, как снова оказываешься в отношениях.

8. Демонстративное одиночество

Прошло много времени, а бывший всё ещё без пары. Ваши общие знакомые твердят, что для него существуешь только ты. Да и сам он постоянно акцентирует факт тоски и одиночества. Непонятно почему, но мужчины думают, что девушек это заводит. Ха-ха три раза.

9. Подчёркнутая отзывчивость

Детский тест со стопроцентной результативностью. Позвони ему. А теперь, внимание, трактовка:

не ответил – всё окончательно закончено;

взял трубку после нескольких гудков – он в поисках баланса;

отозвался молниеносно – мечтает вернуться.

Большинство девушек из девяти признаков, что бывший жалеет о расставании, самыми неприятными считают второй и седьмой. Тактика ревности огорчает, «мороз» - бесит. А ты как думаешь?