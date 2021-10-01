7 причин, почему парень перестал общаться без объяснений

Ваши разговоры бесконечны, а поведение парня по отношению к вам – безупречно! Кажется, вы нашли своего мужчину, но однажды он перестаёт звонить и писать, а также не отвечает на ваши сообщения и звонки. Сначала вы ищете ему оправдание: срочно уехал, например, к родителям или же работает с утра до вечера, поэтому просто не находит времени, чтобы перезвонить. Но вот проходит день, второй, возможно, неделя, а возлюбленный так и не выходит на связь. Возникает вопрос, почему парень перестал общаться без объяснений? Оказывается, есть несколько причин такого мужского поведения.

Почему ваш парень перестал общаться без объяснений?

Он пытается заставить вас думать о нём. Посмотрев правде в глаза, многие девушки именно так поступают с парнями при желании их заинтересовать. Подумайте, почему он так решил действовать? Если бы вы ему не нравились, то, скорее всего, он бы не стал привлекать к себе внимание таким образом. Но вы не должны идти у него на поводу. Пусть побудет один на один, чтобы понять, что он упускает, ведя себя таким образом. Покажите ему, что вы не та девушка, которой можно манипулировать: позвал – прибежала, надоело общение – поставил его на паузу. Кто-то привлёк его внимание. Парень, возможно, даже не планировал никаких романтических отношений, например, с коллегой, чего нельзя сказать о ней. Возможно, она даже не знает о наличии у этого симпатяги девушки, поэтому и не считает зазорным пофлиртовать с ним. Хотя некоторых женщин не останавливает и возлюбленная парня. Она видит цель и не видит препятствий. Сильный же пол при виде симпатичной особы или же очень активной не может устоять, тут же переключаясь на неё и забывая о настоящих отношениях. Лучше такого парня отпустить, чем лелеять надежду, что скоро он вернётся, и вы всё начнёте сначала. Он снова и снова будет переключаться на других женщин, если единожды так сделал. Разный образ жизни. Пусть и существует теория, что противоположности притягиваются, но на самом деле, обычно они мешают друг другу жить счастливо и без проблем. Если мужчина привык проводить время с друзьями, он резко не станет домоседом ради любимой девушки, любящей провести вечер в тихой домашней обстановке. У них будут постоянные разногласия. И даже если в какой-то момент они решат пойти на компромисс, счастья это им не прибавит. Поэтому, скорее всего, парень, выяснив для себя, что вы разные, решил не продолжать общение. Плохо, что без объяснений, но ему, видимо, так было проще. Он просто не настолько увлечён Вами. Как бы это ни было печально, но, возможно, вы ему просто не нравитесь. Жалко, что вы потратили на него столько времени, но не будьте строги к себе. Это не означает, что вы никому не будете нравиться. Найдётся ещё тот, кто оценит вашу красоту и очарование. Подумайте о вашем общении, как о полученном опыте. Пусть и печальном, но это тоже опыт. Вы не уверены в себе. Вам, наверняка, не нравятся неуверенные в себе парни, такое же отношение и у них к прекрасному полу. Когда мы встречаемся с нерешительным человеком, то мы его как будто усыновляем или удочеряем. Нам приходится доказывать, что мы любим его, что не изменяем ему, что он намного лучше бывшей второй половинки, что ничего не скрываем от неё, и многое другое. Это утомляет. Если вы не уверены в себе, то это очевидно, почему он перестал с вами общаться. Займитесь своей самооценкой, чтобы следующие отношения были крепкими и долгими. У него кризис в жизни. Вы ни при чём. Он переживает кризис в своей жизни: может страдать от беспокойства, депрессии или другого заболевания. Не принимайте это на свой счёт, если он исключает вас и решает вести эту битву со своими проблемами самостоятельно, ведь он мужчина, а мужчины, как нас учит общество, должны быть сильными. Вы уже дали ему то, что он хотел. Это, наверное, самая ужасная, но частая причина, по которой он перестал с вами разговаривать. Когда женщина очень быстро соглашается на интим, некоторые мужчины автоматически считают её дамой лёгкого поведения. Когда происходит близость, у мужчины как будто проходит вся любовь, которую он испытывал к девушке. Некоторые парни живут ради этих свиданий на одну ночь, поэтому не стоит удивляться, если больше никогда о нём не услышите. Мужчины – визуалы. Им хочется увидеть то, что они ещё не видели. Когда вы очень быстро соглашаетесь на интим, элемент удивления улетучивается. Важно найти время и подготовиться к этому моменту.

Теперь вы знаете, почему парень перестал общаться без объяснений. Не факт, что в этом виноваты вы. Есть и другие причины, независящие от вас.