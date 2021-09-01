10 самых нелепых отговорок, которые придумывают мужчины

Мужчины боятся говорить правду, когда дело касается чувств, поэтому они и придумывают оправдания, чтобы расстаться с девушкой спокойно и без громкого выяснения отношений. Если вдруг вы услышите 10 таких незамысловатых фраз от своего партнёра, то можете с уверенностью сказать, что он пытается поставить точку, но не знает, как это сделать. Вот самые нелепые отговорки мужчин от встречи и общения с женщиной.

ТОП-10: Самые нелепые отговорки мужчин от встречи и общения с женщиной

«У меня карьера пошла в гору, поэтому нельзя сбавлять обороты». Это полная ерунда, потому что любовь окрыляет человека, придаёт ему энергии и силы, которых хватит и на вторую половинку, и на карьеру. К тому же, влюблённая женщина – это круглосуточная поддержка – ей можно позвонить с работы и рассказать о своих переживаниях, или же поделиться планами на будущее дома за вкусным ужином. Поэтому, если парень вдруг начал пенять на то, что любовь мешает карьере, то лучше сразу расстаться, не ища компромиссов. «Я сейчас не могу ничего тебе дать». Он говорит, что проблемы внутри него, поэтому лучше перестать видеться, так как у него опять обострилась болезнь или же депрессия. Ни в коем случае не нужно его спасать. Пусть решает всё сам. Просто представьте на минутку, что вы живёте много лет с этим нытиком, который, поверьте, не превратится вдруг в оптимиста. Он сам постоянно пребывает в клетке уныния и туда же поселит и вас. Считайте, что вам повезло, что вы с ним так скоро расстались. «Лучше сейчас, чем потом». Представьте его в театральной позе, например, в образе Гамлета, который уже не задаёт вопрос, быть ему или не быть. Он уже решил, что отношения не могут длиться вечно. Они имеют конкретный срок. И вы, как йогурт, который через пару дней испортится, поэтому его нужно как можно быстрее утилизировать. Если вы хотите быть испорченным продуктом, готовым бороться за то, чтобы его не выбросили, то можете попытаться удержать парня. Однако уважающая себя девушка не разрешит к себе так относиться. «Думаю, нам следует сделать паузу, так как мне не хватает личного пространства». На самом деле, он давно хотел расстаться, так как здоровые отношения не подразумевают расставаний на лето, месяц или год. Таким образом мужчина пытается подвести к разрыву, но без травм, в итоге давая вам слабую надежду, что в будущем всё наладится. Но не надо ни на что надеяться. Конец – значит, конец. Будьте сильнее. «Мы с тобой очень далеко живём друг от друга, а я не хочу отношений на расстоянии». Раньше его не смущало расстояние, а сегодня вдруг он понял, что это тяжело – каждый раз преодолевать километры, чтобы попасть к вам. Конечно, если вы находитесь друг от друга в 50 км, то тут ещё можно поверить в данную версию расставания. Но если в одном городе или же находящихся поблизости, то тогда парню стоит посоветовать влюбиться в девушку, живущую поблизости, чтобы больше так не мучиться. «Ты моей маме не понравишься», «Я от тебя без ума, но моя мама видит меня с другой девушкой, поэтому, давай, расстанемся». Вы действительно хотите быть с маменькиным сыночком? Не кажется ли вам, что от парня с таким подходом к отношениям нужно бежать, сломя голову? И от мамы его тоже. «Давай останемся друзьями». За редким исключением мужчина и женщина после интимных отношений не могут быть друзьями. Любовный разлад равен концу дружбы. И мужчины, конечно же, об этом знают. А их отмазка - «пригласить дружить», используется для того, чтобы безболезненно порвать с вами. Но вы же знаете, что так не бывает, поэтому и не нужно питать иллюзий. «Я чувствую между нами пропасть». Это может быть социальный статус, интеллектуальные способности, жизненные цели, финансовое положение и т.п. И, возможно, эта пропасть и есть на самом деле, но если человек любит, то он её не замечает. Если же чувств нет, то в ход идёт оправдание про пропасть. Ну, что же, чувствует, значит, не стоит ему мешать. Просто найдите того, с кем вы будете на одной волне. «Ты заслуживаешь лучшего». Ну как тут не почувствовать себя королевой, ради которой парень готов даже на жертвы. Главное, чтобы его любимая нашла достойного себе мужчину. Увы, эта фраза – предлог к расставанию. Обычно перед нею куча комплиментов, но они лживые. Однако доля истины в сказанном всё-таки есть – вы точно достойны лучшего парня, который хочет быть именно с вами. «Я сейчас приду». Это самое ужасное, что может сделать парень. Он исчезает посреди вечера, не мотивируя свой уход, лишь потому, что ему никто не мешает это сделать. Он может оставить вас на дискотеке, за ужином в ресторане, к тому же, не оплатив счёт.

Когда вы слышите эти 10 нелепых отговорок, которые придумывают мужчины, не верьте в их благие намерения. Задумайтесь об их истинном значении и не дайте парню ввести вас в заблуждение.