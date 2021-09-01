5 признаков того, что он не собирается брать на себя ответственность. Как быть?

Женить на себе закоренелого холостяка – не самое лёгкое задание. Оно потребует времени, принесёт кучу слёз и разочарований. Однако есть такие девушки, у которых получается это сделать, но не факт, что потом они будут счастливы, схватив такую удачу за хвост. Так как же понять, стоит ли тратить свои силы на такого парня или всё же найти более подходящую кандидатуру? Как понять, что мужчина не хочет брать на себя ответственность за женщину? Ответ прост - посмотреть на его поведение.

Признаки того, что мужчина не хочет брать на себя ответственность за женщину

1. Он делает так, как удобно ему, не обращая внимания на желания партнёрши. Он появляется только тогда, когда ему этого хочется, звонит только при наличии свободного времени или же для того, чтобы назначить свидание, вытекающее в близость. Ему неважно, хотят ли его сейчас видеть или слышать. Он обращается с девушкой, как с кофеваркой: хочу кофе – нажму кнопку, не хочу – не буду нажимать.

Как быть? Искать такого мужчину, который будет заинтересован в девушке, для которого она всегда на первом плане. Он берёт на себя обязательства, так как данные отношения – превыше всего.

2. Он встречается только для того, чтобы удовлетворить своё эго и свои потребности, а не для того, чтобы построить гармоничные отношения, когда партнёры узнают и ценят друг друга. Например, он зовёт девушку на дегустацию вин, не чтобы узнать её вкусы, а ради того, чтобы напиться. Он не старается веселить любимую, дарить ей радость и счастье.

Как быть? Можно заняться «репетициями» со своей второй половинкой - направить в нужное русло через собственные примеры. Например, пригласить на романтический ужин в ресторан определённой кухни или же приготовить самостоятельно, чтобы выяснить его предпочтения. Интересоваться его любовью к спорту – стать фанаткой его любимой команды. Он увидит заинтересованность девушки и, возможно, и сам захочет стать таким же.

3. Играет в холодное/горячее. Он может не появляться очень долгое время – не пишет, не звонит, но когда у него возникает желание встретиться, то он вдруг становится таким романтичным – цветы, подарки, приглашения в ресторан, чтобы опять заманить в свои сети.

Как быть? Моделировать ситуацию. Когда у него наступает романтический период, просто нужно притвориться больной и тем самым отказать ему в общении. Так он поймёт, что не всегда всё зависит от него. Есть другие обстоятельства, мешающие действовать по его плану.

4. Он не выходит за рамки коротких встреч. Избегает знакомства с родителями и друзьями, не оставляет нигде своих следов, даже после близости старается как можно быстрее сбежать, чтобы не завтракать вместе. Если же его попросить остаться, то он обязательно найдёт повод этого не делать.

Как быть? Не упрекать и обвинять мужчину. Это может привести только к недопониманию или вовсе к ссоре. Лучше поговорить с ним спокойно и уравновешенно. Сильный пол очень не любит, когда на него давят, ему хочется как можно быстрее покончить с данной ситуацией.

5. Никогда не говорит о своих бывших девушках. Конечно, если партнёрам по 15 лет, то можно поверить в то, что данные отношения – первые. Но зрелые партнёры обязательно имеют опыт в прошлом. Никто не говорит, что нужно на каждом свидании рассказывать о своих бывших, но всё же не упоминать о прошлых отношениях – подозрительно. Такое ощущение, что все они были мимолётными.

Как быть? Выяснить через кого-то о прошлом парня. В этом помогут социальные сети, ну, или попытаться отыскать знакомых. Есть вероятность, что он просто скрытный, а значит, есть шанс, что, когда он станет больше доверять девушке, расскажет о личном ей.

Но если при наличии 5 признаков того, что он не собирается брать на себя ответственность, и всех попытках изменить его разными путями, ничего не получается, то лучше девушке пойти своей дорогой. Впереди ещё масса знакомств с разными людьми, среди которых будет тот, кто станет уважать, ценить и любить.