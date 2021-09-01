4 типа людей, которых комары кусают намного чаще

Неопровержимый факт – комары кусают не всех. Ведь наверняка многие сталкивались с тем, что в большой компании, собравшейся на природе, одни бьют себя, чтобы отогнать этих настойчивых насекомых, а другие – пару раз хлопнут себя по рукам или ногам и продолжают спокойно отдыхать. Возникает вопрос, чем так привлекательны первые, что комары их просто атакуют. Оказывается, они обожают четыре типа людей. Какие, можно узнать ниже.

Этих людей комары кусают намного чаще

Беременные. Беременные в силу своего положения выдыхают большое количество углекислого газа, такого привлекательного для комаров. Поэтому они так «любят» будущих матерей, оставляя на теле чешущиеся укусы в виде огромных пятен. Обильно потеющие. Причин для обильного выделения пота несколько – это и физические упражнения, и сон в душном помещении, и особенность организма, а также различные болезни. В букет запахов пота входят кислотные запахи, которые так приятны комарам. Поэтому один из вариантов минимизировать комариные укусы – это как можно чаще принимать душ, тем самым смывая пот. Распивающие спиртные напитки. Алкоголь повышает температуру тела, а комары очень любят тепло, и потовыделение, что тоже нравится этим «любителям попить кровь». 1 группа крови. Как выяснили учёные, комары обожают людей с первой группой крови. Они кусают их на 83% чаще, чем обладателей других групп. И поделать с этим ничего нельзя. Зато те, у кого 2 группа крови, могут не волноваться, их комары предпочитают не кусать.

Но не стоит отчаиваться, бороться с комарами можно. Учёные предложили несколько вариантов, как защититься от их укусов.

Накапать в аромалампу лимонное или эвкалиптовое масло, с ними можно принять ванну.

Использовать парфюм с ароматом корицы, а в экстремальных условиях потереть о кожу коричную палочку.

Развести в масле для тела ванилин или же ванильный сахар.

Есть чеснок.

В помещении включить вентилятор. Насекомое не может приземлиться на тело человека, если скорость ветра составляет свыше 10 км/ч.

Носить светлую или цветную одежду, так как комары больше любят тёмные объекты.

Хлопать в ладоши – насекомые не переносят вибрации.

Избегать продуктов и напитков, способствующих обильному потовыделению.

Благодаря этим советам, эти 4 типа людей, которых комары кусают намного чаще, смогут минимизировать нападение кровососущих, тем самым избавившись от последствий, которые, кстати, могут в некоторых случаях даже навредить здоровью.