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4 типа людей, которых комары кусают намного чаще
Неопровержимый факт – комары кусают не всех. Ведь наверняка многие сталкивались с тем, что в большой компании, собравшейся на природе, одни бьют себя, чтобы отогнать этих настойчивых насекомых, а другие – пару раз хлопнут себя по рукам или ногам и продолжают спокойно отдыхать. Возникает вопрос, чем так привлекательны первые, что комары их просто атакуют. Оказывается, они обожают четыре типа людей. Какие, можно узнать ниже.
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Этих людей комары кусают намного чаще
- Беременные. Беременные в силу своего положения выдыхают большое количество углекислого газа, такого привлекательного для комаров. Поэтому они так «любят» будущих матерей, оставляя на теле чешущиеся укусы в виде огромных пятен.
- Обильно потеющие. Причин для обильного выделения пота несколько – это и физические упражнения, и сон в душном помещении, и особенность организма, а также различные болезни. В букет запахов пота входят кислотные запахи, которые так приятны комарам. Поэтому один из вариантов минимизировать комариные укусы – это как можно чаще принимать душ, тем самым смывая пот.
- Распивающие спиртные напитки. Алкоголь повышает температуру тела, а комары очень любят тепло, и потовыделение, что тоже нравится этим «любителям попить кровь».
- 1 группа крови. Как выяснили учёные, комары обожают людей с первой группой крови. Они кусают их на 83% чаще, чем обладателей других групп. И поделать с этим ничего нельзя. Зато те, у кого 2 группа крови, могут не волноваться, их комары предпочитают не кусать.
Но не стоит отчаиваться, бороться с комарами можно. Учёные предложили несколько вариантов, как защититься от их укусов.
- Накапать в аромалампу лимонное или эвкалиптовое масло, с ними можно принять ванну.
- Использовать парфюм с ароматом корицы, а в экстремальных условиях потереть о кожу коричную палочку.
- Развести в масле для тела ванилин или же ванильный сахар.
- Есть чеснок.
- В помещении включить вентилятор. Насекомое не может приземлиться на тело человека, если скорость ветра составляет свыше 10 км/ч.
- Носить светлую или цветную одежду, так как комары больше любят тёмные объекты.
- Хлопать в ладоши – насекомые не переносят вибрации.
- Избегать продуктов и напитков, способствующих обильному потовыделению.
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Благодаря этим советам, эти 4 типа людей, которых комары кусают намного чаще, смогут минимизировать нападение кровососущих, тем самым избавившись от последствий, которые, кстати, могут в некоторых случаях даже навредить здоровью.
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