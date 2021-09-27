Почему мужчина не хочет жениться и что делать? Психология мужчин

Вы давно знакомы с парнем, но он всё не зовёт замуж? Притом что вами перепробованы все способы намекнуть ему об этом – рассказы о сказочных отношениях подруги с мужем, красивой свадьбе, медовом месяце, блоггерах, празднующих оригинально бракосочетание. Но он непоколебим. Так что же делать, если мужчина не хочет жениться? Самое главное, не бить в колокола, а просто разобраться в причинах его отказа, чтобы переубедить его.

Почему он не хочет жениться

Мужчина и женщина – с разных планет. Они могут быть вместе, но при этом об одном и том же думать по-разному. Достаточно того, что область мужского мозга, где возникает тревога, в четыре раза меньше женской. Поэтому девушки чаще беспокоятся о том, что ещё не состоят в браке, ведь её за это может осудить общество. Мужчины же на первое место ставят собственные потребности, а не навязанные кем-то или чем-то. Отрицательный опыт родителей. Если парень вырос в семье, где постоянно были скандалы, возможно, с рукоприкладством, то для него брак ассоциируется только с негативом. То же самое можно сказать и о модели неполной семьи, где мальчика опекали мама и бабушка. Ему не нужна заботливая супруга, ведь у него уже есть любимые женщины, обеспечивающие ему комфорт и уют. Неудачный предыдущий брак. Мужчина, состоявший в браке, возможно, не самом прекрасном, может быть не готов «наступать на те же грабли». И даже если отношения складываются совсем не так, как предыдущие, страх всё равно присутствует. Фундамент для брака. Многие мужчины не женятся, пока у них не будет собственного жилья, так как жить с родителями – чревато скорым расставанием, на съёмной квартире – напрасной тратой денег и т.п. Главное, чтобы парень что-то делал для того, чтобы заработать на «своё семейное гнёздышко». Если же это только его мечты, то нужно искать другую причину, почему он не желает создать семью. Неправильное окружение. Когда мужчину окружают счастливые женатые друзья, у которых ещё и дети есть, то, скорее всего, он тоже задумается о женитьбе. Но если он общается с холостяками, особенно с разведёнными, то у него и мысли нет менять свой статус.

Если он не хочет жениться, что делать?

Знание – сила! Узнать, почему он не предлагает узаконить отношения, можно напрямую. Это самый эффективный способ. Возможно, после этого всё встанет на свои места, и уже завтра будет подано заявление в ЗАГС. А может быть, ничего так и не изменится. Только нужно понимать, что его решение может не иметь ничего общего с чувством по отношению к вам. Брак - это некий обряд посвящения во взрослую жизнь, за которым скрывается множество движущих сил: чувство ответственности, обязательства и другие.

Прежде чем думать, что делать, если мужчина не хочет жениться, нужно себе объяснить желание поскорее выйти замуж. Оно ваше или отражает ожидания других (например, общества или родителей)? Тогда пора прислушаться к своей второй половинке: спросите себя, что может его напугать, и поговорите об этом с ним - это просто личная неуверенность или в его нежелании создавать семью есть доля правды, указывающая на неопределённое совместное будущее?