Почему мужчина не хочет жениться и что делать? Психология мужчин
Вы давно знакомы с парнем, но он всё не зовёт замуж? Притом что вами перепробованы все способы намекнуть ему об этом – рассказы о сказочных отношениях подруги с мужем, красивой свадьбе, медовом месяце, блоггерах, празднующих оригинально бракосочетание. Но он непоколебим. Так что же делать, если мужчина не хочет жениться? Самое главное, не бить в колокола, а просто разобраться в причинах его отказа, чтобы переубедить его.
Почему он не хочет жениться
- Мужчина и женщина – с разных планет. Они могут быть вместе, но при этом об одном и том же думать по-разному. Достаточно того, что область мужского мозга, где возникает тревога, в четыре раза меньше женской. Поэтому девушки чаще беспокоятся о том, что ещё не состоят в браке, ведь её за это может осудить общество. Мужчины же на первое место ставят собственные потребности, а не навязанные кем-то или чем-то.
- Отрицательный опыт родителей. Если парень вырос в семье, где постоянно были скандалы, возможно, с рукоприкладством, то для него брак ассоциируется только с негативом. То же самое можно сказать и о модели неполной семьи, где мальчика опекали мама и бабушка. Ему не нужна заботливая супруга, ведь у него уже есть любимые женщины, обеспечивающие ему комфорт и уют.
- Неудачный предыдущий брак. Мужчина, состоявший в браке, возможно, не самом прекрасном, может быть не готов «наступать на те же грабли». И даже если отношения складываются совсем не так, как предыдущие, страх всё равно присутствует.
- Фундамент для брака. Многие мужчины не женятся, пока у них не будет собственного жилья, так как жить с родителями – чревато скорым расставанием, на съёмной квартире – напрасной тратой денег и т.п. Главное, чтобы парень что-то делал для того, чтобы заработать на «своё семейное гнёздышко». Если же это только его мечты, то нужно искать другую причину, почему он не желает создать семью.
- Неправильное окружение. Когда мужчину окружают счастливые женатые друзья, у которых ещё и дети есть, то, скорее всего, он тоже задумается о женитьбе. Но если он общается с холостяками, особенно с разведёнными, то у него и мысли нет менять свой статус.
Если он не хочет жениться, что делать?
Знание – сила! Узнать, почему он не предлагает узаконить отношения, можно напрямую. Это самый эффективный способ. Возможно, после этого всё встанет на свои места, и уже завтра будет подано заявление в ЗАГС. А может быть, ничего так и не изменится. Только нужно понимать, что его решение может не иметь ничего общего с чувством по отношению к вам. Брак - это некий обряд посвящения во взрослую жизнь, за которым скрывается множество движущих сил: чувство ответственности, обязательства и другие.
Прежде чем думать, что делать, если мужчина не хочет жениться, нужно себе объяснить желание поскорее выйти замуж. Оно ваше или отражает ожидания других (например, общества или родителей)? Тогда пора прислушаться к своей второй половинке: спросите себя, что может его напугать, и поговорите об этом с ним - это просто личная неуверенность или в его нежелании создавать семью есть доля правды, указывающая на неопределённое совместное будущее?
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