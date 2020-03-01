10 качеств, которые нравятся мужчинам и которые может иметь любая женщина

Социологи выяснили, что мужчины при знакомстве оценивают не только женскую внешность, но и личные качества – юмор, доброжелательность, коммуникабельность и другие, которые может иметь любая женщина, независимо от её телосложения. Именно эти качества и делают прекрасный пол привлекательным и притягательным.

Качества, которые нравятся мужчинам и которые может иметь любая женщина

Чувство юмора. Практически нет ни одного мужчины, которого не привлекло бы прекрасное чувство юмора у женщины. Наверное, это одно из первых качеств, которое сильный пол ценит после внешности. Поэтому любая женщина, независимо от занимаемой должности, профессии и социального статуса, должна уметь шутить над собой и другими, но только по-доброму. Интеллект. Умная женщина – привлекательная женщина, по крайней мере, для большинства мужчин. Девушка, с которой можно поговорить лишь о недавно просмотренном фильме или новинках в мире моды, привлечёт только тех, кто видит в прекрасном поле всего лишь глупышек для интимных утех, с ними можно поиграть, а после бросить. А вот для серьёзных отношений сильный пол ищет ту, которая поддержит разговор на любую тему, начиная от политики и заканчивая спортом. Гибкость. Возможно, есть парни, которые в восторге от девушек, умеющих виртуозно совершать сальто в воздухе, но всё же большинство ценит гибкость в отношениях. Упрямых и упёртых особ они стараются избегать. Мужчины находят отношения намного приятнее с той женщиной, которая может время от времени пожертвовать своими интересами ради общего блага, не устраивая истерик на пустом месте. Щедрость. Это качество тесно переплетается с гибкостью. Мужчинам приятнее видеть рядом с собой женщину, которая готова удовлетворять не только собственные потребности, но и окружающих. Так, парни скорее начнут строить отношения со спокойно реагирующей девушкой на их пятничные посиделки с друзьями, чем с вечно высказывающей своё недовольство, что снова вечер пятницы она проводит в одиночестве. Высокая самооценка. Мужчин привлекают женщины, которые ценят себя. Но при этом не стоит и перебарщивать. Самооценка не должна быть и завышена, так как девушка, думающая, что она лучше всех, может резко оттолкнуть от себя, даже имея шикарную фигуру, интеллект, положение в обществе и другие, на первый взгляд, привлекательные качества. Энергичность. Динамизм, импульсивность, энергия, драйв – это то, что действительно привлекает большинство мужчин. Ведь эти качества являются главным показателем высокой самооценки девушки. Энергичные женщины могут добиться всего, что пожелают, и это так манит. Искренность. Будьте честны с мужчиной, он это оценит. Так, не стоит обманывать его, что обожаете футбол, если он вам не интересен, или же говорить, что без ума от новой компьютерной игры, не разбираясь в тонкостях. Ведь мелкие обманы, пусть и ради прекрасных отношений, могут перерасти в крупную ложь, которая явно никому не будет по душе. Спонтанность. Многих мужчин тяготит, когда всё заранее известно – вся жизнь идёт по плану. Поэтому их так привлекает, когда женщина вдруг преподносит какой-то приятный сюрприз и желательно эротического характера. Это так заводит. Хотя подарок в виде билетов на игру любимой футбольной команды - это тоже очень приятно. Материнский инстинкт. Мужчины до старости остаются детьми, которым хочется, чтобы их баловали, утешали, заботились о них и поддерживали. Поэтому, чтобы привлечь парня, нужно лишь спросить о его делах на работе или же принести лекарство, когда он простужен, выслушать жалобы на начальника и многое другое. В такие моменты он просто тает. Нежность. Данное женское качество является практически незаменимым в глазах любого мужчины. Но это не означает, что девушка должна быть мягкой и нежной в любое время, но, по крайней мере, в личной жизни нежность нужно обязательно проявлять, ведь парням так нравится, когда его девушка чувствительная и душевная по отношению к нему.

Эти 10 качеств личности доступны для любой женщины, они не только делают прекрасный пол привлекательным, но и придают им ценности в глазах мужчин.