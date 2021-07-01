ТОП-6: Настоящие революционеры и бунтари по знаку Зодиака

Желание выделиться, нарушить порядок или правила периодически появляется у всех, но есть знаки Зодиака с врождённым чувством бунта против правил системы. Одни бунтуют на работе, другие – в любви, а третьи – по жизни. Кто же главные зодиакальные мятежники? Эти 6 знаков зодиака – настоящие революционеры и бунтари.

6 настоящих революционеров и бунтарей по знаку Зодиака

Овен . В этом знаке доминирует Марс, известный своим упрямством, нестандартностью и мятежностью, поэтому Овны напоминают воинов, готовых в любую минуту ринуться в бой. Жизнь без борьбы им скучна. Представителей этого созвездия можно заметить на баррикадах, вокруг которых собралась толпа, готовая беспрекословно слушаться своего предводителя. Однако следует заметить, что Овен не рискует бездумно, просчитывая, какие последствия ждут его после определённых действий. Общаться с этим знаком очень сложно, потому что он не привык никого слушать, постоянно доказывая свою точку зрения, даже осознавая, что не прав. С ним лучше не спорить, а махнуть рукой и сделать по-своему. Тем более через время к нему придёт осознание, что им снова была допущена ошибка из-за импульсивности, но он, конечно же, в этом не признается вслух.

. В этом знаке доминирует Марс, известный своим упрямством, нестандартностью и мятежностью, поэтому Овны напоминают воинов, готовых в любую минуту ринуться в бой. Жизнь без борьбы им скучна. Представителей этого созвездия можно заметить на баррикадах, вокруг которых собралась толпа, готовая беспрекословно слушаться своего предводителя. Однако следует заметить, что Овен не рискует бездумно, просчитывая, какие последствия ждут его после определённых действий. Общаться с этим знаком очень сложно, потому что он не привык никого слушать, постоянно доказывая свою точку зрения, даже осознавая, что не прав. С ним лучше не спорить, а махнуть рукой и сделать по-своему. Тем более через время к нему придёт осознание, что им снова была допущена ошибка из-за импульсивности, но он, конечно же, в этом не признается вслух. Рак . Независимый и непокорный Рак очень амбициозен, стремится прямо к цели, бесстрашно действуя для её достижения, часто нарушая правила. Но об этом мало кто знает или догадывается, потому что представители этого знака – скрытные, расчётливые и очень осторожные. Они всегда держат в узде свои эмоции, чтобы никто не догадался, что у них на уме. К тому же, они чётко знают, какую границу можно переступить, а что лучше не делать, осознавая последствия своего мятежа. Поэтому они никогда не конфликтуют открыто, а также стараются держать собственное мнение при себе, но всегда всё делают только так, как выгодно им, часто действуя исподтишка. Раки как будто играют в азартную игру, в которой хитрого, продуманного и расчётливого игрока ждёт большой куш!

. Независимый и непокорный Рак очень амбициозен, стремится прямо к цели, бесстрашно действуя для её достижения, часто нарушая правила. Но об этом мало кто знает или догадывается, потому что представители этого знака – скрытные, расчётливые и очень осторожные. Они всегда держат в узде свои эмоции, чтобы никто не догадался, что у них на уме. К тому же, они чётко знают, какую границу можно переступить, а что лучше не делать, осознавая последствия своего мятежа. Поэтому они никогда не конфликтуют открыто, а также стараются держать собственное мнение при себе, но всегда всё делают только так, как выгодно им, часто действуя исподтишка. Раки как будто играют в азартную игру, в которой хитрого, продуманного и расчётливого игрока ждёт большой куш! Лев . Мятежник, ни во что не ставящий общество, правила и нормы, установленные в нём. Львы часто бунтуют ради самого бунта. Им доставляет удовольствие находиться в вечной борьбе и противостоянии. Они против всех рамок, даже созданных ради их блага. Представители этого знака их тут же опровергнут, без разбирательств – просто будут бороться. Львы, в отличие от других непокорных зодиакальных созвездий, никогда не думают о последствиях своего бунтарства. Не волнуются, что скажут окружающие или же сделают недовольные массы. Они даже этого ждут. Раздразнить, а потом смотреть на реакцию общества. И чем бурнее она будет, тем счастливее Лев, ведь тогда он окажется в центре внимания, которое для него превыше всего. Этот знак всегда живёт только по своим правилам, стараясь подчинить им и других.

. Мятежник, ни во что не ставящий общество, правила и нормы, установленные в нём. Львы часто бунтуют ради самого бунта. Им доставляет удовольствие находиться в вечной борьбе и противостоянии. Они против всех рамок, даже созданных ради их блага. Представители этого знака их тут же опровергнут, без разбирательств – просто будут бороться. Львы, в отличие от других непокорных зодиакальных созвездий, никогда не думают о последствиях своего бунтарства. Не волнуются, что скажут окружающие или же сделают недовольные массы. Они даже этого ждут. Раздразнить, а потом смотреть на реакцию общества. И чем бурнее она будет, тем счастливее Лев, ведь тогда он окажется в центре внимания, которое для него превыше всего. Этот знак всегда живёт только по своим правилам, стараясь подчинить им и других. Весы . В представителях этого созвездия соединились два несочетаемых качества – желание заслужить одобрение окружающих и в то же время мятежность и непокорность, выходящие за рамки приличий. Делая свой выбор, этот знак никогда ни к кому не прислушивается, даже к своим близким и родным. Упрямые и всегда критически относящиеся ко всему, в первую очередь Весы сначала удовлетворяют собственное эго, а затем уже думают об остальных. Хотя нельзя сказать, что они будут бунтовать назло кому-то. Нет и ещё раз нет. Они могут годами плыть по течению, будучи удобными всем и каждому, но в какой-то миг, когда общепринятые правила станут противоречить их интересам, взбунтуются и сделают так, как подходит лично им. В такие моменты Весы готовы поступиться своей выгодой от одобрения в обществе. Мятеж будет громкий и запоминающийся.

. В представителях этого созвездия соединились два несочетаемых качества – желание заслужить одобрение окружающих и в то же время мятежность и непокорность, выходящие за рамки приличий. Делая свой выбор, этот знак никогда ни к кому не прислушивается, даже к своим близким и родным. Упрямые и всегда критически относящиеся ко всему, в первую очередь Весы сначала удовлетворяют собственное эго, а затем уже думают об остальных. Хотя нельзя сказать, что они будут бунтовать назло кому-то. Нет и ещё раз нет. Они могут годами плыть по течению, будучи удобными всем и каждому, но в какой-то миг, когда общепринятые правила станут противоречить их интересам, взбунтуются и сделают так, как подходит лично им. В такие моменты Весы готовы поступиться своей выгодой от одобрения в обществе. Мятеж будет громкий и запоминающийся. Водолей . На первый взгляд спокойный и безобидный знак - на самом деле прирождённый бунтарь. Сатурн и Уран, планеты, влияющие на представителей данного созвездия, придают смелость и решимость преодолеть свои ограничения и быть нестандартным. Водолеи настолько самоуверены и неуступчивы, что могут пойти на конфликт с оскорблениями и несправедливыми обвинениями, о которых потом пожалеют, но не всегда признаются в этом. Яркие и эксцентричные, они легко займут достойное место у руля любого бунта за права и свободу, но как только им это станет неинтересно, сразу же бросят толпу единомышленников и пойдут своей дорогой, часто проповедуя правду, кардинально отличающуюся от той, которую они несли в массы ранее.

. На первый взгляд спокойный и безобидный знак - на самом деле прирождённый бунтарь. Сатурн и Уран, планеты, влияющие на представителей данного созвездия, придают смелость и решимость преодолеть свои ограничения и быть нестандартным. Водолеи настолько самоуверены и неуступчивы, что могут пойти на конфликт с оскорблениями и несправедливыми обвинениями, о которых потом пожалеют, но не всегда признаются в этом. Яркие и эксцентричные, они легко займут достойное место у руля любого бунта за права и свободу, но как только им это станет неинтересно, сразу же бросят толпу единомышленников и пойдут своей дорогой, часто проповедуя правду, кардинально отличающуюся от той, которую они несли в массы ранее. Рыбы. Осторожный мятежник. Так можно назвать представителей этого зодиакального созвездия. Все свои поступки Рыбы тщательно просчитывают, поэтому их бунт не происходит на пустом месте. А негодуют они обычно из-за того, что просто не могут жить по законам и установкам современного мира. Он для них слишком жесток и несправедлив. Именно в минуты потери упадка духа этот знак и начинает показывать своё недовольство. Мстит всем подряд, и неприятелям, и друзьям, не поддерживающим в нужный момент. Многие недолюбливают Рыб, считая, что у них несносный характер, но на самом деле, их лучше простить и понять, потому что им самим тяжело справиться со своими эмоциями.

Эти 6 бунтарей по знаку Зодиака - довольно сложные для понимания люди, однако их можно понять и даже подстроиться под их мятежный характер. Ведь им тоже не всегда легко найти компромисс с самим собой, когда душа требует бунта!