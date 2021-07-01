На какие хитрости только не идут женщины, чтобы пленить сильный пол, но есть такие, которые только одним взглядом или взмахом руки могут очаровать объект воздыхания. Как считают астрологи, только эти 3 женских знака Зодиака покорят любого мужчину наверняка и надолго.

Женские знаки Зодиака, которые разбивают мужские сердца

Дева.

Она лидер среди покорительниц мужских сердец. Её важнейшее достоинство – это контроль эмоций, который придаёт ей в глазах парней загадочности. У неё прекрасные манеры настоящей леди. Главное – это её не провоцировать. Иначе можно услышать много интересного в свой адрес. Обладая аналитическим складом ума, Дева поможет проанализировать ситуацию возлюблённому, чтобы найти верное её решение. Она хорошая хозяйка, интересный собеседник и любительница домашних посиделок, её мужчина знает, что его друзья, родные никогда не останутся без внимания – Дева сможет очаровать и принять гостей с любовью и заботой. Но самый большой плюс, который ценится сильным полом, что она не видит в своём избраннике недостатков, идеализируя его и любя всей душой.

Водолей.

Рождённые под этим знаком женщины хитры и умны, поэтому точно знают, что хочет видеть в своей второй половинке их объект обожания, чтобы не только привлечь внимание, но и покорить его в самое сердце. Женщина-Водолей - честная, открытая, редко когда лжёт, только если это жизненно необходимо. Чувственная и сострадательная, на что тоже обращают внимание мужчины, и при этом не требующая любви и понимания взамен. Часто проявляет упрямство, но это тоже заводит сильный пол, ведь им приходится приложить силы, чтобы переубедить Водолея и тем самым оказаться у неё в голове, а после и в сердце. Ей всё равно, кто парень по профессии, какого статуса, возраста и внешности. Главное, чтобы рядом с ним она чувствовала себя женщиной.

Весы.

Рождённые под этим знаком - утончённые и элегантные женщины, способные покорить мужчину своим природным обаянием. Однако, попав в самое сердце объекта очарования, нередко Весы очень быстро переключаются на другого, пытаясь добиться его благосклонности. Девушка этого знака быстро переходит от одного к другому, ища того, кто сможет обрамить такой бриллиант, как она. Её оправа в мужском обличье должна быть с одной стороны мягкой и ласковой, чтобы рядом с ним было уютно и комфортно, а с другой – твёрдой, чтобы помочь в трудных ситуациях. Весы в такие моменты становятся беспомощными и пассивными, напоминающими слепого человека, ждущего собаку-поводыря. И именно эта беспомощность и притягивает к ней сильный пол, готовый подставить своё крепкое плечо.

Эти 3 женских знака Зодиака покорят любого мужчину благодаря своей естественности, доброте, нежности и элегантности. Но вот добиться их расположения способен не каждый, ведь эти покорительницы мужских сердец не так просты, как может показаться.