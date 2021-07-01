Эти 3 женских знака Зодиака покорят любого мужчину!
На какие хитрости только не идут женщины, чтобы пленить сильный пол, но есть такие, которые только одним взглядом или взмахом руки могут очаровать объект воздыхания. Как считают астрологи, только эти 3 женских знака Зодиака покорят любого мужчину наверняка и надолго.
Женские знаки Зодиака, которые разбивают мужские сердца
Дева.
Она лидер среди покорительниц мужских сердец. Её важнейшее достоинство – это контроль эмоций, который придаёт ей в глазах парней загадочности. У неё прекрасные манеры настоящей леди. Главное – это её не провоцировать. Иначе можно услышать много интересного в свой адрес. Обладая аналитическим складом ума, Дева поможет проанализировать ситуацию возлюблённому, чтобы найти верное её решение. Она хорошая хозяйка, интересный собеседник и любительница домашних посиделок, её мужчина знает, что его друзья, родные никогда не останутся без внимания – Дева сможет очаровать и принять гостей с любовью и заботой. Но самый большой плюс, который ценится сильным полом, что она не видит в своём избраннике недостатков, идеализируя его и любя всей душой.
Водолей.
Рождённые под этим знаком женщины хитры и умны, поэтому точно знают, что хочет видеть в своей второй половинке их объект обожания, чтобы не только привлечь внимание, но и покорить его в самое сердце. Женщина-Водолей - честная, открытая, редко когда лжёт, только если это жизненно необходимо. Чувственная и сострадательная, на что тоже обращают внимание мужчины, и при этом не требующая любви и понимания взамен. Часто проявляет упрямство, но это тоже заводит сильный пол, ведь им приходится приложить силы, чтобы переубедить Водолея и тем самым оказаться у неё в голове, а после и в сердце. Ей всё равно, кто парень по профессии, какого статуса, возраста и внешности. Главное, чтобы рядом с ним она чувствовала себя женщиной.
Весы.
Рождённые под этим знаком - утончённые и элегантные женщины, способные покорить мужчину своим природным обаянием. Однако, попав в самое сердце объекта очарования, нередко Весы очень быстро переключаются на другого, пытаясь добиться его благосклонности. Девушка этого знака быстро переходит от одного к другому, ища того, кто сможет обрамить такой бриллиант, как она. Её оправа в мужском обличье должна быть с одной стороны мягкой и ласковой, чтобы рядом с ним было уютно и комфортно, а с другой – твёрдой, чтобы помочь в трудных ситуациях. Весы в такие моменты становятся беспомощными и пассивными, напоминающими слепого человека, ждущего собаку-поводыря. И именно эта беспомощность и притягивает к ней сильный пол, готовый подставить своё крепкое плечо.
Эти 3 женских знака Зодиака покорят любого мужчину благодаря своей естественности, доброте, нежности и элегантности. Но вот добиться их расположения способен не каждый, ведь эти покорительницы мужских сердец не так просты, как может показаться.
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