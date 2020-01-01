Все женщины хотят любви. Только для одних это – светлая и нежная привязанность, а для других – муки и тяжёлые разочарования. Астрологи настаивают на том, что во всём виноват гороскоп, регулирующий особенности восприятия чувств. В подтверждение этого они называют 4 женских знака Зодиака, которые больше всего страдают от любви и остро реагируют на разрыв. Давайте посмотрим, для кого минуты горячего влечения сменяются часами раздражения и обид. Кому звёзды не дают покоя и ощущения жизненной гармонии? Быть может, понимание врождённых особенностей позволит легче воспринимать проблемы в отношениях, научит расценивать разрыв, как повод для дальнейшего саморазвития.

4 женских знака Зодиака, страдающие от любви, кто они?

Рак

Самые эмоциональные представительницы гороскопа полностью растворяются в чувствах. Они просто не умеют по-другому, если любят, то всем сердцем, выворачивая наизнанку душу. Увы, не каждый партнёр может выдержать всепоглощающий поток страсти, внимания и заботы с их стороны.

Женщине-Раку сложно оправиться от разрыва. Процесс занимает много времени, стресс съедает массу психологического здоровья, даже если отношения были недолгими.

Любимое занятие представительниц этого знака – создание гармонии в паре, атмосферы взаимопонимания и уюта. Им свойственно идеализировать избранника, строить планы счастливой семейной жизни уже на первом свидании.

Чем глубже Рак растворяется в партнёре, тем сложнее наладить внутренний душевный и психологический комфорт.

Дева

Их упрекают в чёрствости, пеняют на каменное сердце. Да, такие обвинения не беспочвенны. Беда женщин-Дев – внутреннее противостояние разума и чувств. Красивые и нежные порывы влюблённости рано или поздно гасит жёсткий рационализм.

Представительницы этого знака Зодиака внешне холодны, в отношениях крайне сдержанны. Но им не чужды душевные терзания.

Самое интересное, что при разрыве Дева страдает не по утраченной любви. Её гораздо больше огорчают неудачные затраты времени и сил.

Скорпион

Страстные и чувственные натуры, в жилах которых бушует пламя. На любом этапе развития личные отношения поглощают всю энергию женщины-Скорпиона. В любви она выкладывается полностью и требует взаимности от партнёра.

Проблемы возникают из-за беспочвенной ревности и непомерного собственнического инстинкта. Чтобы развеять сомнения, дамы устраивают своим избранникам разного рода проверки. Кому это понравится!? Нередки случаи, когда партнёры буквально сбегают от ревнивиц, фиксированных на контроле.

Вот почему Скорпионы попали в четвёрку знаков Зодиака, которые больше всего страдают от любви. Впрочем, если случается разлука, они достаточно быстро утешают самолюбие, воплощая в жизнь коварные планы мести.

Рыбы

Бесконфликтные, нежные и бесконечно романтичные барышни подбирают для себя партнёра-защитника. Требования, с девичьей точки зрения, простые: сильный, щедрый, мудрый, надёжный. Чем больше ухажёров вьётся вокруг, тем комфортнее себя чувствует женщина-Рыбы. Она не спешит выбирать того самого, единственного, а наслаждается вниманием и заботой.

Если союз сложился, представительница этого знака растворится в избраннике. Сделает всё, чтобы обеспечить максимальный комфорт в быту и в постели.

Страдания возникают из-за недостатка романтики в отношениях. Флегматичная и молчаливая Рыбка редко может чётко сформулировать свои желания. При этом, непонимание партнёра глубоко ранит нежную душу.

Возможно, отдельные особенности характеров астрологи преувеличивают. Но подсказки необходимо взять на вооружение. Мужчинам они помогут лучше понять свою слабую половинку, женщин научат не страдать от любви, а наслаждаться отношениями.