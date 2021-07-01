ТОП-12: лучшие и худшие жены по знаку Зодиака

Да, каждый мужчина по-своему представляет, какой должна быть идеальная супруга. Только астрологи не обращают внимание на такую мелочь, как чье-то личное мнение. Звездочеты рискнули ранжировать неприкосновенное – женщин. Взгляните на рейтинг, в котором представлены лучшие и худшие жены по знаку Зодиака. Критиковать можно, но, чур, аргументированно. Возможно, кое-кто из представительниц слабого пола учтет претензии астрологов и откорректирует поведение в лучшую сторону.

Худшие и лучшие жены по знаку Зодиака: ТОП-12

12 место. Скорпион – недобрая госпожа.

Семейный союз с любимицей Плутона – добровольный уход в рабство. Конечно, служить чертовски грациозной, фантастически манящей, необычайно красивой женщине - большая честь, но к ее взрывоопасному нраву и неукротимому темпераменту необходимо приспосабливаться. Скорпиону не жалко ни времени, ни энергии на воспитание благоверного. Железный принцип дам этого знака: «Господствовать, побеждать, унижать».

11 место. Рыбы – актриса.

Женитьба на нептунианке превращает жизнь театр. Вы никогда не поймете, о чем она думает, какими соображениями руководствуется, где проводит свободное время. Зато скучать не придется. Главное - понять, о чем мечтает любимая, и исполнить желание любой ценой, бросив к ее ногам весь мир и цветы в придачу. Запомните список ролей, которые придется играть самому: кормилец, каменная стена, учитель, страстный любовник, лучший друг. Основные обязанности мужа: финансировать, возбуждать, удивлять, ободрять, защищать. Если не справитесь, избранница скажет «фи» и красиво уплывет в неизвестность. Ей, бедняжке, итак сложно каждый день изо всех сил украшать мир.

10 место. Львица – королева.

Особа голубых кровей требует соответствующего отношения. Задача №1 - обустроить королевские покои. Основные требования к супругу: рыцарское поведение, завоевание новых земель для любимой, распространение славы о ней – умнице-красавице везде, где только можно. Зато остальные барышни меркнут на фоне Львицы. Только она - неповторимая звезда, сияющая для любимого и единственного, но очень амбициозного человека. У тех, кто решится наслаждаться компанией дочери самого Солнца, нет другого выбора.

9 место. Стрелец – женщина-борец.

Боевой товарищ: за мужем и в огонь, и в воду. В какую авантюру вы бы не влезли, супруга станет рядом и будет подавать патроны. Только учтите, за ней прибежит толпа фанатов, которых даже не смущают отказы и факт замужества. Важно: злая жена-Стрелец хуже разъяренного дракона. Если женщина что-то требует, лучше сдаваться без боя. Иначе пострадают и посуда в доме, и физическое здоровье, и психика.

8 место. Близнецы – миссис-проницательность.

Готовы разделить жизнь с неординарной, мистической и загадочной личностью? Женщина-Близнецы тонко чувствует мужа, знает все его тайны. Прикидываться и скрывать от нее что-либо бесполезно. Всегда общительная и веселая, она нередко борется с внутренними демонами, разрывающими душу. Домашними делами занимается по настроению. Бардак и отсутствие еды в доме ее не особо волнуют. Астрологи убеждены, что прожить всю жизнь в браке с женщиной-Близнецом может только святой.

7 место. Овен – соперница.

Брак с подопечной воинственного Марса - танец на вулкане. Овен - сильная женщина, и слабакам рядом с ней нет места. Идеальный партнер: борец, герой, который сможет ежедневно противостоять семейному апокалипсису. Сумасшедший темперамент супруги - испытание не для слабонервных. Если пара совместима по характерам, начинается самое интересное: война на выживание. Бой затянется навечно, но в нем не будет победителей. Готовы соревноваться с дамой, которая не уступит ни при каких обстоятельствах, - тогда вперед.

6 место. Весы – кошка.

Обаятельное, искреннее, ласковое, но совершенно не приспособленное к повседневной жизни создание. Но есть и плюс: каким-то волшебным образом она превращает дом в уютное гнездышко. Жена-Весы требует ответной ласки, нежности, внимания, умеет преподнести свои желания так, что мужчина в ответ мурлычет от счастья. Вот только симпатичную кошечку, нужно всегда держать в руках - если нет, она начнет гулять сама по себе. Вы никогда не поймете, почему так случилось. Просто потому что.

5 место. Дева – мудрость и энергичность.

Идеальный порядок в доме. По отношению к мужу: понимание и всепрощение. Дева всегда поддержит, обнимет, поможет советом, подскажет лучшее решение. Казалось бы, что еще нужно для счастья!? Внимание, теперь перечисляем минусы: занудство и завышенная требовательность. У Девы периодически случаются истерики, во время которых она высасывает проблему из пальца и активно ее решает. Непонятно. Смешно. Раздражает.

4 место. Телец – перпетуум-мобиле.

Женщины второго по счету знака Зодиака частенько выходят замуж за головорезов, потому что им нравится контрастность интересов. Но эмоции и переживания – это само собой, а обед в доме по расписанию. Телец хочет носить дорогие шубки, кушать заморские деликатесы, а еще особняк, кабриолет и собственный остров. Ее девиз: «Жить так, чтобы все завидовали». Даже отпетые хулиганы, попавшие в цепкие лапки, превращаются в паинек и знают наизусть весь спектр приемов мотивации. Благодаря мастерской манере манипулирования Тельца муж-головорез со временем набирает авторитет, становится преуспевающим человеком.

3 место. Козерог – целеустремленный аналитик.

Солидная и целеустремленная леди знает свой рецепт счастья. Она четко понимает, чего хочет от жизни, брака и мужа. Глупых чувства и ложные фантазии – это не про нее. Козерог уверена, что для создания счастливого супружества обоим нужно много работать. Дама хватает возлюбленного в тиски объятий и лепит из него приемлемый идеал. Сопротивляться бесполезно, процесс необратим. Страсти бушуют в первые годы совместной жизни, постепенно воцаряются мир и согласие, а в будущем обеспечена счастливая старость.

2 место. Водолей – гостья из будущего.

Подопечная Урана вроде бы близка, но при этом ее нет. Что может быть лучше для мужчины? Она умеет работать и развлекаться самостоятельно, на мозг не капает. Главного правило: не опускаться до низкоуровневой жизни, поэтому не надейтесь, что она будет убирать и готовить для вас. В доме всегда должно быть место безудержному веселью. Водолей - воплощение мужских мечтаний: она всегда в настроении, молода и красива. Таких барышень уважают. На них заглядываются. Мужьям завидуют.

1-е место. Рак – идеальная жена.

Настоящая хозяйка, при этом умная и ухоженная. В доме чисто и аккуратно. В семье дружно. Детишки образованные и воспитанные, муж сыт и удовлетворен, родители счастливы. Для Рака забота о близких - цель жизни, кому такое не понравится!? Слабое место – эмоциональная уязвимость, поэтому избранник должен быть всегда предельно внимателен и нежен. Недостатки есть у всех, ранимость – далеко не самый плохой.

Вот такие они – лучшие и худшие жены по знаку Зодиака. Соглашаться или оспорить характеристику звездочетов, решайте сами. Но помните, за счастье в браке ответственна не только женщина. Супруг тоже обязан вносить долю тепла, любви и терпения. Только тогда союз по-настоящему крепок и долговечен.