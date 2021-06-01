5 причин, почему мужчины любят стерв

Прежде чем выяснять, почему мужчины любят стерв, стоило бы определиться, кто такая стерва? Это холодная и циничная женщина, острая на язык, с огромной притягательной энергетикой, привыкшая по полной брать от жизни. С ней невозможно расслабиться, но именно это и притягивает мужчин. Ведь рядом с такой дамой нельзя ударить в грязь лицом - надо уметь зарабатывать, быть интересным собеседником, умелым любовником, стильным и спортивным парнем. Но не только желание быть идеальным тянет сильный пол к этой женщине. Существуют и другие причины любви к такому женскому типажу.

Главные причины, почему же мужчины любят стерв

1. Встречаться со стервой - всё равно что рисковать! Мужчины любят вызов, когда выделяется адреналин, а с такой женщиной его выброс обеспечен. Ведь она не боится быть настоящей, ни под кого не подстраиваясь, как часто бывает с «хорошими» девочками, которые постоянно теряют себя, стараясь угодить своей второй половинке. От неё можно ждать как гнев, сметающий всё на пути, так и очаровательную нежность, поэтому в отношениях будут взлёты и падения. Они никогда не будут однообразными, а полны сюрпризов и загадок. С такой женщиной будет весело, рискованно, непредсказуемо, каждый день станет маленьким приключением.



2. Ощущение значимости при общении с непростой женщиной. Быть второй половинкой стервы - то же самое, что оседлать строптивую лошадку. С ней не легко, но зато как приятно, что она тебе доверяет. Следовательно, управление сильной женщиной придаёт её мужчине гордости и важности, что у него получилось это сделать, так как она мало кому разрешает овладеть собой, и речь идёт не об интиме, а о непредсказуемости и непоколебимости её жизненных взглядов. Это заводит сильный пол, добиться её - настоящий вызов, на который способен, согласно мужскому мнению, только альфа-самец!

3. Сильные и независимые женщины встречаются только с мужчинами под стать себе. У них высокие стандарты, поэтому они выбирают лучших. Соответственно, её вторая половинка понимает, что он - лучший из лучших, раз она с ним. Правда, есть небольшой нюанс. Эти женщины склонны к перфекционизму, поэтому того же ждут и от своего партнёра. Что может стать проблемой, так как стерва должна быть во всём самой-самой, и не допустит, если её любимый в чём-то её опередит.

4. Стервы более страстные. Нет мужчин, которым бы нравились женщины, не проявляющие фантазии в постели. Они ждут в интиме феерии. И её может подарить необычная и интригующая сильная дама. Она в меру властная и самоуверенная, что делает её безумно пылкой и желанной для сильного пола. Перед ней невозможно устоять. Ведь она ко всему относится со страстью - к работе, семье, друзьям, ну и, конечно, к любви. Она ищет во всём удовольствие и не откажет желанию второй половинки поэкспериментировать в постели - любой образ, который только может представить её мужчина, она воплотит в жизнь. Роковые дамы с радостью познают своё тело, часто мысля во время интима, как сильный пол, поэтому с ними не уснёшь спокойно.

5. У роковой женщины всегда есть цель. Она знает, чтобы что-то получить, нужно чем-то жертвовать. Не терпит, когда ей указывают, что делать для достижения желаемого, так как сама знает всё, что ей для этого нужно. Стерва даже готова пожертвовать любовью, если того требуют обстоятельства. Хотя такие дамы редко сильно привязываются. Им нужна свобода.

Понятно, почему мужчины любят стерв. Ими невозможно управлять и манипулировать, у них на всё есть своё мнение, и они знают себе цену. Поэтому завоевать сердце роковой красотки способен только самый-самый. Однако, как показывают исследования психологов, в жёны сильный пол обычно выбирает покладистых «хороших» девочек, с которыми легко и просто, позволяя себе походы налево к стервам. А значит, чтобы удержать парня, нужно научиться совмещать в себе милую девочку и стервозную барышню. Тогда партнёр никогда не заскучает!