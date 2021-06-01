Эти вещи делают вас менее привлекательной! И дело не в физических недостатках

Мы настолько привыкли тратить кучи денег, чтобы выглядеть привлекательно - красивая одежда, макияж, тренировки в тренажёрных залах, косметологи и другое, что стали забывать о душевных качествах, которые намного важнее, чем внешняя, пусть и дорогая, оболочка. Психологи даже провели исследование и составили рейтинг вещей, способных уничтожить привлекательность.

Вот что делает вас менее привлекательной:

1. Одиночество и сварливость. Нет ничего плохого в застенчивости и любви к одиночеству. Некоторым это придаёт некую загадочность, такую притягательную для мужчин. Ведь каждый из них хочет добиться расположения таинственной девушки. Но если она полностью асоциализируется и ведёт уединённый образ жизни, никого не подпуская к себе, на всех ворча, критикуя и в каждом видя неприятеля, то это первый шаг к нежеланию общаться с ней. Любое завоевание, если оно приносит сложности, убивает желание сблизиться.



2. Отсутствие чувства юмора. Тот, кто не умеет шутить и смеяться над чужими шутками, однозначно станет непривлекателен для окружающих. Чувство юмора указывает на яркий интеллект и открытость. Окружающим приятнее общаться с лёгким человеком, с улыбкой воспринимающим все невзгоды и печали. К тому же, улыбающимся особам проще заводить знакомства, и не только дружеские, но и любовные.



3. Недосып. Сон - это самая лучшая косметическая процедура, которая только может существовать в этом мире. К тому же, она бесплатная. Он полезен для тела, помогает перезарядиться и отдохнуть, тем самым преображая нашу внешность, улучшая настроение и способность справляться со стрессом. Невыспавшийся человек выглядит помятым и недовольным, соответственно вызывает чувство пренебрежения. С ним никто не хочет общаться, так как он постоянно нервничает, а злой человек - определённо неприятная компания.



4. Навязчивость. Навязчивые люди липнут к более успешным и сильным личностям, как будто подпитываясь их энергетикой, харизмой и магнетизмом. Они начинают ломать их личностные границы своими глупыми вопросами, репликами или же своими ненужными и бестолковыми советами. Такая назойливость заставляет нервничать. Появляется желание как можно скорее прекратить общение с прилипалой. Уважение к чужому пространству также важно для обогащения отношений, как дружеских, так рабочих и любовных.



5. Эгоизм. Когда человек говорит только о себе, своих мыслях, проектах, полностью игнорируя собеседника, то он автоматически становится неприятен окружающим. Конечно, можно искать оправдания, что рассказами о себе он пытается заполнить неловкие паузы, но на самом деле он поглощён собственными чувствами, желаниями и страхами, теряя связь с реальностью, тем самым отталкивая от себя других.



6. Нытьё. Многих раздражает, когда человек постоянно ноет и жалуется на несправедливость, творящуюся вокруг. Ведь если задуматься, то у каждого хватает проблем, но кто-то их решает самостоятельно, а кто-то рассказывает о них всем и каждому в надежде, что его поймут и пожалеют, но чаще всего такого нытика будут избегать.



7. Безграмотность и грубость. Даже самый красивый человек, из уст которого вылетают грубости и нецензурная речь, становится непривлекательным. Также многих отталкивают люди, говорящие безграмотно и неумеющие правильно выражать свои мысли. Красивая, грамотная речь без грубости и использования слов-паразитов - ключ к привлекательности. Если же из уст льются ругательства и брань, сразу хочется это остановить и больше не общаться с таким человеком.

Не нужно быть писаной красавицей, чтобы нравиться людям. Важнее быть человечной, отзывчивой девушкой, избегая грубости, хамства, ругани, бестактности и назойливости. Эти вещи делают вас менее привлекательной! И дело не в физических недостатках.