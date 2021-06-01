Наверняка, многие девушки пытались найти ответ на вопрос, как свести с ума парня, который к ним холоден. Одни тут же старались любым способом привлечь к себе его внимание, другие же, напротив, занимали выжидательную позицию, полагаясь на судьбу, ну, а третьи примеряли на себя образ детектива и шпионили за покорителем их сердца, чтобы как можно лучше узнать его привычки, интересы и жизненные цели, тратя на это уйму времени и так и не достигнув желаемого результата. Но на самом деле, это не так уж и сложно, соблазнить парня. Главное, действовать осторожно и последовательно.

Вот как свести с ума парня за 5 шагов!

1. На первом свидании никакого интима! Это главное правило, которого стоит придерживаться вам, независимо от того, какие отношения вы планируете в дальнейшем - стать лишь любовниками или же создать с парнем крепкую семью. К тому же, доступность может стать причиной восприятия вас как девушки лёгкого поведения, с которой лучше не строить стабильные и длительные отношения. Дистанция на первом свидании, кроме прочего, поможет выяснить причину общения парня с вами - он хочет лишь затащить вас в постель или же лучше узнать.

2. Подогревайте его интерес. Даже если вы по уши влюблены в парня, ни в коем случае не преследуйте его, иначе он может это воспринять как навязчивость, которая мало кому нравится. К тому же, все мужчины - охотники. Им нравится бороться, а не получать всё на тарелочке с голубой каёмочкой. Это скучно и неинтересно. Недоступность же помогает им вас больше ценить и желать. Нельзя парню показывать свою привязанность сразу, пусть он поработает, поборется за вас, приручайте его постепенно.



3. Нет вульгарности в гардеробе! Одежду выбирайте не вульгарную, но вызывающую, можно прозрачную, с декольте, разрезами, но такими, чтобы лишь привлечь внимание, заставить додумать, что под ней. Не стоит выбирать вещи цветов, близких к цвету вашей кожи: светлокожим нужно надевать яркую одежду, а смуглым избегать тёмных оттенков. Поиграйте с декольте и бижутерией, как вариант, надев платье с V-образным вырезом и красивой подвеской, подчёркивающей ложбинку. Пусть он постоянно открывает ваши новые грани, хочет познавать и узнавать вас. Например, вы постоянно носите строгие платья, в таком случае однажды появитесь в коротких шортиках и оригинальной футболке, при этом опоздайте на встречу, если вы - "мисс пунктуальность и ответственность", или же придите немного раньше, когда обычно задерживаетесь.



4. Натуральный макияж или красная помада. Мужчина оценит и полюбит ту женщину, которая умеет любить и ценить себя, поэтому так важно выглядеть ухоженной. И поможет в этом лёгкий макияж, практически незаметный, но при этом скрывающий недостатки, и яркая помада, которая привлечёт к себе. Если же нет желания акцентировать внимание на губах, можно обратить внимание на глаза с помощью смоки-айс. Вы точно будете соблазнительны, особенно если после ужина планируете с ним близость.



5. Правильная обувь - залог успеха! Даже обувь должна быть адаптируема к типу вашей встречи. Если вы решили с парнем просто прогуляться и поесть мороженое, то лучше выбрать кроссовки, чтобы чувствовать себя комфортно. Если же в планах пикантный вечер в ресторане или ночном клубе, то без туфель на высоких каблуках не обойтись. Но они должны сочетаться с остальной одеждой. Никакой вульгарности. И, конечно же, в них должно быть удобно, иначе единственное ваше желание будет - поскорее от них избавиться.

Эти советы, как свести с ума парня, помогут сделать это аккуратно и ненавязчиво. Став профессионалом в области соблазна, вы сможете завоевать сердце любого мужчины, чтобы найти своего единственного и неповторимого. Кстати, эти рекомендации помогут сделать и давние отношения горячими и страстными.