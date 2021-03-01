У вас есть уникальные способности! Гороскоп по знаку Зодиака

Обладать сверхспособностями – это давняя мечта человечества. Тому пример – наделение особенной силой греческих героев, придумывание Человека-паука, Чёрного плаща и т.п. Но если задуматься, то суперспособности имеет каждый из нас. Только у всех они разные и зависят от знака Зодиака, под которым родился человек. Вот какие уникальные способности есть у вашего знака.

Уникальные способности по знаку Зодиака

Овен. Их звёзды наградили бешеной энергетикой, которой они способны заряжать и окружающих. Представители этого зодиакального созвездия постоянно работают и все вокруг них тоже стараются не отставать. Однако не следует забывать и то, что Овны подпитывают не только положительной энергией, но и отрицательной, поэтому если у них плохое настроение, они обязательно им «поделятся» со всеми. Телец. Этот знак магическим способом притягивает к себе материальное благополучие. Как только у него происходят денежные траты, он обязательно найдёт способ, где заработать, чтобы стабилизировать своё финансовое положение. Тельцы часто выигрывают в лотереях, автоматах и казино. Кроме этого, у них есть сверхспособности лечить и предсказывать будущее, используя травы. Ими же они могут и наказать человека, использующего их в своих интересах и нарушающего личные границы, поделившись с травками своим недовольством. Близнецы. Сверхспособность этого знака – это умение убеждать кого угодно и в чём угодно. Близнецы умело навязывают свои мысли, заставляя окружающих действовать по их плану. Манипуляции и переворачивание ситуации, как выгодно Близнецу, помогает ему выходить из любой ситуации победителем. Не стоит забывать и о том, что представители этого зодиакального созвездия настоящие маги – любая произносимая ими молитва или заговор обязательно сработают. Рак. Представители этого знака тонко чувствуют окружающих людей, поэтому всегда знают, с кем можно держаться близко, а с кем – в стороне, поэтому они обычно избегают опасных ситуаций. Раки – настоящие предсказатели, им снятся вещие сны, которые они часто забывают, но те, что они запомнили, могут помочь не попасть в неприятности. Почувствовав врага, они стараются тут же прекратить с ним общение или же проявляют агрессию, чтобы таким образом оттолкнуть его от себя. Лев. На него невозможно навести порчу, так как он находится под защитой Солнца. Но самое главное, что он благодаря солнечному покровителю может стать щитом и для своих близких, которых он любит и много времени с ними находится рядом. Кроме этого, Львов можно назвать фартовыми, удача всегда на их стороне, поэтому они нередко находят драгоценности, выигрывают в казино или в лотерею, а также постоянно выходят «сухими из воды», даже если для других сложившиеся обстоятельства заканчиваются полным провалом. Дева. Этот знак хорошо разбирается в гадании на картах Таро. Ему только нужно уметь развивать свой талант, чтобы предвидеть как собственную судьбу, так и окружающих. К тому же, Девы способные нумерологи и астрологи, умеющие с лёгкостью составлять карту судьбы любому человеку. Но самый удивительный их талант – предчувствовать беду, поэтому не стоит удивляться, когда представители этого созвездия могут загодя сдать билеты на самолёт, который потерпит крушение, или же откажутся от покупки дома своей мечты, предвидя его скорое разрушение от пожара. Весы. Они читают людей, как открытую книгу, поэтому заранее знают, чего от них ожидать и как спастись от обладателей негативной энергии. Весы могут изготовить амулет из камней или драгоценных металлов, чувствуя их силу, а также приготовить травяной отвар, способный излечить от болезней. Всё это у них получается потому, что они тесно связаны с природой. Представители этого созвездия могут помочь избавиться от головных болей у метеочувствительных людей, морской болезни и холодовой аллергии. Главное, чтобы Весы никому не отказывали в помощи, так как могут растерять свой дар. Скорпион. Этот знак редко когда обращает внимание на эмоции окружающих его людей, ему важнее сделанные ими дела и душа. Скорпион с лёгкостью разглядит, кто перед ним – душевный и сочувствующий или же лжец, лицемер, прикрывающийся маской порядочной личности. Этому знаку лучше не лгать, так как он в момент отличит ложь от правды, ведь его соратники и помощники – духи, с которыми он постоянно советуется и при необходимости просит помощи. Стрелец. Представители этого знака умело читают сны, предсказывая по ним будущее как своё, так и окружающих. Ещё одна прекрасная способность Стрельцов – это умение визуализировать хорошее, что и помогает добиться больших вершин и исполнения задуманного. Рождённые под этим созвездием имеют всё, о чём они только мечтают, не прикладывая для этого особых усилий. Козерог. Этот знак славится своим трудоголизмом, однако нередко можно заметить, как он бросает начатое на полпути. Оказывается, это его развитая интуиция подсказывает, что лучше не продолжать дело, так как оно не принесёт пользы ни Козерогу, ни окружающим. Поэтому и не стоит удивляться в такие моменты, а следовать его примеру – бросить, даже если и кажется, что дело перспективно. Водолей. Представители этого знака всегда знают, что думают посторонние, поэтому они и вовремя подстилают себе соломку, чтобы было мягко падать, если вдруг кто-то решит подставить подножку. Они нередко помогают людям осуществить свою мечту, если она связана с желанием сделать мир лучше. Однако не стоит забывать и о том, что Водолеи – энергетические вампиры, приклеивающиеся к человеку под видом помощи в осуществлении желаемого, но на самом деле они питаются энергией. Рыбы. У них развитая интуиция. Поэтому они всегда чувствуют, кто хочет им причинить боль, чтобы избегать таких людей, а кто, напротив, поделится позитивом, чтобы быть рядом. Кстати, Рыбы всегда ощущают приближение как положительных, так и отрицательных событий, поэтому всегда готовы к проблемам. Встречают их во всеоружии. Со своими врагами они не церемонятся – бьют по самому больному, чётко зная, где самая болезненная точка.

Между прочим, если хотите знать, у вас есть сверхспособности! Гороскоп по знаку Зодиака поможет узнать их. Ведь на самом деле у каждого наличествует суперсила, только не все об этом догадываются.