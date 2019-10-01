Магические способности по знакам Зодиака: Топ-12

Каждый человек с рождения немножечко волшебник. Магические способности, как и личностные особенности, – подарок звёзд по знаку Зодиака. Увы, сверхъестественными силами пользуются лишь единицы. Скептики попросту не верят в них, а лентяи не хотят осваивать новые знания. Магия вокруг нас незрима, но она существует не только в воображении и фантастических произведениях. Хотите жить проще и лучше? Посмотрите, какой потенциал заложен в вас и, конечно, поработайте над его развитием.

Магические способности двенадцати знаков Зодиака

Овен: очищение ауры.

Вы восстанавливаете энергетику окружающих, даже не осознавая этого. Мощный поток бесконтрольно вычищает негатив, всасывает то, с чем не справляется. Вот почему после долгого дня общения вы чувствуете себя выжатым, как лимон. Научитесь управлять стихией и старайтесь не тянуть на себя чужие болячки и горести.





Телец: притягивание материальных благ.

Высшие силы фиксированы на вашей финансовой состоятельности. Небесные покровители открыли Тельцам бессрочную зелёную дорожку благоприятных возможностей. Не пренебрегайте ею. Старайтесь работать с землёй. В родной стихии врождённая магия особенно сильна.

Близнецы: интуиция и убеждение.

Если не знаете, как поступить, доверьтесь шестому чувству. Внутренний голос говорит, вы слушаете и делаете. Дополнительный бонус небесных покровителей – потрясающий дар убеждения. Когда Близнецы хотят назвать чёрное белым, они подбирают настолько весомые аргументы, что нельзя им не поверить.

Рак: управление энергиями.

Звёзды наделили вас даром манипулирования потоками силы. Если дела идут из рук вон плохо, сформулируйте мысленно, что должно измениться, и это произойдёт. Надоело жить в одиночестве? Скорее представляйте, какой должна быть вторая половинка, и она обязательно появится. Вселенная благосклонна к вам.

Лев: побуждение изменений.

Ваше магическое предназначение – метаморфозы. Хорошими или плохими окажутся изменения, зависит от внутреннего настроя. Старайтесь нести в этот мир позитив! Если долгожданное событие никак не происходит, нужно пригласить Льва. Как только представитель огненного знака появится, всё обязательно случится.

Дева: преображение эмоций.

Ваша стихия – гадания и предсказания. Людей вы читаете не столько по картам или другим магическим инструментам, сколько по лицам и рассказам. Клиент останется довольным, даже если вы наврёте. Ведь он в любом случае получает ценный дар – внимание и позитив.

Весы: дар предвидения.

Больше читайте. Основной упор делайте на историю. Ваш мозг подсознательно сравнивает текущую ситуацию с той, что уже происходила когда-то, анализирует и выдаёт прогноз развития событий. Единственная проблема – нехватка информации. Из-за неё предсказания не всегда получаются точными.

Скорпион: выигрышная эмпатия.

Вы можете чувствовать и понимать эмоции других людей. Чужие желания, радости, страхи для вас понятны и объяснимы. И, если представители других знаков Зодиака захлёбываются в водовороте страстей, Скорпионы сопереживают умеренно, с лёгкостью извлекая выгоду из слабостей посторонних людей.

Стрелец: исцеление.

Там наверху вас щедро одарили, наградив мощной чистой положительной энергией. Идеальный вариант её использования – лечение. Если медицина категорически не нравится, реализовывайте силы в других сферах общения с людьми. Кстати, любой подарок от души, преподнесённый Стрельцами, необыкновенно ценен, он действует как амулет, заряженный благополучием.

Козерог: толкование снов.

Будущее для вас – открытая книга. Вы чётко знаете, что должно произойти, благодаря вещим сновидениям. Козероги с лёгкостью трактуют подсказки проказника Морфея не только свои, но и чужие. И пусть интерпретации многим кажутся необычными, зато они почти всегда верные. Попробуйте освоить нумерологию и гадание на картах, вам понравится!

Водолей: свобода и внушение доверия.

Общение с представителями знака воздуха дарит ощущение независимости. Вы легко внушаете людям, что действительно важно, объясняете, какие мелочи не стоят траты времени и внимания. Только не лезьте в материи, в которых не разбираетесь. Остерегайтесь давать глупые советы, ведь вам верят!

Рыбы: устранение негатива.

Внутренняя магия под влиянием стихии воды всегда работает над очищением окружающего пространства. Она растворяет негатив, смывает дурные мысли и недовольство. Энергия Рыб нереально интенсивна, но она не бурлит водоворотом, а ласкова, как волна. Вот почему вокруг них всегда полно друзей.

Высшие силы необыкновенно щедры, но над врождённым даром необходимо поработать, развить его и использовать во благо. Одно огорчает, магические способности Тельцов и Дев интереснее, чем у других знаков Зодиака. А как по-вашему? Кому повезло больше всех?