ТОП-5: Самые конкурентоспособные знаки Зодиака в 2021 году

Самые конкурентоспособные знаки Зодиака в 2021 году на особом счету у звёзд. Борьба с этими счастливчиками заранее обречена на поражение. Даже не пытайтесь им противостоять в сфере, обозначенной астрологами. Бесполезно. Поберегите нервы. Подождите. 2021 год закончится, приоритеты небесных покровителей изменятся.

ТОП-5: самые конкурентоспособные знаки Зодиака

Овен

Подопечным Марса всё равно, с кем соревноваться, пусть даже с самими собой.

Они готовы к соперничеству в любом деле, борются до победы: полной и безоговорочной.

Скромность?! Ах, оставьте! Пусть все знают, кто молодец и как непросто достичь эффекта. А если кто не в курсе, Овен расскажет подробно и красочно.

Астрологи рекомендуют в 2021 году сдержаннее общаться с коллегами. Повышенная конкурентоспособность Овна и агрессивная работа на результат могут не понравиться другим и навредить карьере.

Поумерьте пыл и наберитесь терпения.

Телец

То, что раньше казалось сказкой, обретает реальные очертания.

Телец, который чётко сформулирует цель, добьётся своего, невзирая на препятствия. Его личная внутренняя мотивация – лучший помощник в любом деле.

Пользуйтесь звёздной благосклонностью, пока есть возможность.

Особенных препятствий не будет. Единственное «но»: оставайтесь реалистами. Помните, до Марса вам точно не долететь, а продвинуться по карьерной лестнице и получить повышение зарплаты в 2021 году очень даже можно.

Рак

Пока остальные конкурентоспособные знаки Зодиака покоряют профессиональные вершины, любимчикам Луны стоит заняться личными вопросами.

Да, соревноваться можно не только в спорте или на работе. За любовь тоже необходимо бороться.

Обуянному романтизмом Раку не страшны препятствия. Он 100% победит. А потом наступит эпоха привычных сомнений из серии «зачем», «одному спокойнее», «может, вернуть, как было».

Скорпион

Жёстко. Конкретно. До победы.

Скорпион переступит через любого, кто помешает добиться желаемого. Дружелюбие и сочувствие к соперникам останутся в прошлом.

Суровый подход к делам не обойдётся без драмы, но фавориты Марса и Плутона останутся непреклонными. Они просто не знают, что такое стоп, ввязавшись в соревнование.

Звездочёты обещают новые контакты и поддержку сильных бизнес-партнёров.

2021 год принесёт Скорпиону удачные знакомства и перспективные проекты.

Козерог

Амбиции – двигатель прогресса!

Пока другие пугаются нереально высоких целей, Козерог действует по чётко составленному плану. Работает точно. Без паники и эмоций.

Результат в форме улучшения благосостояния Козерогов не заставит себя ждать. Удачный период – последний квартал 2021 года. В это время можно озвучивать самые невероятные идеи, требовать от руководства их поддержки и финансирования.





Самым конкурентоспособным знакам Зодиака в 2021 году обязательно повезёт. Великолепная пятёрка сможет, достигнет, победит всех. Жаль только покровительство звёзд не вечно. Помните об этом, когда будете распределять сверхприбыль и общаться с соперниками.